Wird der Vertrag von EVZ-Stürmer Jérôme Bachofner verlängert?

Eishockey «Ich bin sehr glücklich hier in Zug und würde gerne bleiben»: Wird der Vertrag von Jérôme Bachofner verlängert? Die Zukunft von EVZ-Stürmer Jérôme Bachofner ist offen. Der 25-Jährige möchte bald Klarheit haben. Bei seinen Leistungen sieht er noch viel Steigerungspotenzial. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 09.10.2021, 05.00 Uhr

Hat in dieser Saison in 12 Spielen drei Skorerpunkte gesammelt: Stürmer Jérôme Bachofner. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus

Jérôme Bachofner liebt das Spiel mit den Emotionen und mag es, den Gegenspielern unter die Haut zu gehen. Das gefällt auch seinem Trainer. «Er spielt gut, wenn er mit Adrenalin vollgepumpt ist», sagt Dan Tangnes. Emotionen gehören zum 25-Jährigen wie die zahlreichen Tattoos, die seinen Körper bedecken. «Mach, was du für richtig hältst, hör nicht auf die anderen, es ist deine eigene Entscheidung», steht auf Bachofners Unterarm geschrieben.

Der Vertrag des gelernten Autospenglers läuft Ende Saison aus. Noch steht in den Sternen, ob Bachofner dem EV Zug erhalten bleibt, oder ob er nach drei Jahren in der Zentralschweiz eine neue Herausforderung sucht. «Ich habe eine Auslegeordnung gemacht und prüfe diverse Optionen», sagt Bachofner zu seiner Situation und ergänzt:

«Ich bin sehr glücklich hier in Zug und würde gerne bleiben.»

Die «diversen Optionen» will er nicht präzisieren. Als ehemaliger ZSC-Spieler, der fast die ganze Organisation des Klubs durchlief, liegt die Frage auf der Hand, ob ein Wechsel zum Ex-Klub in Frage kommt. «Ich bin Zürcher, na und?», sagt Bachofner und schmunzelt. ZSC-Sportchef Sven Leuenberger erklärt, dass für ihn die Zukunftsplanung der eigenen Spieler mit auslaufenden Verträgen Priorität hat. Weitere Optionen hält er sich offen.

Auf der Suche nach dem Torriecher

In Dübendorf aufgewachsen, hat Bachofner in der Saison 2014/15 seinen Einstand in der National League gegeben, kam aber in den folgenden drei Jahren überwiegend beim Farmteam GCK Lions zum Zug. Dann der plötzliche Höhenflug zu Beginn der Saison 2018/19, als er gar das Trikot des Topskorers trug und das Interesse mehrerer Klubs weckte. Als Belohnung gab’s Ende 2018 das erste Nati-Aufgebot für den Deutschland-Cup. Sportchef Reto Kläy sah in Bachofner ein grosses Entwicklungspotenzial und lotste ihn in die Zentralschweiz.

Die Leistungen in dieser Saison bezeichnet Bachofner als «solid». Mit bisher drei Skorerpunkten aus zwölf Spielen «habe ich noch viel Luft nach oben». Er müsse auch noch zuverlässiger seine Defensivaufgaben erledigen. Und in der Offensive? «Den Torriecher habe ich noch nicht gefunden. Die Abschlussqualität war oft ungenügend. Das muss besser werden», so Bachofner.

«Möchte nicht, dass mich die Situation belastet»

Bislang kommt er auf rund 12 Minuten Eiszeit pro Spiel. Genügt das auch zukünftig seinen Ansprüchen? «Ich würde gerne mehr spielen, aber Voraussetzung sind konstante und gute Leistungen», betont der schnelle Flügel.

Klar ist: Beim EVZ werden in den nächsten Wochen und Monaten die Weichen für nächste Saison gestellt. Junge, aufstrebende Stürmer wie Dario Allenspach, Valentin Hofer oder Luca Andrea De Nisco machen Dampf und drängen sich für eine Weiterbeschäftigung auf. «Es ist alles offen», sagt Sportchef Kläy zur Personalie Bachofner. Der Stürmer hofft auf eine Einigung.

«Ich bin ein Kopfmensch und deshalb möchte ich nicht, dass mich die Situation belastet.»

Zurück zu seinem Tattoo und zur Aussage: «Mach, was du für richtig hältst». Was ist richtig, Jérôme Bachofner? «Zug fühlt sich richtig an», sagt der Stürmer. Vorerst steht am Samstagabend (19.45 Uhr) das Heimspiel gegen die Rapperswil-Jona Lakers an. «Wir wollen an den starken Auftritt in München anknüpfen», fügt Bachofner selbstbewusst an.