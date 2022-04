EV Zug siegt 4:1 gegen den ZSC.

Eishockey «Ich habe den Siegeswillen gespürt»: Der EV Zug verhindert die ZSC-Meisterparty und sieht Licht am Ende des Tunnels Der EV Zug schenkt den ZSC Lions die erste Niederlage ein und siegt verdient mit 4:1. Er setzt damit ein starkes Lebenszeichen und verkürzt in der Serie auf 1:3. Philipp Zurfluh, Zürich Jetzt kommentieren 26.04.2022, 00.07 Uhr

Verunsichert? Entmutigt? Oder gar verzweifelt? Mitnichten. Mit dem drohenden Saisonende vor Augen ist der EV Zug in die Serie zurückgekehrt und sieht etwas Licht am Ende des Tunnels. «Ich versichere, niemand in dieser Kabine gibt auf», zeigte sich Trainer Dan Tangnes im Vorfeld kampfesfreudig und angriffig. Genau mit diesen Eigenschaften beeindruckte auch der EV Zug, siegte 4:1 und sendete ein starkes Lebenszeichen.

«Ich bin stolz darauf, was die Mannschaft abgeliefert hatte. Ich habe den Siegeswillen ab dem ersten Puckeinwurf gespürt»

, konstatierte Tangnes.

Stürmer Dario Simion: Torschütze zum 3:1. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus

Der Sieg war verdient, auch in dieser Höhe, wie ein Blick auf die Schussstatistik zeigt: Die Zentralschweizer feuerten fast doppelt so oft auf das Tor (38:21). Sie kontrollierten das Geschehen über fast die ganze Spieldauer. Der Unterschied zu den drei ersten Duellen? Der EV Zug hielt das Tempo auch im dritten Drittel hoch. Tangnes unterstrich bei seiner Analyse: «Die Energie ist kein Thema.»

Dario Simon über sein erstes Finaltor: «Endlich»

Viel Geduld benötigten die Anhänger des EV Zug, bis sie ihre Freude aus dem Leib schreien durften. Sie wussten: Den ZSC darf man nicht zu früh abschreiben. Mit 6:0-Toren hatte er in den ersten drei Spielen im den EV Zug im Schlussabschnitt dominiert. In der 52. Minute gelang Dario Simion die Vorentscheidung zum 3:1. «Endlich», sagte der Stürmer zu seinem ersten Finaltreffer. Ihm fiel ein Zentner Last von den Schultern. Bislang ist der Stürmer einiges schuldig geblieben.

Aus ZSC-Sicht hätte es ein Freudentag werden sollen. Nach 71 Jahren werden die «Löwen» in der nächsten Saison in ihr neues Zuhause, die hochmoderne Swiss Life Arena in Altstetten umziehen. Eine Abschiedsparty inklusive Meisterfeier am Sechseläutentag – am Tag des Zürcher Frühlingsfestes? Für die Zuger wäre es dann doch zu viel Hockey-Romantik gewesen und machten den Partycrasher.

Welche Pfeile hatte Tangnes noch im Köcher? Welchen Trumpf hatte er nicht ausgespielt? Der Trainer versuchte es mit einer neuen Zusammenstellung der Offensivlinien und versetzt beispielsweise Grégory Hofmann zurück in die zweite Linie. Ein Schachzug, der funktionierte – und Früchte trug.

«Der offensive Output war ungenügend. Es war ein Weg, neue Dynamik zu entfachen.»

Das Wettkampfglück trug bis am Montag definitiv kein EVZ-Dress. Und zunächst sah es so aus, als ob sich das auch in Spiel vier nicht ändern würde. Bereits in der zweiten Minute bekundete Zug viel Pech, als Marco Müller den Puck an die Torumrandung ablenkte. Und wer anderes als Denis Malgin (achtes Playoff-Tor) hätte es sein können, der das Hallenstadion in der fünften Minute zum ersten Mal zum Beben brachte. Ein Muster fand seine Fortsetzung: Sage mir, wer das erste Tor schiesst, und ich Dir, wer das Spiel gewinnt.

«Wir haben uns nach dem Rückstand nicht aus der Ruhe bringen lassen»

, befand Yannick Zehnder. Der Stürmer selber war es, der zum 1:1 reüssierte.

Zehnder: Attackieren und nicht zurücklehnen

Der EV Zug spielte viel mutiger als der Gegner und schlug ein hohes Tempo an, das der ZSC diesmal nicht mitgehen konnte. Und ihm war für einmal das Glück hold. Christian Djoos (24.) traf die Maske von ZSC-Goalie Jakub Kovar. Von da sprang der Puck an den Arm von Patrick Gering und schliesslich ins Tor.

Tangnes fühlte sich sichtlich wohl in der Rolle des Spielverderbers. Doch er und die Spieler sind sich wohl bewusst, dass noch ein langer Weg bevorsteht, um die Mission Titelverteidigung nicht zu gefährden. Zehnder sagte selbstbewusst:

«Wir werden uns jetzt definitiv nicht zurücklehnen und weiter attackieren. Ich freue mich, am Mittwoch zu Hause wieder vor einer blauen Wand zu spielen.»

Der Jubel mit den Fans: Yannick Zehnder (vorne) und die Teamkollegen freuen sich über den Sieg. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus Der EV Zug verkürzt in der Finalserie auf 1:3. Damit kommen die Zuger Fans in den Genuss eines weiteren Heimspiels. Bild: Patrick B. Krämer / Keystone EVZ-Verteidiger Niklas Hansson (rechts) und Reto Suri liegen nach nach dem Tor zum 4:1 in den Armen. Bild: Patrick B. Krämer / Keystone Gedämpfte Stimmung dagegen bei den ZSC-Fans. Bild: Martin Meienberge / Freshfocus Reto Suri (rechts) wehrt sich gegen Phil Baltisberger. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Die Vorentscheidung: Dario Simion (links) nimmt Mass zum 3:1. Bild: Patrick B. Krämer / Keystone Christian Djoos (ganz rechts) ist der Torschütze zum 2:1. Bild: Patrick B. Krämer / Keystone Dario Allenspach (Zug) jubelt mit Torschütze Christian Djoos (Zug) nach dem Tor zum 1:2 gegen Torhüter Jakub Kovar (ZSC). Claudio Thoma / freshfocus Der Zuger Fanblock im Hallenstadion sorgt für mächtig gute Stimmung. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus Grégory Hofmann (rechts) zieht ab. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus ZSC-Torhüter Jakub Kovar. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus Das Hallenstadion ist mit 11'200 Zuschauern ausverkauft. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus Reto Suri (Mitte) scheitert an Torhüter Jakub Kovar. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus Yannick Zehnder (rechts) behauptet sich gegen Tommi Kivistö. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus Carl Klingberg kommt in der Serie gegen die ZSC Lions zum zweiten Mal zum Zug. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus Verteidiger Nico Gross. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus Sven Leuenberger. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus Justin Azevedo (ZSC) gegen Nico Gross (Zug) Bild: Martin Meienberger/Freshfocus ZSC Lions Torhüter Jakub Kovar gegen EV Zug Stürmer Gregory Hofmann im vierten Eishockey Playoff-Finalspiel der National League A zwischen den ZSC Lions und dem EV Zug. Bild: Patrick B. Krämer / KEYSTONE Fabrice Herzog (Zug) Martin Meienberger/Freshfocus Tor zum 1:0, der Torschütze Denis Malgin (ZSC) und die Mannschaft jubeln. Martin Meienberger/Freshfocus ZSC Lions Torhüter Jakub Kovar, links, gegen EV Zug Stürmer Gregory Hofmann. Patrick B. Krämer / KEYSTONE Nico Gross (Zug) gegen Simon Bodenmann (ZSC). Claudio Thoma / freshfocus Nico Gross (Zug) und Christian Djoos (Zug) gegen Topscorer Denis Malgin (ZSC). Claudio Thoma / freshfocus Simon Bodenmann (ZSC) gegen Samuel Kreis (Zug). Claudio Thoma / freshfocus Simon Bodenmann (ZSC) gegen Christian Djoos (Zug) und Torhüter Leonardo Genoni (Zug). Claudio Thoma / freshfocus Dominik Schlumpf (Zug) gegen Dominik Diem (ZSC). Claudio Thoma / freshfocus Torhüter Jakub Kovar (ZSC) gegen Fabrice Herzog (Zug). Martin Meienberger/Freshfocus / freshfocus Denis Malgin (ZSC) schiesst gegen Christian Djoos (Zug) das Tor zum 1:0. Claudio Thoma / freshfocus ZSC Lions Torhüter Jakub Kovar gegen EV Zug Stürmer Sven Leuenberger. Patrick B. Krämer / KEYSTONE Tor zum 1-1: Enttäuschung bei Denis Malgin (ZSC), der Torschütze Yannick Zehnder (Zug) jubelt. Martin Meienberger/Freshfocus EV Zug Stürmer Sven Senteler, links, und Reto Suri feiern das 1:1. Patrick B. Krämer / KEYSTONE Torhüter Jakub Kovar und Patrick Geering (ZSC) gegen Nico Gross (Zug). Martin Meienberger/Freshfocus EV Zug Stürmer Yannick Zehnder (#12) schiesst das 1:1 gegen ZSC Lions Torhüter Jakub Kovar. Patrick B. Kraemer / KEYSTONE «Das Hallenstadion bedankt sich für 72 Jahre Eishockey-Geschichte!» Martin Meienberger/Freshfocus Claudio Thoma / freshfocus Die Fans haben eine Choreo einstudiert. Claudio Thoma / freshfocus Das Hallenstadion ist am Montag Schauplatz von Spiel 4. Claudio Thoma / freshfocus

ZSC Lions – Zug 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Hallenstadion. – 11'200 Zuschauer. – SR Lemelin/Hebeisen, Obwegeser/Fuchs.



Tore: 5. Malgin (Pedretti) 1:0. 13. Zehnder (Suri) 1:1. 25. Djoos 1:2. 52. Simion (Kovar, Herzog) 1:3. 59. Hansson 1:4.



Strafen: 6-mal 2 Minuten gegen ZSC Lions, 3-mal 2 Minuten gegen Zug.



ZSC Lions: Jakub Kovar; Noreau, Marti; Phil Baltisberger, Geering; Weber, Kivistö; Trutmann; Denis Hollenstein, Malgin, Andrighetto; Azevedo, Krüger, Bodenmann; Diem, Sigrist, Pedretti; Chris Baltisberger, Schäppi, Aeschlimann; Sopa.



Zug: Genoni; Hansson, Stadler; Djoos, Gross; Schlumpf, Kreis; Wüthrich; Simion, Jan Kovar, Herzog; Klingberg, Müller, Hofmann; Zehnder, Senteler, Suri; Allenspach, Leuenberger, Bachofner; De Nisco.



Bemerkungen: ZSC Lions ohne Morant (verletzt), Flüeler, Quenneville, Roe, Guebey und Riedi (alle überzählig); ab 56:35 bis 58:26 ohne Torhüter. Zug ohne Lander (überzählig), Martschini (verletzt).

