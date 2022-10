Defensivmängel: EV Zug hat in zwölf Spielen 41 Gegentore erhalten

Eishockey «Ja, es stinkt mir»: So will der EV Zug die Probleme in der Verteidigung beheben 41 Gegentore in zwölf Spielen. Der EV Zug ist sich im Klaren, an welchen Schrauben er drehen muss, wenn er am Freitag gegen den SC Bern einen Erfolg einfahren will. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 21.10.2022, 05.00 Uhr

EVZ-Stürmer Brian O'Neill und Peter Cehlarik (am Boden liegend) treffen zum zweiten Mal in dieser Saison auf den SC Bern. Bild: Urs Lindt / Freshfocus (Bern, 16. September 2022)

In der Meistersaison 2020/21 jagte der EV Zug Rekord um Rekord. Er war das Mass aller Dinge. So hatte er mit 119 Punkten aus 52 Spielen die bisherige Marke des HC Davos aus der Saison 2010/11 (113 Punkte aus 50 Spielen) um sechs Punkte überboten. Eine weitere Glanzleistung: 27 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten. Konstanz sowie Effizienz – beeindruckend. Momentan bewegt sich der Titelverteidiger mit 18 Punkten und Rang acht in anderen Gefilden der Rangliste.

Die grösste Baustelle ist bekannt – die Defensive. 41 Gegentore in zwölf Spielen – so viele gab es nach rund einem Viertel der Saison seit der Saison 2013/14 nicht mehr. Was das Abwehrverhalten betrifft, stellt Sportchef Reto Kläy der Mannschaft ein ungenügendes Zwischenzeugnis aus:

«Diese Zahlen lügen nicht. Teilweise haben wir in der Defensive schlecht agiert und kommuniziert. Wenn wir mehr Gegentore erhalten als selber erzielen, dann stimmt etwas nicht.»

Zu viele Auszeiten hätte sich das Team während einer Partie genommen, erläutert Kläy. Des Weiteren sei die ernüchternde Bilanz damit zu erklären, dass viele Spieler unter Normalform spielen.

Auch Livio Stadler will die löchrige Abwehr nicht schönreden. «Ja, es stinkt mir.» Der Verteidiger nimmt sich von der Schuld nicht aus. Ob bei der Spielauslösung oder bei der Rückwärtsbewegung: Der 24-Jährige hat zu viele Fehler produziert. Stadler meint selbstkritisch: «Die Defensive ist das Fundament, dafür trage ich eine Mitverantwortung. An der Zuverlässigkeit muss ich arbeiten.»

Verteidiger Livio Stadler. Bild: Marusca Rezzonico / Freshfocus (Lugano, 18. Oktober 2022)

Unterzahlspiel ist verbesserungswürdig

Die Special-Teams, dazu zählen die Powerplay- und Unterzahl-Formationen, sind ein wichtiger Erfolgsindikator. Das Unterzahlspiel war vergangene Saison so etwas wie das Prunkstück des EV Zug. Zwischen Ende Dezember und Ende Januar war das Team Architekt einer unglaublichen Serie. Während 58 Minuten und 33 Sekunden hatte es in nummerischer Unterzahl die Null gehalten – rekordverdächtig. Statistiken nach bloss zwölf Spielen sind mit Vorsicht zu geniessen. Dennoch lässt sich festhalten: In Unterzahl funktionieren die Mechanismen (noch) nicht, wie es der EV Zug gerne hätte. Die Erfolgsquote beträgt 71,88 Prozent, nur der EHC Kloten ist in dieser Wertung noch hinter Zug klassiert (71,15). Die ZSC Lions haben die Nase vorn (90,91).

Dabei ist es mitnichten so, dass der EV Zug durch Disziplinlosigkeiten auffällt und viel Zeit auf der Strafbank absitzen muss. 36 Zwei-Minuten-Strafen: Weniger oft ist keine andere Mannschaft für strafbares Verhalten sanktioniert worden.

Stadler, der gemessen an der Eiszeit zusammen mit Niklas Hansson die grösste Verantwortung in Unterzahl trägt, räumt ein:

«Grundsätzlich kennt jeder Spieler seine Aufgabe, doch wir konnten das bislang nicht wie gewünscht umsetzen.»

Der EVZ betreibt ein aggressives Penaltykilling. Wenn aber ein Spieler im falschen Moment Druck ausübt, und seine Position verlässt, hat das in Überzahl agierende Team oft zu leichtes Spiel. Man müsse dem Gegner «noch mehr auf die Nerven gehen und Störarbeit verrichten», sieht der Verteidiger Verbesserungsansätze. Aggressivität und Leidenschaft sind zwei entscheidende Faktoren für ein erfolgreiches Boxplay. «Wir müssen uns in die Schüsse werfen und mit letztem Einsatz ein Gegentor verhindern», fordert der Verteidiger.

Stadler spricht von «Energiefressern»

Trainer Dan Tangnes hatte im Gespräch mit dieser Zeitung die Schwächen schonungslos offengelegt. Kassiert der EV Zug ein Tor, hat er Mühe, zu reagieren. Bei den Spielern steigt sofort das Stresslevel. Die Folge sind Orientierungslosigkeit und zu langsame oder unüberlegte Entscheidungen. «Schwierige Momente kosten Kraft», sagt Stadler. Er spricht von «Energiefressern».

Sportchef Kläy hofft, dass die Mannschaft wieder die einfachen Dinge richtig macht. Er will ehrliche «Büez» sehen. Der Fokus liegt auf der eigenen Leistung. Deshalb hat sich der EV Zug am Donnerstag im Training nicht mit dem SC Bern beschäftigt, der am Freitagabend (19.45 Uhr) in der Bossard-Arena gastiert. Voraussetzung für drei Punkte ist jedenfalls das Besinnen auf das defensive Gewissen.

