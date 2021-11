Eishockey «Ich habe momentan sehr viel Spass»: Deshalb ist EVZ-Stürmer Lino Martschini im Höhenflug und schiesst wieder mehr Tore Die Siegesserie des EV Zug hat mehrere Gründe – einer heisst Lino Martschini. Er hat in den letzten vier Spielen fünfmal getroffen und ist voller Tatendrang. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 01.11.2021, 21.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Er traf am letzten Wochenende dreimal: Lino Martschini. Bild: Patrick Straub/Freshfocus (Zug, 29. Oktober 2021)

Nur 7 Torschüsse und ein 1:3-Rückstand nach zwei Dritteln. Dass der EV Zug eine Wende im Topspiel am Samstag gegen den HC Fribourg-Gottéron herbeiführen würde, glaubte zu diesem Zeitpunkt fast niemand. Die Batterien der Zuger schienen leer zu sein, die Romands hatten alles unter Kontrolle. Nach dem 4:3-Führungstreffer durch Sandro Schmid (57.) brachen in der BFC Arena alle Dämme, die Fans bedankten sich mit Standing Ovations, bis 35 Sekunden vor Schluss Jan Kovar sein Team in die Verlängerung rettete. Dort gelang Anton Lander der Siegtreffer.

Der EVZ zeigte in diesem hochklassigen Spiel zwei komplett verschiedene Gesichter. «Wir sind gegen Ende viel entschlossener aufgetreten, die Körpersprache war eine andere», sucht Lino Martschini nach Erklärungen.

Martschini: «Ich bin aktiver als noch vor Wochen»

Auch für ihn persönlich endete der Abend mit zwei Toren versöhnlich. Er sprüht wieder vor Spielfreude und hat in den letzten vier Spielen fünfmal getroffen. «Es ist schön, wenn mein Aufwand mit Toren belohnt wird», äussert sich der 28-Jährige. Er versuche, sich nicht zu stark unter Druck zu setzen.

«Ich beginne nie eine Saison mit einer Zielsetzung, was die Anzahl Tore betrifft. Ich möchte einfach möglichst oft auf das Tor schiessen.»

Und das tut er. Zuletzt feuerte der Flügel gegen Fribourg sieben Torschüsse ab – teamintern der mit Abstand höchste Wert. «Ein Indiz dafür, dass ich den Weg zum Tor suche. Ich bin aktiver als noch vor Wochen», begründet Martschini.

Der schussstarke Vollstrecker hatte zwischenzeitlich eine Torflaute von acht Spielen in Folge zu überwinden. «Manchmal fehlten das Glück und ein paar Zentimeter.» Er musste sich immer wieder durch mühevolle Phasen kämpfen – so auch letzte Saison. Ein mickriges Tor ist ihm in den ersten 31 Spielen gelungen. Seine Schusseffizienz lag bei unterirdischen zwei Prozentpunkten. «Es ist ein schmaler Grat zwischen Glücksmomenten und Misserfolgen», sagt Martschini und ergänzt: «Vieles ist Kopfsache.»

Captainamt: Klingberg erhielt den Vorzug

Die Beweglichkeit, der Offensivdrang, die Technik, das Tempo: Martschinis Stärken sind für Zug immens wichtig. «Mit Selbstvertrauen lässt es sich einfacher spielen. Der Puck ist dann dein Freund und nicht dein Feind», so Martschini. Aufgrund der Körpergrösse von 167 Zentimeter und des geringen Kampfgewichts sei es für ihn zentral, in Puckbesitz zu sein, das Spiel anzukurbeln.

«Ich muss mittendrin sein, so geht alles einfacher. Es macht definitiv Lust nach mehr Erfolgserlebnissen. Ich habe momentan sehr viel Spass.»

Gegen Lugano und Lausanne fehlten mit Jan Kovar der Captain und Reto Suri sein Stellvertreter. Martschini wurde eigentlich vor der Saison zusammen mit Suri als Assistenzcaptain bestimmt. Doch in den erwähnten Spielen ernannte Tangnes Carl Klingberg zum Spielführer. Für Martschini überhaupt kein Problem. «Carl hat sich das absolut verdient. Er ist ein Leader, ein Musterprofi und übernimmt Verantwortung.»

Martschinis Höhenflug und derjenige des EV Zug – sechs Siege in Serie – sollen am Dienstag gegen den HC Lugano seine Fortsetzung finden. Gegen denjenigen Gegner, als Martschinis Torserie ihren Anfang nahm...