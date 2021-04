EISHOCKEY Im Torrausch: Der EV Zug holt die Rapperswil-Jona Lakers auf den Boden der Realität 3:0 nach 12 Minuten, 5:1 nach 35 Minuten. Ein überlegener EV Zug besiegt die Rapperswil-Jona Lakers gleich mit 6:1. Der Überraschungs-Halbfinalist ist überfordert. Philipp Zurfluh 25.04.2021, 23.33 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Perfektionist Dan Tangnes überlässt nichts dem Zufall. Der akribische und ehrgeizige Trainer traf sich am Samstagmorgen zusammen mit seinem Coaching-Staff bereits um 6.45 Uhr. Schliesslich soll der EV Zug perfekt auf den überraschend starken Halbfinal-Gegner, die Rapperswil-Jona Lakers, vorbereitet sein. Da spielte es dem Coach auch keine Rolle, dass er nach dem entscheidenden Sieg gegen den SC Bern erst gegen 3.30 Uhr in den Schlaf fand.

Dan Tangnes vor dem Spiel. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Zug, 25. April 2021)

«Die Lakers schweben im siebten Himmel und haben gegen Lugano Grossartiges geleistet. Sie werden uns alles abverlangen», meinte er vor dem Rencontre. Ob Tangnes am Samstag zusammen mit seinen Assistenten Josh Holden und Klas Östman bereits am Drehbuch für das erste Drittel gegen Rapperswil-Jona schrieb?

Zuger treffen dreimal innert vier Minuten

Zumindest in der Anfangsphase sahen die St. Galler kein Land. Sie waren mit dem Power-Hockey des EV Zug überfordert, hatten keinen Zugriff aufs Spiel und waren immer einen Schritt zu spät. Yannick Zehnder (8.), Justin Abdelkader (9.) und Lino Martschini (12.) sorgten innert vier Minuten für einen komfortablen Vorsprung.

«Wir haben uns viel vorgenommen, der Start hat uns in die Karten gespielt»

, bilanzierte der zufriedene Verteidiger Livio Stadler. Die Lakers wussten nicht, wie ihnen geschah, sie waren von der Rolle. Trainer Jeff Tomlinson wurde das Treiben zu bunt, nahm ein Time-out. Sinnbildlich für den Auftritt der Lakers in den ersten 20 Minuten: Ihre besten beiden Torchancen erspielten sie sich während einer Unterzahl.

Zugs Doppeltorschütze Justin Abdelkader (links) beschäftigt Rapperswil-Goalie Melvin Nyffeler. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Zug, 25. April 2021)

Die Garderoben-Predigt des Lakers-Trainers in der ersten Drittelspause schien zu fruchten. Der Zehntplatzierte der Qualifikation fand den Tritt, bei Zug liess etwas die Konzentration nach, es schlichen sich Fehler ein. «In dieser Phase haben wir keine gute Figur gemacht. Auch wenn wir 3:0 in Führung sind, ein Nachlassen wird in den Playoffs bestraft», sagte Stadler. So war es denn auch: Dank Kevin Clark (26 Saisontore), des besten Torschützen der Lakers, der aber nächste Saison bei den St. Gallern nicht mehr erwünscht ist, konnten die Gäste etwas Hoffnung schöpfen. Ohne Gegenwehr wollten sie sich nicht unterkriegen lassen.

Nach der sensationellen Qualifikation für den Halbfinal, den zweiten der Vereinsgeschichte nach 2006, wollte der Aussenseiter nach dem HC Lugano einen weiteren Favoriten ärgern und das Playoff-Märchen um ein Kapitel zu erweitern. Doch der EV Zug war gestern eine Nummer zu gross.

Die Zuger feiern den Sieg nach dem Spiel mit den Fans. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Zug, 25. April 2021)

Goalie Nyffeler muss seinen Posten räumen

Als «Weckruf» bezeichnete Verteidiger Stadler den ersten Treffer der Lakers. Der EV Zug schaltete wieder einen Gang höher. In der 35. Minute und innerhalb von 23 Sekunden bauten der formstarke Carl Klingberg und Jan Kovar das Skore auf 5:1 aus. Für Goalie Melvin Nyffeler, der gegen den HC Lugano über fünf Spiele eine überragende Figur gemacht hatte, waren die beiden Treffer zwei zu viel. Er räumte für seinen Ersatz Noël Bader das Feld. Doppeltorschütze Abdelkader markierte in der 54. Minute den Schlusspunkt.

Ihre grösste Schwäche konnten die St. Galler auch gegen Zug nicht kaschieren – das Überzahlspiel. Die Automatismen im Powerplay funktionieren seit geraumer Zeit überhaupt nicht mehr. Seit mittlerweile sage und schreibe 43 Minuten und 2 Sekunden dürsten die Lakers auf einen Torerfolg. Und während sie gegen Lugano in fünf Partien 163 Schüsse blocken konnten (33 pro Spiel), waren es gestern gerade mal elf. Nicht weil sie nicht aufopferungsvoll kämpften. Nein, mit dem Tempo des Zuger Angriffsspiels waren sie überfordert.

Zu früh abschreiben sollte man den Aussenseiter nicht. Auch gegen Lugano war er in der Serie mit 0:1 im Rückstand. Doch alles andere als ein Zuger Auswärtssieg käme nach diesem Auftritt einer grossen Überraschung gleich. «Nach dem Weiterkommen gegen Bern sind wir als Team noch mehr zusammengewachsen. Wir strotzen vor Selbstvertrauen», sagte Stadler. Gute Voraussetzungen, um morgen Abend in der Serie für eine Vorentscheidung zu sorgen.

Zug – Rapperswil 6:1 (3:0, 2:1, 1:0)

Bossard-Arena. – 50 Zuschauer. – SR Lemelin/Salonen.

Tore: 8. Zehnder (Klingberg, Alatalo) 1:0. 9. Abdelkader (Martschini, Shore) 2:0. 12. Martschini (Shore, Stadler) 3:0. 31. Clark (Cervenka, Egli) 3:1. 35. Klingberg (Geisser) 4:1. 35. Kovar (Diaz) 5:1. 54. Abdelkader (Martschini, Shore) 6:1.

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Zug; 5-mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona.

Zug: Genoni; Geisser, Diaz; Alatalo, Cadonau; Stadler, Schlumpf; Zgraggen; Zehnder, Albrecht, Klingberg; Hofmann, Kovar, Simion; Abdelkader, Shore, Martschini; Bachofner, Senteler, Leuenberger; Langenegger.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Jelovac, Vukovic; Profico, Egli; Maier, Sataric; Dufner, Randegger; Eggenberger, Rowe, Lehmann; Schweri, Cervenka, Clark; Loosli, Wick, Moses; Forrer, Ness, Wetter.

Bemerkungen: Zug ohne Gross, Thürkauf, Thorell (überzählig), Wüthrich (verletzt).