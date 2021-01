Eishockey HCD-Stürmer Fabrice Herzog vor Rückkehr zu seiner «alten Liebe» EV Zug: «Es fehlt noch die Unterschrift» Nach zwei Saisons beim HC Davos zieht es den 26-jährigen Stürmer von den Bündner Bergen zurück ins Stadtleben. Auch die NHL hat er noch nicht ganz abgeschrieben. Philipp Zurfluh 05.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Über Weihnachten hat es ihn erwischt: Eine starke Grippe setzte Fabrice Herzog ausser Gefecht. Beim Duell gegen den HC Lugano vom 27. Dezember musste der HCD-Stürmer noch passen, tags darauf konnte er aber wieder das Training aufnehmen. Im Spiel gegen den EV Zug vom 29. Dezember war er wieder voll bei Kräften und wurde gleich zum Zuger Spielverderber. Im ersten Anlauf noch an Goalie Leonardo Genoni gescheitert, setzte er nach und erzielte fünf Sekunden vor Ablauf der Verlängerung mit einem «Buebetrickli» das gewinnbringende Game-Winning-Goal zum 3:2-Sieg. «Dieses persönliche Erfolgserlebnis war sehr wichtig für mich, ein Befreiungsschlag», blickt der 26-Jährige zurück.

HCD-Stürmer Fabrice Herzog hat in dieser Saison fünf Tore erzielt. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus (Zürich, 15. Dezember 2020)

Ende Saison läuft sein Vertrag beim HC Davos aus. Der 1,89 Meter grosse Frauenfelder hat in dieser Saison fast die Hälfte der Spiele verpasst. Im letzten Vorbereitungsmatch verdrehte er sich das Knie und musste mehrere Wochen pausieren. «Das gute Gefühl kommt langsam zurück. Ich bin optimistisch für den weiteren Saisonverlauf.»

Diese Zuversicht kann der HCD gut gebrauchen. Die letzten Wochen lassen sich mit einem Wort treffend zusammenfassen: Inkonstanz. Vor allem in der Defensive leistete sich der HCD zuhauf haarsträubende Fehler. Zusammen mit den SCL Tigers kassiert er am meisten Gegentore. «Wir müssen uns auf der kommunikativen Ebene verbessern. Es gibt zu viele Unstimmigkeiten. Das müssen wir auf die Reihe kriegen», sagt Herzog, der 2018 mit den ZSC Lions den Schweizer-Meister-Titel feiern durfte. Besser läuft es in der Offensive mit bislang 73 Toren. Dazu beigetragen haben auch Herzogs elf Skorerpunkte.

Kurzer Abstecher nach Nordamerika

Die Leistungen des Nationalspielers sind auch EVZ-Sportchef Reto Kläy nicht verborgen geblieben. Der Wechsel zurück zum EVZ, wo er in der Saison 2012/13 in der National League debütierte, scheint nur noch Formsache: «Es sieht gut aus, es fehlt nur noch die Unterschrift», äussert sich Herzog zu seiner Zukunft. Laut Kläy gäbe es noch einige Vertragsdetails zu regeln.

«Fabrice wäre für uns ein grosser Gewinn. Er bringt nicht nur viel Wasserverdrängung aufs Eis, sondern ist auch ein begnadeter Techniker.»

Ein Wechsel zur «alten Liebe» wäre nur logisch. Der Stürmer lebt zusammen mit seiner Familie in Zug und pendelt zwischen der Zentralschweiz und den Bündner Bergen. So auch gestern Mittag, als er sich beim Gespräch mit unserer Zeitung auf dem Weg nach Zug befand, um dann am Abend wieder den Rückweg anzutreten. «Im Juniorenalter durfte ich beim EVZ extrem viel profitierten. Dank ihm ist mir der Sprung ins Profigeschäft gelungen», so Herzog. 2013 wurde er in der fünften Runde des NHL-Drafts von den Toronto Maple Leafs gezogen, kam aber nur zu fünf Einsätzen in der AHL.

Den Traum von der NHL hat er noch nicht begraben. «Natürlich würde ich eine mir bietende Gelegenheit nicht ausschlagen», sagt der Stürmer. Sein Fokus richtet sich aber vorerst auf den HCD, der heute in der Bossard-Arena gastiert.