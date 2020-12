Eishockey «Ich spiele so befreit wie nie zuvor»: Stürmer Dario Simion ist in glänzender Verfassung und Zugs bester Torschütze Dem 26-Jährigen sind in dieser Saison schon 11 Saisontore gelungen. Er führt diese unter anderem auf die intensive Saisonvorbereitung zurück. Philipp Zurfluh 30.12.2020, 05.00 Uhr

Dario Simion führt Zugs Torschützenliste an. Bild: Patrick Straub/Freshfocus (Zug, 23. Dezember 2020)

Dass dem 26-Jährigen im EVZ-Dress der Durchbruch gelingen würde, war eine Frage der Zeit. In den vergangenen beiden Saisons ragte er viel zu selten aus dem Kollektiv heraus. Mit neun Toren im ersten und sechs Toren im zweiten Vertragsjahr blieb er beim EV Zug unter seinen und den Erwartungen der Klubführung. Und dennoch war Sportchef Reto Kläy von Simions Qualitäten überzeugt. In der Vertragsverlängerung in der letzten Saison um weitere zwei Jahre bis Ende Saison 2021/2022 steckte die grosse Hoffnung, dass Simions Klasse häufiger zum Tragen kommt.

Endlich, ist man fast geneigt zu sagen, bezahlt nun der Natistürmer das in ihn gesteckte Vertrauen mit Leistung und Toren zurück. «Ich bin sehr zufrieden mit den Auftritten der Mannschaft und auch persönlich bin ich auf einem guten Weg. Ich spiele derzeit so befreit auf wie nie zuvor und übernehme mehr Verantwortung», beschreibt Simion seine Gemütslage. Das Selbstvertrauen ist definitiv zurück beim gross gewachsenen und schnellen Stürmer aus dem Tessin, der schon als 16-Jähriger als Profi beim HC Lugano debütierte.

Viele Stunden im Kraftraum verbracht

Drei Tore und zwei Assists verbuchte Simion in den letzten beiden Partien gegen die SCL Tigers. Mittlerweile bei elf Saisontreffern angelangt, führt er Zugs Torschützenliste an. Es ist noch nicht mal Halbzeit und bereits hat er fast doppelt so viel getroffen wie vergangene Saison (6 Tore). «Ich messe meine Leistung nicht nur an Toren. Wichtig ist, ein gutes Gefühl auf dem Eis zu haben. Und das ist definitiv der Fall», führt Simion aus und erinnert sich zurück:

«Ich haderte oft mit mir selber, weil ich wusste, dass ich viel zu selten mein Potenzial ausgeschöpft habe.»

In seiner Art stets bescheiden geblieben, ist Simion ein Spieler, der viel Vertrauen benötigt. «Gespräche mit dem Trainer waren sehr wertvoll, ich machte eine Persönlichkeitsentwicklung durch.» In der Saisonvorbereitung hat er viel Zeit im Kraftraum verbracht.

«Ich kann nun von den harten Einheiten zehren, meine Kondition ist noch besser geworden.»

Simion war es auch wichtig, im mentalen Bereich Fortschritte zu erzielen. Vor zwei Jahren hat er begonnen, mit einem Mentaltrainer zusammenzuarbeiten. «Ich habe davon viel profitiert. Bei der Matchvorbereitung spielen positive Gedanken eine zentrale Rolle.»

Blindes Verständnis mit Grégory Hofmann

Ein weiterer Grund, warum der Stürmer aufgeblüht ist, sind die Sturmpartner Grégory Hofmann und Sven Senteler. «Wir harmonieren immer besser miteinander», sagt Simion. Vor allem das Duo Hofmann/Simion sorgte zuletzt häufig für lichte Momente im Zuger Offensivspiel. So auch am Montag gegen Langnau, als die beiden mit einem feinen Doppelpass die gegnerische Defensive alt aussehen liessen und Zugs torgefährlichster Stürmer 32 Sekunden vor Spielende den Schlusspunkt beim souveränen 5:1-Sieg markierte.

Seinen eindrücklichen Lauf will der Stürmer heute Abend auswärts gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber HC Davos fortsetzen, damit Zugs Höhenflug weitergeht. Simions Rezept: «Nicht zu viel nachdenken.»