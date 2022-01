Hofmann-Show: EVZ gewinnt mit 8:2 gegen die SCL Tigers.

Eishockey Hofmann trifft viermal und ein 18-Jähriger muss getröstet werden – Zug schickt Langnau mit einer 8:2-Packung nach Hause Der EV Zug stürzt die SCL Tigers noch tiefer in die Krise. Bis vier Minuten vor Schluss steht es 4:2, dann fallen die Tore im Minutentakt. Für den Meister ist es der sechste Sieg in Serie. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 22.01.2022, 23.48 Uhr

Viermal darf sich Grégory Hofmann als Torschütze feiern lassen. Bild: Andy Mueller / Freshfocus (Zug, 22. Januar 2022)

Nach der Schlusssirene musste Louis Kurt von seinen Mitspielern aufgemuntert werden. Der Langnau-Goalie benötigte Trost – ganz viel Trost. Normalerweise beim Nachwuchs der SCL Tigers im Einsatz und im letzten Dezember erst gerade 18-jährig geworden, kam er gegen den Meister unverhofft zu seinem Debüt in der höchsten Liga. Lange hatte er sich tapfer gewehrt, doch die Zuger hatten kein Erbarmen. Sieben Mal musste er sich insgesamt bezwingen lassen. Als Geste der Aufmunterung wurde Kurt auf Langnauer Seite zum besten Spieler gewählt – ein schwacher Trost.

Die SCL Tigers mussten einmal mehr ohne Sieg die Heimfahrt ins Emmental antreten. Wann haben sie zum letzten Mal drei Punkte aus der Bossard-Arena entführen können? Beim Bemühen der Statistiken muss man weit zurückschauen. Am 20. Oktober 2017 siegten sie letztmals. Damals hütete ein gewisser Ivars Punnenovs das Tor. Auch diesmal stand der Lette mit Schweizer Lizenz zunächst zwischen den Pfosten – aber nur fünf Minuten. Dann verschwand er bereits in der Garderobe. Der 27-Jährige hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Adduktorenproblemen zu kämpfen. In der Saison 2018/19 fiel er deswegen mehrere Monate aus. Doch diesmal schien er sich an der Hand verletzt zu haben. Der Sportchef der SCL Tigers gab Entwarnung. Laut Marc Eichmann soll es sich um «nichts Gravierendes» handeln. Weil mit Robert Mayer (krank), Damian Stettler, Gianluca Zaetta (beide verletzt) gleich drei Torhüter nicht zur Verfügung standen, kam Kurt unverhofft zu seiner Premiere, die er so schnell nicht vergessen wird...

Langnau-Goalie Louis Kurt gibt gegen den EV Zug sein Debüt in der National League. Bild: Andy Mueller / Freshfocus

Die Auswechslung des Goalies passte ins Bild, das der verunsicherte Tabellenzwölfte in den vergangenen Wochen von sich gab. Die Langnauer schrieben ein weiteres Kapital in der Kategorie Pleiten, Pech und Pannen. Personell laufen sie auf dem Zahnfleisch: Zehn abwesende Spieler haben die SCL Tigers mittlerweile zu beklagen.

Torrekord für Grégory Hofmann

Man muss den Gästen zu Gute halten, dass sie bis wenige Minuten vor Ende der Partie die Hoffnung auf einen Punktgewinn aufrecht hielten. Vier Minuten vor Schluss führte der EV Zug 4:2, dann brachen die Langnauer ein und kassierten vier Tore innert vier Minuten. 28 Sekunden vor Schluss setzte Grégory Hofmann mit seinem vierten Treffer den Schlusspunkt – Endresultat 8:2. Dem NHL-Rückkehrer ist in seiner Karriere schon mehrere Male ein Hattrick gelungen. Vier Tore in einem Spiel, das war selbst für den begnadeten Scharfschützen eine Premiere. Langnaus Präsident Peter Jakob sass bei der Hofmann-Show mit versteinerter Miene auf der Tribüne. Er erlebte mit, wie die Mannschaft den nächsten Nackenschlag einstecken musste. Die SCL Tigers, die ihr viertes Spiel innert sechs Tagen bestritten, sind mittlerweile seit elf Spielen sieglos. Auch nach der Entlassung von Jason O'Leary hat sich punktemässig nichts getan. Neo-Trainer Yves Sarault wartet auch nach der vierten Partie an der Bande auf den ersten Punktgewinn.

Tangnes: «...das müssen wir abstellen»

Auf der anderen Seite wollte EVZ-Trainer Dan Tangnes dem 8:2-Sieg nicht zu viel beimessen: «Ich werde dieses Spiel nicht in der Tiefe analysieren. Wir können uns derzeit den Luxus leisten, dass wir teilweise schlecht spielen und trotzdem gewinnen.» Die 3:0-Führung nach 20 Minuten gab dem EV Zug nicht die nötige Selbstsicherheit. Wie schon gegen Ajoie und Biel spielten die Zentralschweizer im zweiten Drittel weit unter ihren Möglichkeiten. Fahrig und unpräzis im Aufbauspiel, fehleranfällig in der Defensive. Die Emmentaler nutzten die Baisse des Heimteams aus und kamen auf 2:3 heran. «Wir haben momentan die Tendenz, bei einer Führung den Fokus zu verlieren, das müssen wir abstellen», analysierte Tangnes. Reto Suri zog ein ähnliches Fazit: «Wir waren im zweiten Drittel nicht mehr konsequent in unseren Aktionen, das hat den Gegner aufgebaut», sagte der Stürmer.

Wie schon einen Tag zuvor bei Schlusslicht Ajoie: Die Ausgangslage vor dem Duell zwischen dem EV Zug und den SCL Tigers hätte unterschiedlicher nicht sein können. Bei den SCL Tigers figuriert mit Harri Pesonen zum dritten Mal nacheinander nur ein Ausländer auf dem Matchblatt. Der EVZ-Trainer hat dagegen auf den Ausländerpositionen freie Gestaltungsmöglichkeiten und gönnte diesmal Verteidiger Niklas Hansson eine Pause.

Suri: «Ein grosses Steigerungspotenzial»

Für den Meistertrainer ist es ein Stück weit menschlich, dass man bei einem 3:0-Vorsprung den Fuss vom Gaspedal nimmt. Doch er mahnte: «Irgendwann werden wir dafür bestraft. Das müssen wir nächste Woche verbessern und das werden wir», versprach Tangnes. Und Suri meinte selbstkritisch: «Wir kommunizieren innerhalb des Teams sehr ehrlich miteinander und jedem ist klar, dass wir noch ein grosses Steigerungspotenzial haben.» Kein schlechtes Omen für die weiteren Aufgaben.

Zug – Langnau 8:2 (3:0, 1:2, 4:0)

Bossard-Arena. – 6948 Zuschauer. – SR Wiegand, Ströbel.



Tore: 3. Zehnder (Klingberg, Senteler) 1:0. 10. Hofmann (Djoos, Leuenberger) 2:0. 19. Hofmann (Kreis) 3:0. 26. Aeschbach 3:1. 30. Diem (Schilt, Loosli) 3:2. 36. Schlumpf (Herzog, Lander) 4:2. 56. Hofmann (Kovar, Senteler/Powerplay) 5:2. 58. Klingberg (Senteler, Cadonau/Unterzahl) 6:2 (ins leere Tor). 59. Simion (Powerplay) 7:2 (ins leere Tor). 60. Hofmann (Powerplay) 8:2 (ins leere Tor).



Strafen: 5-mal 2 Minuten plus 10 Minuten (Klingberg) gegen Zug. 7-mal 2 Minuten gegen Langnau.



Zug: Genoni; Kreis, Schlumpf; Djoos, Cadonau; Wüthrich, Nussbaumer; Hofmann, Kovar, Simion; Zehnder, Senteler, Klingberg; Herzog, Lander, Martschini; Allenspach, Leuenberger, Suri.



Langnau: Punnenovs; Erni, Schilt; Grossniklaus, Blaser; Leeger, Aeschbach; Guggenheim; Pesonen, Schmutz, Weibel; Sturny, Berger, Petrini; Loosli, Diem, Schweri; Lapinskis, Salzgeber, Schärz; Langenegger.



Bemerkungen: Zug ohne Hansson (überzählig), Bachofner, Stadler, Müller, Gross (verletzt), De Nisco (Swiss League).

