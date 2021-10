In der Verlängerung: EV Zug gewinnt 5:4 gegen Fribourg-Gottéron.

Eishockey Im EV Zug findet Neo-Leader Fribourg-Gottéron seinen Meister Ex-EVZ-Captain Raphael Diaz steht bei vier Führungstoren von Fribourg-Gottéron auf dem Eis. Doch in einem dramatischen Fight kämpfen sich die Zentralschweizer zurück und entscheiden das Duell zuletzt für sich. Daniel Gerber Jetzt kommentieren 30.10.2021, 23.15 Uhr

Das Siegestor von Anton Lander. Anthony Anex / KEYSTONE

Ein packendes Duell für die Fans … «… und für den Coach ein paar graue Haare mehr», erläutert EVZ-Coach Dan Tangens nach der dramatischen Schlacht beim HC Fribourg-Gottéron. Würde er noch weitere auf sich nehmen? «Wenn es wieder auf unsere Seite kippen würde, ja.» Diese Kraftprobe kippte definitiv auf die Seite des EV Zug – und wie.

Zweimal sprach nicht mehr viel für den EV Zug und alles für Ex-EVZ-Captain Raphael Diaz als ganz grossen Mann des Abends; er stand bei allen vier HCFG-Toren auf dem Eis.

Zwei Distanz-Geschosse – eines davon wohl noch leicht abgelenkt – von Diaz brachten den HC Fribourg-Gottéron auf vermeintlichen Siegeskurs.

Zweimal waren die Zentralschweizer um zwei Längen distanziert, Fribourg kontrollierte das Spiel, trat druckvoller auf und wirkte so, als gäbe es an der Punkteverteilung nichts zu Rütteln. «Wir sind nicht stolz auf die beiden ersten Drittel», bilanziert Dan Tangnes.

Eindrückliche Zuger Reaktion

Doch dann folgten zwei unlichte Momente in der Abwehr der Mannschaft von Trainer Christian Dubé und der EVZ war zurück auf Augenhöhe; dem Chancenplus des HCFG zum Trotz. Nur 54 Sekunden nach dem Anschlusstor durch EVZ-Stürmer Anton Lander lenkte EVZ-Stürmer Lino Martschini einen Schuss von Zug-Verteidiger Livio Stadler zum 3:3-Ausgleich ins Tor.

«Das ist ein eindrücklicher Turn-around. Ich dachte, dass nach den vergangenen Wochen mit den Ausfällen und Corona die Batterien etwas leer sind», so Dan Tangnes weiter. Dennoch war die Kraft da, zu einem alles mit sich reissenden Schlussspurt. Selbst die erneute Fribourg-Führung erschütterte den EVZ nicht mehr, wie EVZ-Stürmer Reto Suri sagt: «Ich dachte nichts mehr dabei. Wir spielten fast auf ein Tor und ich wusste, dass wir noch einmal zu Chancen kommen werden.» Die ganze Mannschaft habe Willen und Charakter gezeigt.

«Mit blauem Auge davongekommen»

Der erste Treffer hatte der Heimmannschaft gehört: Fribourg-Captain Julien Sprunger feuerte verdeckt aus dem Hinterhalt und entgegen Genonis Bewegungsrichtung: Seine verdeckte Schussabgabe wurde mit der 1:0-Führung für die im Startdrittel aktivere Heimmannschaft belohnt.

Im mittleren Abschnitt nutzten beide Mannschaften ihre jeweils erste Strafe zu je einem Treffer innerhalb von jeweils weniger als einer Minute Power-Play. Zunächst erhöhte Ex-EVZ-Captain Raphael Diaz mit einem von Daniel Brodin – der zu alleine direkt vor dem Slot stand – wohl noch minim abgelenkten Gewaltschuss (nach 47 Sekunden Power-Play). Nur wenig später sorgte Lino Martschini in Überzahl für den Ausgleich (nach 18 Sekunden Power-Play). Der Abpraller seines ersten Geschosses aus spitzem Winkel landete direkt vor seiner Schaufel, der Nachschuss aus der gleichen Position landete in zum 1:2-Anschluss in den Maschen.

Lange aber konnte der EVZ nicht auf den Ausgleich drängen: Kurz nach Spielmitte hämmerte Raphael Diaz den Puck erneut aus der Distanz in die Zuger-Maschen; diesmal war die Sicht für Genoni erheblich beeinträchtigt. «Wir hatten zuerst nicht so gespielt, wie wir wollten. Die letzten 20 Minuten setzten wir sie dann unter Druck und sind zuletzt mit einem blauen Auge davongekommen», fasst EVZ-Doppeltorschütze Lino Martschini die Geschehnisse des Abends zusammen.

Nun warten Lugano, Ajoie und Rappi

Weniger erfreut war Raphael Diaz, trotz seiner eingangs erwähnten Top-Leistungen (bei allen vier Fribourg-Toren auf dem Eis, Federführung bei den Toren zwei und drei): «Es war nicht von mir ein gutes Spiel sondern ein gutes Spiel von der ganzen Mannschaft – wir haben unglaublich gespielt. Gegen Genoni ist es wichtig, dass man ihm die Sicht verdeckt. So wie es beim dritten Tor gelungen ist», hält Raphael Diaz fest. Und wie war es für ihn, erstmals den EVZ bei «sich» in Fribourg zu empfangen? «Ich habe es probiert, auszublenden und den Fokus normal auf das Spiel zu setzen.»

Vor der Nationalmannschafts-Pause warten nun noch drei Begegnungen auf die Mannschaft von EVZ-Trainer Dan Tangnes. Am Dienstag gastiert der HC Lugano in Zug, am Freitag folgt die Fahrt nach Porrentruy (auch Pruntrut) zum HC Ajoie ehe am Samstag die letzte Kraftprobe vor der Pause gegen den HC Davos vor eigenem Publikum wartet.

HC Fribourg-Gottéron – EV Zug 4:5 (1:0, 2:1, 1:3, 0:1) n.V.

BCF Arena. – 8803 Zuschauer. – SR: Lemelin/Stolc, LN: Fuchs/Altmann.



Tore: 13. Sprunger (DiDomenico, Dufner) 1:0. 24. Brodin (Diaz, Schmid/Ausschluss Klingberg) 2:0. 26. Martschini (Hansson, Kovar/Ausschluss Brodin) 2:1. 33. Diaz (Dufner) 3:1. 47. (46:30) Lander (Djoos) 3:2. 48. (47:24) Martschini (Stadler) 3:3. 57. Schmid (DiDomenico) 4:3. 60. (59:25) Kovar (Djoos) 4:4. 61. (60:59) Lander (Klingberg, Djoos) 4:5.



Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron. 2-mal 2 Minuten gegen den EV Zug.



HC Fribourg-Gottéron: Berra; Chavaillaz, Gunderson; Furrer, Sutter; Dufner, Diaz; Jecker; Mottet, Desharnais, Brodin; DiDomenico, Schmid, Sprunger; Jörg, Walser, Marchon; Jobin, Bougro, Rossi; Herren.



EV Zug: Genoni; Stadler, Hansson; Gross, Schlumpf; Djoos, Kreis; Cadonau; Suri, Kovar, Martschini; Bachofner, Lander, Klingberg; Herzog, Müller, Allenspach; De Nisco, Leuenberger, Hofer.



Bemerkungen: Fribourg-Gottéron ohne Bykov und Kamerzin (beide verletzt). EV Zug ohne Senteler, Simion, Zehnder (alle verletzt) und Wüthrich (krank). 35. Pfostenschuss Rossi. 52. Time-Out Fribourg-Gottéron. 57:48 bis 59:25 EVZ mit sechstem Feldspieler statt Goalie Genoni. 59. Time-out EV Zug.