Eishockey «Ich denke nicht, dass wir schlechter spielen können»: Der EV Zug haucht den Rapperswil-Jona Lakers neues Leben ein Der Final muss warten. Der EV Zug liefert gegen Rapperswil eine enttäuschende Vorstellung ab und verliert mit 1:2. Dem Favoriten verbleiben zwei Matchpucks. Philipp Zurfluh 29.04.2021, 23.43 Uhr

Lino Martschini (gelber Helm) und Nick Shore ziehen von dannen – Rapperswil jubelt. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Zug, 29. April 2021)

18 Monate sind vergangen, seit Flügelstürmer Lino Martschini zum letzten Mal das Topskorer-Trikot überstreifen durfte, ganz genau am 17. September 2019. Gestern durfte er wieder den Goldhelm tragen. Doch die Erinnerungen an den Abend dazumal hat die Zuger Identifikationsfigur von seiner Festplatte schnell gelöscht. Die Zentralschweizer verloren damals in der Bossard-Arena gegen Lausanne HC mit 5:6. Ein Abend zum Vergessen, auch für Goalie Leonardo Genoni. Sein dritter Einsatz in den Farben des EVZ war nach knapp 14 Minuten und einem 0:4-Rückstand schon früh beendet.

Auch gestern endete der Abend mit einer herben Enttäuschung. Martschini suchte nach der 1:2-Niederlage nicht nach Ausreden, sondern sprach Klartext: «Die Qualität unseres Spiels war ungenügend. Das war überhaupt nicht das, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben uns zu wenig unterstützt und keine Sorge zum Puck getragen. Das war sehr ärgerlich», sagte er enttäuscht. Trainer Dan Tangnes war angesäuert und doppelte nach: «Wir waren statisch und zögernd. Sie waren besser.»

Kein Vorbeikommen: Jan Kovar (links) und den EV Zug haben gegen Jeremy Wick und die Rapperswil-Jona Lakers einen schweren Stand. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Zug, 29. April 2021)

Shore vergibt nach 30 Sekunden Grosschance

Einen Fehlstart wie damals gegen Lausanne HC konnten die Zuger vermeiden, aber nach 20 Minuten lagen sie bereits mit 1:2 in Rückstand. Dabei hatte Nick Shore nach noch nicht mal 30 Sekunden eine Top-Chance auf dem Stock, doch scheiterte aus nächster Distanz kläglich. Das Scheitern war sinnbildlich für den Auftritt des Heimteams. Der EV Zug offenbarte defensive Schwächen, wirkte pomadig, verlor reihenweise Zweikämpfe. Unsauberes Aufbauspiel oder Fehlpässe erlaubten es den Gästen immer wieder, Gegenstösse zu lancieren und zu Torabschlüssen zu gelangen. Auch das Powerplay war ungenügend. Während sechs Minuten konnten die Zuger in nummerischer Überzahl spielen. Doch im Powerplay fehlte der Überraschungseffekt. «Das war schlecht, wir haben kaum Torchancen kreiert», tadelte Tangnes.

Die Gäste spielten mit Überzeugung. Daniel Vukovic ging in Zugs Abwehr völlig vergessen und verwertete souverän (10.). Zwar konnte Zug in der 14. Minute durch Grégory Hofmann ausgleichen, doch die Lakers liessen die Köpfe nicht hängen, spielten geradliniger und effizienter. Sie wurden für ihren Aufwand in der letzten Spielminute des ersten Drittels belohnt. Erneut kam mit Nando Eggenberger ein Rappi-Spieler ungehindert zum Abschluss. Die Zuger versuchten im zweiten (18:6-Torschüsse) und dritten Drittel (11:4) die Partie zu wenden, doch sie sündigten im Abschluss.

Erstmals sieglos nach acht gewonnenen Heimspielen

Es war offensichtlich: Die Lakers wollten die Amtszeit ihres scheidenden Trainers Jeff Tomlinson so lange wie möglich hinauszögern. Nach dieser Saison endet seine sechs Jahre lange Ära am Obersee. Spätestens seit seinem «Double» in der Saison 2017/18 (Aufstieg und Cupsieg) hat sich der Deutsch-Kanadier einen Platz im Geschichtsbuch der Rosenstädter gesichert.

Einen Tag vor dem dritten Halbfinal-Spiel warnte noch Martschini: «Wir dürfen nicht bereits den Final im Kopf haben. Die Lakers werden sich an den letzten Strohhalm klammern, sie haben nichts zu verlieren.» Eigentlich sprach vor der Partie praktisch nichts für die Lakers. Denn der EV Zug hat die Bossard-Arena wieder seit ein paar Wochen in eine Festung verwandelt und die letzten acht Heimspiele gewonnen. Auch alle sechs bisherigen Direktbegegnungen in dieser Saison gegen die Lakers entschieden die Zentralschweizer zu ihren Gunsten. Vielleicht erinnerten sich die St. Galler an ihre Viertelfinal-Serie gegen den HC Lugano zurück, als ihnen nach der Startniederlage die Sensation gelang.

Tangnes: «Schlechter geht es nicht»

Von einer weiteren Sensation sind die Lakers in dieser Serie noch zwei Siege entfernt. Doch der Überraschungssieg dürfte beim Aussenseiter neue Kräfte freisetzen. «Der Gegner war aggressiv und hat gut gespielt, wir haben den Sieg nicht verdient. Das müssen wir analysieren und dann sofort vorwärtsschauen», meinte Stürmer Yannick Zehnder. Auf die Frage des Chronisten an den Trainer, was ihn für das Auswärtsspiel morgen Abend optimistisch stimmt, gab er zur Antwort:

«Ich denke nicht, dass wir schlechter spielen können.»

Alle Tore der Partie in der Übersicht. Video: TV24

Zug – Rapperswil-Jona 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

Bossard-Arena. – 50 Zuschauer. – SR Wiegand/ Piechaczek.

Tore: 10. Vukovic (Schweri) 0:1. 14. Hofmann (Kovar, Simion) 1:1. 20. Eggenberger (Lehmann) 1:2.

Strafen: keine Strafen gegen Zug; 3-mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona.

Zug: Genoni; Geisser, Diaz; Alatalo, Cadonau; Stadler, Schlumpf; Zgraggen; Zehnder, Albrecht, Klingberg; Hofmann, Kovar, Simion; Abdelkader, Shore, Martschini; Bachofner, Senteler, Leuenberger; Langenegger.

Rapperswil-Jona: Nyffeler; Profico, Egli; Jelovac, Vukovic; Maier, Sataric; Dufner, Randegger; Schweri, Cervenka, Clark; Eggenberger, Rowe, Lehmann; Loosli, Wick, Moses; Forrer, Ness, Wetter.

Bemerkungen: Zug ohne Meyer, Gross, Thürkauf, Thorell, Allenspach, Nussbaumer (überzählig), Wüthrich (verletzt). Rapperswil ohne Rüegger, Rehak, Lhotak (überzählig), Payr, Dünner (verletzt). Zug von 58:18 ohne Torhüter.