EISHOCKEY «Ich muss aufpassen, was ich sage»: EVZ-Trainer Tangnes kritisiert die Schiedsrichter und lobt sein Team Der EV Zug bleibt auf 98 Punkten sitzen. Trotz vieler Absenzen zeigt der Leader gegen die ZSC Lions Kampfgeist und Leidenschaft, kann sich aber nicht belohnen und verliert mit 1:2. Philipp Zurfluh 21.03.2021, 00.10 Uhr

«Ich werde nicht jede Strafe kommentieren, Sie müssen die Schiedsrichter befragen. Das ist nicht mein Job.» Zugs Trainer Dan Tangnes, der nach Spielen stets überlegt, ruhig und abgeklärt analysiert, konnte nach der 1:2-Niederlage gegen die ZSC Lions seinen Unmut über die Leistung der Unparteiischen nicht verbergen. «Ich muss aufpassen, was ich sage.» Der Norweger vermisste eine klare Linie der Schiedsrichter, liess dies aber nicht als Entschuldigung für den punktelosen Auftritt gelten.

Bei EVZ-Trainer Dan Tangnes herrschte nach dem Spiel eine gemischte Gefühlslage. Bild: Martin Meienberger/ Freshfocus (Zug, 20. März 2021)

Viel lieber wollte Tangnes über seine Mannschaft sprechen. «Sie hat aufopferungsvoll gekämpft und einen grossen Effort geleistet.» Die jungen Spieler hätten sich gegen Ambri und die ZSC Lions nahtlos in das Kollektiv eingefügt, so Tangnes. «Das ist nicht selbstverständlich und zeichnet unsere Ausgeglichenheit aus.» Vor allem der 18-jährige Academy-Stürmer Dario Allenspach brachte sein Talent immer wieder zur Entfaltung und sorgte gar für Torgefahr. Er erhielt über 17 Minuten Eiszeit.

Carl Klingberg muss nach 20 Minuten unter die Dusche

Gegen die Zürcher fehlten weiterhin acht verletzte Stammspieler wegen Verletzung oder Corona. Offensiv war der Tabellenführer gegen die Zürcher lange harmlos. In den beiden bisherigen Heimspielen in dieser Saison gegen die ZSC Lions war die Bossard-Arena noch Schauplatz eines Torspektakels mit nicht weniger als 23 Treffern.

Nicht so am Samstagabend: Nur gerade drei Zuger Torschüsse notierten die Statistiker in den ersten 20 Minuten auf das Gehäuse von ZSC-Goalie Ludovic Waeber. Das war auch dem Umstand geschuldet, dass das Heimteam in den ersten 27 Minuten während 11 Minuten in Unterzahl agieren musste. Zug leistete sich eine Disziplinlosigkeit nach der anderen. Die Strafenorgie gipfelte wenige Sekunden vor der ersten Pause in einem Vergehen von Carl Klingberg. Nach einem «Slew Foot» gegen Noah Meier handelte sich der Schwede eine 5-Minuten-plus-Spieldauerdisziplinarstrafe ein.

Carl Klingberg hatte gegen die ZSC Lions nur einen Kurzeinsatz. Bild: Urs Flüeler/ Keystone (Zug, 20. März 2021)

Der EVZ stemmte sich mit Händen und Füssen gegen einen Rückstand. Zudem zeigte Zugs bester Mann des Spiels, Torhüter Leonardo Genoni, mehrere Male sein grosses Können. Das Torschussverhältnis nach 30 Minuten von 21:6 zu Gunsten der Gäste widerspiegelte das spielerische Übergewicht des ZSC.

Alatalo: «Schade haben wir uns nicht belohnt»

«Wenn man so viele Strafen kassiert, kommt man nicht in den Spielrhythmus», sagte Santeri Alatalo. Man habe viel Aufwand betrieben. «Wir haben bis zum Schluss gekämpft. Schade haben wir uns nicht belohnt», bedauerte der Verteidiger.

Ende des zweiten Drittels liess der EV Zug seinerseits eine vierminütige Überzahl verstreichen, währenddessen die Gäste eiskalt zuschlugen. Der Ex-Zuger Garrett Roe, der nach längerer Verletzungspause wieder aufs Eis zurückkehrte, traf mit einem Shorthander zur Führung. Der Treffer fiel während einer Phase, in der Zug besser in die Partie fand, näher am ersten Treffer war. «Wir hatten eigentlich das Momentum auf unserer Seite. Das Gegentor fiel zum unmöglichsten Zeitpunkt», sagte Tangnes.

Die Angriffsbemühungen des Leaders machten sich erst in der 52. Minute bezahlt, als Tobias Geisser mit einem Distanzschuss den Ausgleich erzielte. Doch der ZSC hatte durch Dario Truttmann (57.) eine Antwort parat. «Es war ein verrücktes Spiel», bilanzierte Trainer Dan Tangnes. «Aber ich bin stolz auf meine Mannschaft, wir hätten einen Sieg verdient gehabt.»

ZSC Lions finden zum Siegen zurück

Die ZSC Lions können derweil etwas aufatmen. Zuvor hat die Mannschaft vier Mal in Serie verloren, inklusive der Finalniederlage im Cup gegen den SC Bern. Sportchef Sven Leuenberger und Trainer Rikard Grönborg gingen mit den Spielern hart ins Gericht und kritisierten die Einstellung der Profis. Die Worte haben gewirkt. Die Rückkehr von Stürmer Roe, der bei beiden Toren seinen Stock im Spiel hatte, war Balsam auf die Seele.

Für den EV Zug ist es nach der Quarantäne die zweite Niederlage innerhalb von 24 Stunden. Er steht nach wie vor bei 98 Punkten. Die Realisierung der 100-Punkte-Marke muss warten. «Gegen Fribourg nehmen wir den nächsten Anlauf. Wir sind auf dem richtigen Weg», führte Tangnes aus.

Zug - ZSC Lions 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

0 Zuschauer. - SR Salonen/Nikolic, Fuchs/Gnemmi.

Tore: 39. Roe (Pedretti/Unterzahltor!) 0:1. 52. Geisser (Kovar) 1:1. 57. Trutmann (Wick, Roe) 1:2.

Strafen: 4-mal 2 plus 5 Minuten (Klingberg) plus 10 Minuten (Geisser) plus Spieldauer (Klingberg) gegen Zug, 4-mal 2 Minuten gegen ZSC Lions.

Zug: Genoni; Zgraggen, Gross; Stadler, Alatalo; Cadonau, Geisser; Sidler; Klingberg, Kovar, Simion; Allenspach, Albrecht, Bachofner; Martschini, Shore, Thorell; Langenegger, Leuenberger, Hofer.

ZSC Lions: Waeber; Noreau, Marti; Phil Baltisberger, Geering; Trutmann, Berni; Noah Meier; Denis Hollenstein, Roe, Andrighetto; Lasch, Krüger, Bodenmann; Prassl, Sigrist, Wick; Riedi, Schäppi, Pedretti; Rautiainen.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Chris Baltisberger, Blindenbacher, Flüeler, Morant, Pettersson und Suter (alle verletzt). Zug ab 58:23 ohne Torhüter.