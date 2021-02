EISHOCKEY Hauptsache gewonnen: Leader Zug bezwingt dezimierte und couragierte Tigers mit 3:1 Ein Schritt in die richtige Richtung: Der EV Zug zeigt nach der peinlichen Niederlage gegen den EHC Biel eine Reaktion. Eine bessere Defensivleistung als in den Spielen zuvor. Philipp Zurfluh 12.02.2021, 23.47 Uhr

Der Captain geht voran: Raphael Diaz trifft früh zum 1:0 für den EV Zug. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Zug, 12. Februar 2021)

Genug der Worte und Analysen: Nach der zuletzt enttäuschenden und inakzeptablen Niederlage gegen den EHC Biel wollte Dan Tangnes gegen die SCL Tigers Taten sehen. Der EVZ-Trainer nahm die Mannschaft in die Pflicht und pochte auf eine klare Leistungssteigerung. Zug zeigte eine Reaktion, wenn auch eine zaghafte. «Das Wichtigste ist der Sieg. Ich bin zufrieden», sagte Tangnes nach dem Spiel. «Ich habe ein Team gesehen, das fokussiert und konzentriert war. Vor allem die Kommunikation in der Verteidigung hat viel besser gestimmt als in den letzten Wochen. Darauf können wir aufbauen», so der Trainer.

«Dass die Offensive nicht so gut zur Geltung kam, damit kann ich sehr gut leben.»

Nach 20 Gegentoren in den letzten vier Spielen war klar: Das Augenmerk galt der Verrichtung der Defensivarbeit. Tangnes: «Wir haben dem Gegner wenig gefährliche Torchancen zugestanden, das war unser Ziel.» Nicht zuletzt agierte der Tabellenführer mit viel mehr Cleverness in den Zweikämpfen. In den letzten fünf Partien hatte Zug immer mindestens fünf Strafen kassiert, am Freitagabend gerade mal zwei. «Für die Zuschauer auf dem Sofa war das ein langweiliges Spiel, sie wollen natürlich ein Spektakel», so Tangnes.

SCL Tigers haben grosse Verletzungssorgen

Auf der anderen Seite müssen die Emmentaler Lehrgeld zahlen. Vor allem die vielen verletzten Spieler sind für die Tigers ein grosses Hemmnis. Ivars Punnenovs, Yannick Blaser, Andrea Glauser, Robbie Earl, Nolan Diem, Benjamin Neukom, Rihards Melnalksis, Raphael Kuonen und Joel Salzgeber: Die Absenzenliste ist gross, die Emmentaler laufen personell auf dem Zahnfleisch. So viel Verletzungspech steckt keine Mannschaft einfach weg. Eine spielerisch limitierte Equipe wie der Tabellenelfte sowieso nicht. Mittlerweile hat er zehn der letzten elf Partien verloren.

Raphael Diaz schiesst das 1:0 gegen Torhüter Damian Stettler. Urs Flueeler / KEYSTONE Die Zuger mit Gregory Hofmann, Mitte, feiern das 1:0 beim Eishockey Meisterschaftsspiel in der Qualifikation der National League zwischen dem EV Zug und den SCL Tigers. Urs Flueeler / KEYSTONE Der Zuger PostFinance Topscorer Gregory Hofmann auf dem Eis. Urs Flueeler / KEYSTONE Torhüter Damian Stettler, rechts, von Langnau im Spiel gegen Erik Thorell, mitte, von Zug beim Eishockey Meisterschaftsspiel in der Qualifikation der National League. Urs Flueeler / KEYSTONE Samuel Erni, unten, von Langnau im Spiel gegen Sven Senteler, links, von Zug. Urs Flueeler / KEYSTONE Torhüter Damian Stettler, links, von Langnau im Spiel gegen den Zuger Erik Torell. Urs Flueeler / KEYSTONE Der PostFinance Topscorer Ben Maxwell von Langnau in Action. Urs Flueeler / KEYSTONE Torhüter Damian Stettler, Mitte, von Langnau im Spiel gegen den Zuger Yannick Zehnder. Urs Flueeler / KEYSTONE Der Zuger Sven Leuenberger im Spiel gegen Torhüter Damian Stettler von Langnau. Urs Flueeler / KEYSTONE Jan Kovar (EV Zug) auf dem Eis. Urs Flueeler / KEYSTONE Sven Leuenberger, Mitte, von Zug im Spiel gegen Torhüter Damian Stettler, rechts, und Alain Bircher, links, von Langnau. Urs Flueeler / KEYSTONE Der PostFinance Topscorer Gregory Hofmann von Zug beim Eishockey Meisterschaftsspiel in der Qualifikation der National League zwischen dem EV Zug und den SCL Tigers. Urs Flueeler / KEYSTONE Sven Senteler, links, und Santeri Alatalo, rechts, von Zug im Spiel gegen Torhüter Damian Stettler, Mitte, in Action. Urs Flueeler / KEYSTONE Sven Leuenberger, Mitte rechts, von Zug im Spiel gegen Pascal Berger, Mitte links, von Langnau kämpfen um den Puck. Urs Flueeler / KEYSTONE Lino Martschini, Mitte, von Zug im Spiel gegen Torhüter Damian Stettler, rechts. Urs Flueeler / KEYSTONE Lino Martschini, Mitte, von Zug im Spiel gegen Torhüter Damian Stettler, rechts. Urs Flueeler / KEYSTONE Der Zuger Torhüter Leonardo Genoni beim Eishockey Meisterschaftsspiel in der Qualifikation der National League zwischen dem EV Zug und den SCL Tigers. Urs Flueeler / KEYSTONE Jan Kovar, links, von Zug im Spiel gegen Anthony Huguenin, rechts, beim Eishockey Meisterschaftsspiel in der Qualifikation der National League zwischen dem EV Zug und den SCL Tigers. Urs Flueeler / KEYSTONE

Früh musste man aus Langnauer Sicht einen ähnlichen Fehlstart befürchten wie vor Wochenfrist, als Zug den Tigers im Startdrittel vier Tore einschenkte. Nach gut einer Minute hatte der EVZ-Captain freie Fahrt: Die Tigers schienen mit den Gedanken noch in der Kabine zu sein, niemand schien sich für Raphael Diaz zu interessieren. Der Abwehrchef fuhr mit Tempo vor das Langnauer Tor und bezwang den 19-jährigen Goalie Damian Stettler, der ansonsten viele gute Zuger Torchancen zunichte machte. Zug hatte das Spielgeschehen unter Kontrolle. Gerade mal drei Schüsse brachten die Gäste auf das Tor von Leonardo Genoni. Nur einmal wurden sie richtig gefährlich, als Genoni mit einem grossartigen Reflex gegen Alexei Dostoinov rettete.

Hofmann und Kovar bringen die Entscheidung

Aber Zug verpasste es, im zweiten Drittel nachzudoppeln. Langnau war dem Leader im zweiten Drittel ebenbürtig, setzte immer wieder gefährliche Nadelstiche. In der 32. Minute konnte Genoni nur ungenügend abwehren, Tigers-Captain Pascal Berger stand goldrichtig und traf zum verdienten Ausgleich. Bei den Zugern fehlte die letzte Überzeugung im Offensivspiel – auch dadurch bedingt, dass sie konterfreudigen Langnauern nicht ins offene Messer laufen wollten.

Es war Zugs torgefährlichstes Offensiv-Duo Grégory Hofmann/Jan Kovar, das zu Beginn des Schlussdrittels für den Unterschied sorgte. Topskorer Hofmann (42.) gelang der 16. Saisontreffer. Weil die Tigers in den Schlussminuten in Überzahl agieren konnten und den Torhüter vom Eis nahmen, wurde es noch einmal brenzlig vor Genoni. Kovar sorgte kurz vor Schluss mit einem Schuss ins leere Tor für den Endstand. «Es war kein gutes Spiel», sagte Hofmann selbstkritisch. Für den Topskorer ist klar, wo Zug in den nächsten Spielen den Hebel ansetzen muss:

«Wir müssen viel mehr Torchancen kreieren.»

Gelegenheit dazu bietet sich den Zugern schon am Samstag, wenn sie auswärts zum fünften Direktduell in dieser Saison gegen die Tigers antreten. «Wir müssen fokussiert bleiben, dann sind wir auf dem richtigen Weg», ist Hofmann überzeugt.

Zug – Langnau 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Bossard-Arena. –0 Zuschauer. – SR Fluri/Nikolic.

Tore: 2. Diaz 1:0. 32. Berger (Petrini) 1:1. 42. Hofmann (Kovar) 2:1. 60. Kovar (Alatalo/ins leere Tor) 3:1. – Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Zug; 2-mal 2 Minuten gegen Langnau.

Zug: Genoni; Geisser, Diaz; Stadler, Schlumpf; Alatalo, Cadonau; Gross; Hofmann, Kovar, Simion; Zehnder, Albrecht, Klingberg; Thorell, Shore, Martschini; Bachofner, Senteler, Leuenberger.

Langnau: Stettler; Huguenin, Erni; Lardi, Leeger; Grossniklaus, Schilt; Bircher; Nilsson, Maxwell, Julian Schmutz; Sturny, Berger, Petrini; Dostoinov, Flavio Schmutz, Weibel; Andersons, In-Albon, Rüegsegger.

Bemerkungen: Zug ohne Thürkauf, Wüthrich (beide verletzt) und Langenegger (Farmteam).