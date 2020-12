Eishockey «Jede Spielabsage ist mit Frustration verbunden»: EVZ-Trainer Dan Tangnes in der Rolle des Psychologen Nach knapp drei Wochen ohne Ernstkampf greift der EV Zug am Donnerstagabend gegen den krisengeplagten SC Bern wieder in die Meisterschaft ein. Dan Tangnes ist positiv gestimmt. Philipp Zurfluh 02.12.2020, 19.04 Uhr

EVZ-Trainer Dan Tangnes: «Die Spieler sind froh, wenn man ihnen Rückmeldungen gibt.» Bild: Martial Trezzini/ Keystone

Das Wort Quarantäne ist in der Eishockeyszene Usus geworden. Wöchentlich machen Meldungen von positiven Coronafällen die Runde. Momentan befinden sich mit den ZSC Lions, dem HC Lugano, dem EHC Biel und den SCL Tigers gleich vier Mannschaften in Quarantäne, was wieder etliche Spielverschiebungen zur Folgen hat.

Auch die Zuger waren schon zweimal in Quarantäne. Mittlerweile ist es knapp drei Wochen her, als die Zentralschweizer gegen die Rapperswil-Jona Lakers (14. November) die letzte Partie bestritten. Regelmässige Spielverschiebungen schlagen auch dem EV Zug aufs Gemüt. Dennoch hat Trainer Dan Tangnes den Humor nicht verloren. «Mir geht es wunderbar, ich lasse mir die gute Laune durch die besonderen Umstände nicht vermiesen, das sollte niemand tun», sagte er nach der gestrigen Trainingseinheit. Tangnes gibt aber zu:

«Jede Spielabsage ist mit Frustration verbunden, dieses Gefühl nehme ich natürlich auch beim Team wahr, doch lamentieren bringt uns keinen einzigen Schritt weiter.»

Der Norweger ist bekannt dafür, im Umgang mit Spielern ein gutes Gespür für deren Befindlichkeit zu haben. Seine Sozialkompetenz wird sehr geschätzt. Diese Fähigkeit ist in den vergangenen Tagen des Öftern zum Tragen gekommen, zum Beispiel in Form von Einzelgesprächen, erzählt Tangnes. «Die Spieler sind froh, wenn man mit ihnen spricht und Rückmeldungen gibt.»

Das Beste aus der Situation herausgeholt

Der EV Zug ist auf Kurs. Er hat hinter Lausanne HC den zweitbesten Punkteschnitt. Und trotzdem gibt es Spieler wie Lino Martschini, Carl Klingberg oder Erik Thorell, die in dieser Saison noch nicht auf Touren kamen. «Einige sind noch auf der Suche nach der letzten Überzeugung», meint der Trainer. Auch hier sind seine psychologischen Dienste gefragt: «Die Saison ist noch jung. Alle arbeiten sehr hart. In einer solchen Phase ist es auch wichtig, die Spieler zu loben.» Manchmal würden Zentimeter oder Sekundenbruchteile über Erfolg oder Misserfolg entscheiden.

Trotz verhängter Quarantäne blieb der EVZ nicht untätig. Abgeschottet von der Öffentlichkeit und dank eines ausgeklügelten Konzepts konnten die Profis im Spitzensportzentrum OYM in Cham einzeln trainieren. «Wir haben das Beste aus der Situation gemacht», ist Tangnes überzeugt. «Das Ziel lautet, wieder den Rhythmus zu finden. Wir brauchen die Spielpraxis.» Er zieht einen Vergleich zum Schulunterricht. «Man lernt und absolviert eine Prüfung. Wenn man benotet wird, weiss man, wo der Hebel anzusetzen ist. Lernen, ohne getestet zu werden, ist nicht dasselbe.» Doch der Norweger will nicht hadern, «die anderen Mannschaften müssen dasselbe durchmachen». Diejenigen, die besser mit dieser volatilen Situation umgehen würden, hätten am meisten Erfolg:

«Es ist ein mentaler Kampf, den man täglich annehmen muss.»

SC Bern vor einem Neustart

Der EV Zug bekommt es gleich zweimal innert 24 Stunden mit dem SC Bern zu tun, heute in der Bossard-Arena, morgen auswärts. Berns bisheriger Saisonverlauf war eine einzige Enttäuschung, vier Siege resultierten aus zwölf Spielen. Trainer Don Nachbauer hatte genug, Mario Kogler übernimmt ad interim. Dan Tangnes hebt den Mahnfinger: Er hält für möglich, dass dies für die Spieler eine Befreiung sein kann. «Ein Trainerwechsel kann viele Emotionen auslösen. Klar ist, sie wollen wieder positive Schlagzeilen machen.» Reden möchte der EVZ-Trainer lieber über seine Mannschaft. «Sie ist hungrig, ich bin positiv gestimmt.» Währenddessen huscht im Kabinentrakt ein Spieler vorbei. «Good job», ruft ihm sein Trainer zu. Eben typisch Dan Tangnes.