Stéphane Rochette kritisiert EV Zug wegen 11:0-Sieg gegen Ajoie

Kommentar Die Kritik ist deplatziert: Hockey-Experte Rochette tadelt EVZ-Trainer Tangnes für den 11:0-Sieg gegen Ajoie Der ehemalige Schiedsrichter und Hockey-Experte Stéphane Rochette kritisiert Dan Tangnes, weil er gegen Ajoie bis zur letzten Minute die besten Spieler eingesetzt hat. Die Rüge ist nicht angebracht. Philipp Zurfluh 31.01.2022, 05.00 Uhr

Seit dem 19. November 2021 sieglos: Aufsteiger Ajoie. Bild: Patrick Straub / Freshfocus (Zug, 28. Januar 2022)

11:0! Der EV Zug demontiert einen überforderten, gar desolaten Aufsteiger Ajoie, der die 18. Niederlage in Folge kassiert. Können die Jurassier in den ersten 40 Minuten noch einigermassen dagegenhalten (5:0), brechen sie im Schlussdrittel ein. Das Resultat hat einen historischen Anstrich. Lange, sehr, sehr lange muss man in den Statistiken zurückschauen, bis eine Mannschaft den Gegner in einem ähnlichen Ausmass in die Schranken wies: Letztmals hatte am 16. Februar 2013 ein Team aus der National League mehr als zehn Tore in einem Spiel geschossen. Kloten obsiegte damals gegen Rapperswil 12:0.

Einem Herrn missfällt das klare Verdikt: Der ehemalige, langjährige Profi-Schiedsrichter und heutige MySports-Experte Stéphane Rochette lässt in der Sendung «Puck’ n’ Goal» kein gutes Haar am EV Zug – vor allem nicht an Coach Dan Tangnes. Seine Hauptkritik: Der Meistertrainer lasse auch in der Schlussphase – so zum Beispiel im Powerplay – die besten Kräfte laufen. Der Experte schwadroniert von «unzulässig» oder «respektlos». Er gerät in einen regelrechten Redeschwall und setzt noch einen oben drauf: In Nordamerika würde Tangnes’ Vorgehensweise nicht goutiert werden.

Stéphane Rochette, Hockey-Experte bei Mysports.

Mit Verlaub Monsieur Rochette. Ohne Ihnen Ihre Expertise in Sachen Eishockey abzusprechen: Ihre Kritik ist deplatziert und unsinnig. Soll Tangnes Spieler aufs Eis schicken, die zuvor noch nie Überzahl gespielt haben? Muss man mit dem Gegner Mitleid haben, wenn man elf Tore schiesst? Nein! Der Coach brachte es mit seinem Statement auf den Punkt. «Der beste Weg, um den Gegner zu respektieren, ist, das beste Hockey zu spielen und nicht überheblich oder arrogant zu wirken.» Der EVZ hat sich genau so verhalten. Er zog sein System über 60 Minuten durch – professionell und weit davon entfernt, überheblich zu wirken.

Die Kritik von Rochette erstaunt auch deshalb, weil der 53-Jährige früher selber als Hockeyspieler aktiv war und diverse kanadische Trainerdiplome erwarb. Wo kämen wir hin, wenn ein Team im Profisport den Fuss vom Gaspedal nehmen würde, um dem Gegner eine Kanterniederlage zu ersparen? Mitleid ist nicht im Sinne des Sportgeists.