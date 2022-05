Eishockey Geschichtsträchtiges Final-Wunder: Der EV Zug schwebt nach dem Titelgewinn im siebten Himmel Verrückt, aber wahr: Der EV Zug schafft mit dem 3:1-Sieg die spektakuläre Wende und verteidigt den Titel. Auch Goalie Leonardo Genoni trägt sich mit seinem siebten Meistertitel ins Geschichtsbuch ein. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 01.05.2022, 23.54 Uhr

Die Szenen nach Spielschluss brachten unbeschreibliche Emotionen zutage: Sowohl bei den Fans wie auch bei den Spielern gab es kein Halten mehr. Die Kulisse erneut beeindruckend, der Lärmpegel riesig, die Stimmung gigantisch. Glücksgefühle wohin man schaut. «An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit», dröhnte es gleich nach der Schlusssirene durch die Bossard-Arena.

Schweizer Meister! EVZ-Doppeltorschütze Dario Simion (rechts) freut sich mit Dario Allenspach. Bild: Claudio Thoma/freshfocus

Die ZSC Lions wollten es dem FC Zürich gleichtun und den zehnten Titel der Vereinshistorie feiern. Doch der EVZ hatte etwas dagegen. Der 1. Mai geht so in die Schweizer Hockey-Geschichte ein. Denn der EV Zug schafft es als erstes Team seit es Playoffs gibt (1986/87), nach einem 0:3 die Wende zu schaffen und den Titel zu holen. «Ein Titel in einer pumpenvolle Arena Es gibt kein besseres Gefühl», sagte Grégory Hofmann im Siegerinterview gegenüber SRF.

Diese Finalserie hatte von Beginn an viel Drama geboten. Und auch Spiel Nummer sieben bot eine Menge davon – vor allem in der Schlussphase. Der EV Zug führte mit 2:1. Die EVZ-Fans, sie litten, bibberten und zitterten. Bis Dario Simion den Puck 50 Sekunden vor Schluss ins leere Tor beförderte.

Leonardo Genoni bricht den «geraden» Meisterfluch

Der ZSC liess in der Finalissima nichts unversucht, doch die Zuger haben zwischen den Pfosten den «unzerstörbaren» Leonardo Genoni stehen. Die Final-Bilanz des 34-Jährigen ist fast schon irreal: In sechs Playoff-Finals ging er nie als Verlierer vom Eis. Und nun erweitert er seine Trophäensammlung. Ein Rekord. Mit dem gestrigen Titel ist er nun neben Jörg Eberle der erfolgreichste Spieler im Schweizer Eishockey. Der Goalie der Nationalmannschaft brach zudem eine Gesetzmässigkeit: Er hatte noch nie in einem geraden Jahr einen Titel gewonnen. 2009, 2011, 2015, 2017, 2019 und 2021 stemmte er jeweils den Pokal in die Höhe. «Es ist der Abschluss, den wir uns gewünscht haben. Es ist einfach mega schön», strahlte der Torhüter.

Die Zuger feiern den Meistertitel. Bild: Claudio Thoma/freshfocus

Damit sich die EVZ-Spieler von den Fans feiern lassen durften, bedurfte es eines Kraftakts. Die Zürcher verpassten den Ambitionen der Zuger schon früh einen Dämpfer – nach 62 Sekunden. Für einmal war aber nicht die Star-Linie um Denis Malgin für die Führung besorgt. Justin Azevedo netzte nach nur 62 Sekunden ein. Es war das Ende einer Durststrecke: Die letzten fünf Spiele blieben die ZSC-Sturmreihen zwei bis vier torlos. Der Mannschaft von Rikard Grönborg war bewusst, dass auch andere Offensivkräfte reissen müssen, nicht nur die Starlinie um Denis Malgin. Das Heimteam erholte sich aber ziemlich rasch vom Gegentreffer, wirktee überhaupt nicht paralysiert, sondern übernahm das Zepter, erarbeitete sich Torchancen und machte mehr fürs Spiel. Stärker schien der Rückstand den Fans aufs Gemüt zu schlagen – doch auch bei ihnen war die gedämpfte Stimmung nur von kurzer Dauer.: «Flammenhelm»-Träger Jan Kovar hatte die zündende Idee, die in der 18. Minute zum Ausgleich führte. Sein feines Pässchen fand Adressat Dario Simion, der an diesem Abend erstmals die Arena zum Erzittern brachte.

Herzogs wunderschönes «Game-Winning-Goal»

Im Mitteldrittel verfiel der EV Zug in eine unerklärliche Passivität. Der «Zett» hatte mächtig Wind in seinen Segeln. Doch erneut schlug das lange als «Sorgenkind» bezeichnete EVZ-Powerplay zu. Fabrice Herzog versenkte das Spielgerät in den Winkel (34.). Da passte keine Hand mehr dazwischen – ein Tor wie ein Gemälde. Diese Situation zeigte: Es sind Zentimeter, die in den Playoffs über Sieg oder Niederlage entscheiden. Da kann man stundenlang über Personalentscheide, Taktik, und Spielsysteme streiten. «Ich versichere, niemand in dieser Kabine gibt auf», sagte Dan Tangnes nach dem 0:3-Rückstand in der Finalserie. Ständig den Druck des Saisonendes im Nacken, predigte der Meistermacher Lockerheit und Geduld. Seine Mannen haben das auf dem Eis umgesetzt. Der EV Zug und seine Fans schweben im siebten Himmel.

Zug – ZSC Lions 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Bossard Arena. 7200 Zuschauer (ausverkauft). – SR Lemelin/Hebeisen; Obwegeser/Fuchs.



Tore: 2. Azevedo (Roe) 0:1. 18. Simion (Jan Kovar, Ausschluss Weber) 1:1. 34. Herzog (Simion, Ausschluss Phil Baltisberger) 2:1. 60. Simion 3:1 (ins leere Tor).



Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Zug, 3-mal 2 Minuten gegen ZSC Lions.



Zug: Genoni; Schlumpf, Kreis; Djoos, Gross; Hansson, Stadler; Cadonau, Wüthrich; Simion, Jan Kovar, Herzog; Klingberg, Müller, Hofmann; Zehnder, Senteler, Bachofner; Allenspach, Leuenberger, De Nisco.



ZSC Lions: Jakub Kovar; Noreau, Marti; Phil Baltisberger, Geering; Weber, Kivistö; Trutmann; Hollenstein, Malgin, Andrighetto; Azevedo, Roe, Bodenmann; Chris Baltisberger, Sigrist, Pedretti; Aeschlimann, Schäppi, Diem; Sopa.



Bemerkungen: Zug ohne Lander (überzähliger Ausländer), Suri und Martschini (beide verletzt). ZSC ohne Krüger, Morant (beide verletzt) und Quenneville (überz. Ausländer).

Die EVZ-Spieler stürmen zu Leonardo Genoni. Bild: Claudio Thoma / freshfocus Die Zuger bejubeln den Meistertitel. Bild: Claudio Thoma / freshfocus Enttäuschter Sven Andrighetto nach der Niederlage. Bild: Claudio Thoma / freshfocus Es gibt kein Halten mehr: Der EVZ ist Schweizer Meister! Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE Denis Hollenstein fällt im Duell mit Sven Senteler. Bild: Patrick Straub/Freshfocus Leidenschaftliche Fans fiebern mit ihrem Klub mit. Bild: Jan Pegoraro Jubel bei den EVZ-Spielern über das 2:1. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE Fabrice Herzog ballt die Faust. Bild: Claudio Thoma / freshfocus Torhüter Jakub Kovar (ZSC) gegen seinen Bruder Jan Kovar. Bild: Claudio Thoma / freshfocus Unzählige Fans verfolgten das Spiel vor der Bossard Arena. Bild: Jan Pegoraro ZSC-Trainer Rikard Groenborg ist nicht erfreut. Bild: Patrick Straub/Freshfocus Getümmel vor dem Zürcher Tor. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE Gebannt schauen die Fans dem Spiel zu. Bild: Jan Pegoraro «Zug im Herz»: Schöne Choreo der EVZ-Fans Bild: Jan Pegoraro Sven Leuenberger und Leonardo Genoni in Aktion. Bild: Claudio Thoma / freshfocus Spektakulärer Check gegen Garrett Roe Bild: Claudio Thoma / freshfocus Dario Simion jubelt nach seinem Tor zum 1:1. Bild: Patrick Straub/Freshfocus Simion erzielte den Treffer im Powerplay. Bild: Claudio Thoma / freshfocus Zwischendurch muss auch die Scheibe geputzt werden. Bild: Jan Pegoraro Denis Malgin scheitert an Leonardo Genoni. Bild: Claudio Thoma / freshfocus Eine Bemalung darf bei den eingefleischten Fans natürlich nicht fehlen. Bild: Jan Pegoraro Dämpfer für den EVZ: Justin Azevedo schiesst die ZSC Lions bereits nach einer Minute in Führung. Bild: Claudio Thoma / freshfocus Die Fans der ZSC Lions im Hoch. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE Die ZSC-Spieler feiern das Tor. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE Auch die Jüngsten sind voll dabei. Bild: Jan Pegoraro Die vielen Zuger Fans feuern ihren Verein an. Bild: Jan Pegoraro Die Mütze gibt bestimmt schön warm. Bild: Jan Pegoraro Zuger und Zürcher Spieler sind bereit auf dem Eis. Bild: Jan Pegoraro Die Spieler laufen bei lodernden Flammen ein. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

