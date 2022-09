«Habe keine Energie gesehen»: Der EVZ verliert gegen den HC Davos

Die Tore des Spiels. Video: MySports

Eishockey «Ich habe keine Energie gesehen»: Zugs Trainer spart nach der Niederlage gegen den HC Davos nicht mit Kritik Der EV Zug beginnt gut, baut aber schnell ab und verliert nach einer ungenügenden Leistung mit 3:5 gegen den HC Davos. Spieler und Trainer zeigen sich enttäuscht verärgert. Philipp Zurfluh, Davos Jetzt kommentieren 27.09.2022, 23.44 Uhr

Enttäuschte Zuger nach einem schwachen Auftritt. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Davos, 27. September 2022)

Dieses Bild hat es schon lange nicht mehr gegeben – Lino Martschini darf als teambester Skorer den «Flammenhelm» tragen. Dies war zuletzt vor zehn Monaten der Fall, am 30. November im Heimspiel gegen Ambri. Doch die Ereignisse an diesem Abend dürften sicht nicht in sein Gedächtnis eingeprägt haben. Als hinterster Mann vertändelte er in den Startminuten den Puck. Diese Aktion läutete einen missglückten Abend ein (3:4-Niederlage).

Auch das Gastspiel in Davos generierte keine positiven Schlagzeilen. Der zweite punktelose Auftritt in dieser Saison war die logische Folge einer ungenügenden Leistung. Der Meister zeigte sich zu fehleranfällig und unsortiert bei der Verrichtung der Defensivarbeit.

«Davos hat mehr gemacht für den Sieg. Der Gegner kam viel zu einfach zu guten Torchancen. Da müssen wir selbstkritisch genug sein»

, haderte Stürmer Sven Senteler. Als der HCD kurz vor Schluss mit einem Schuss ins leere Tor den Sieg eintütete, warf Dan Tangnes genervt seinen Notizblock zu Boden. Eigentlich hätte Goalie Leonardo Genoni erst später seinen Platz für einen sechsten Feldspieler freiräumen sollen. «Wir haben schlecht kommuniziert», erklärte der EVZ-Coach seine Reaktion.

O'Neill kann es auch mit dem Fuss

Eigentlich sind die Zuger in jüngster Vergangenheit mit positiven Erlebnissen im Gepäck vom Landwassertal in die Zentralschweiz zurückgekehrt. Bei zehn von zwölf Spielen schaute ein Erfolgserlebnis heraus. Und die Aussichten auf drei Punkte standen nach 20 Minuten ziemlich gut, weil Zug zu diesem Zeitpunkt noch mit 2:1 vorne lag. Die Teams drückten mächtig aufs Gaspedal, kein taktisches Geplänkel oder vorsichtiges Abwarten. Von der vierten bis zur sechsten Minute fielen drei Tore.

Grossen Anteil an der 1:0-Führung hatte Brian O’Neill. Bisher war er vor allem als exzellenter Freizeitgolfer bekannt. Aber in der vierten Minute demonstrierte er, dass er auch ein feines Füsschen hat. Mit einem Pass per Schlittschuh setzte er Peter Cehlarik perfekt in Szene. Dieser verwertete kaltschnäuzig.

Dann lancierte der HCD mit einer mustergültig vorgetragenen Kombination das Spiel neu. Nur 18 Sekunden später lag der EVZ plötzlich wieder in Front. Die Davoser waren zu weit aufgerückt. Die Gäste setzten zu einem Konter an, den Dario Simion vollendete.

Tangnes: «Ich habe keine Energie gesehen»

Das Mitteldrittel brach den Zugern das Genick, weil die Davoser immer wieder durch schnelle Spielauslösungen den Weg vors Tor fanden. «Genau diese Stärke des Gegners haben wir vor dem Spiel eine gefühlte halbe Stunde besprochen. Es ist ärgerlich. Wir haben reagiert statt agiert», nannte Martschini einer der Gründe für die Pleite.

Das 4:2 des HCD in der 39. Minute sorgte bei Tangnes für regen Diskussionsbedarf, weil er eine Torhüterbehinderung sah. Er nahm die Coaches Challenge, doch der Treffer zählte. Aber er suchte später den Fehler nicht bei den Schiedsrichtern, sondern nahm die Spieler in die Verantwortung.

«Wir sind sehr weit davon entfernt, wie wir spielen möchten. Ich habe keine Energie gesehen. Jeder Spieler muss sich hinterfragen, was er besser tun muss. Es ist richtig frustrierend», kritisierte der Trainer und hatte bei der Analyse Mühe, die Contenance zu wahren.

Apropos Martschini: Der Flügel ist sein Topskorer-Dress wieder los, doch das interessierte niemanden. «Auf mich wartet in den nächsten Tagen eine Menge Arbeit», so Tangnes. Das gilt nach der schwachen Darbietung definitiv auch für die Spieler.

Davos – Zug 5:3 (1:2, 3:0, 1:1)

Eisstadion. – 3499 Zuschauer. – SR Stricker/Hungerbühler.

Tore: 4. Cehlarik (O’Neill) 0:1. 6. (5:32) Nordström (Nussbaumer, Corvi/Ausschluss Zehnder) 1:1. 6. (5:50) Simion (Kovar, Geisser) 1:2. 22. Nussbaumer (Nygren) 2:2. 32. Nygren (Corvi, Ambühl) 3:2. 39. Rasmussen (Wieser/Ausschluss Hansson) 4:2. 59. (58:12) Herzog (O’Neill, Cehlarik/Zug ohne Goalie) 4:3. 59. (58:32) Chris Egli (Knak, Fora/ins leere Tor) 5:3.

Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Davos; 3-mal 2 Minuten gegen Zug.

Davos: Aeschlimann; Jung, Nygren; Dahlbäck, Fora; Paschoud, Dominik Egli; Wellinger; Nordström, Corvi, Andres; Bristedt, Rasmussen, Stransky; Nussbaumer, Prassl, Wieser; Knak, Chris Egli, Schmutz.

Zug: Genoni; Djoos, Geisser; Stadler, Hansson; Kreis, Schlumpf; Gross; Hofmann, Kovar, Simion; Herzog, Senteler, Zehnder; Cehlarik, O’Neill, Martschini; Allenspach, Leuenberger, Klingberg; De Nisco.

Bemerkung: Zug ohne Suri (verletzt), Wüthrich (überzählig).

