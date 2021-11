Der EV Zug rauscht mit einem 6:1-Sieg gegen Lugano in November

Eishockey «Jetzt werden die Tage wieder mental anstrengender»: Der EV Zug rauscht mit einem 6:1-Sieg in den November Der EV Zug schlägt erbarmungslos zu und weist einen desolaten HC Lugano mit 6:1 in die Schranken. Es ist der siebte Streich in Folge. Anton Lander erzielt seine Saisontore neun und zehn. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 02.11.2021, 23.52 Uhr

Der Zuger Anton Lander bejubelt seinen Treffer zur 4:1-Führung gegen Lugano. Bild: Philipp Schmidli/Keystone (Zug, 2. November 2021)

Die Tessiner Teams mutieren zu Luca Hollensteins Lieblingsgegnern. Zweimal gegen den HC Ambri-Piotta und zweimal gegen den HC Lugano erhielt der EVZ-Goalie gegenüber Leonardo Genoni den Vortritt. Und jedes Mal verliessen die Zentralschweizer das Eis als Gewinner. In diesen vier Partien kassierte der 21-Jährige nur vier Gegentore. Der zweite Shutout in Folge mochte dem formstarken Keeper nicht gelingen. Nachdem ihn auch ein Penalty von Topskorer Luca Fazzini nicht aus der Ruhe brachte und sich 138 Minuten lang schadlos hielt, musste er aber nach einem Tor von Ex-Teamkollege Calvin Thürkauf den Puck aus dem Netz holen.

Das Ehrentor des HC Lugano war aber auch der einzige Tolggen im Reinheft des EV Zug. Denn der amtierende Meister überzeugte beim deutlichen Sieg durch Spielfreude gegen überraschend mut- und emotionslose Luganesi. «Nur weil wir 6:1 gewonnen haben, werde ich in der Kabine nicht gleich verrückt vor Freude», rollte Dan Tangnes bereits wieder analytisch und nüchtern das Spiel auf. Für den EVZ-Trainer war es ein «November-Spiel». Das heisst? «Jetzt werden die Tage wieder kälter, nebliger, mental anstrengender. Diese Phase wird eine grosse Herausforderung, wir müssen fokussiert bleiben. Das habe ich zusammen mit der Mannschaft besprochen.»

Martschini trifft schon wieder

Der EV Zug hat nun sieben der letzten neun Duelle gegen den HC Lugano gewonnen. In sieben der letzten acht Direktbegegnungen haben die Tessiner maximal zwei Tore erzielt. Eine Erklärung für diese defensiv konstant starken Auftritte gegen diese Mannschaft hat Tangnes nicht. Er sagt aber: «Lugano befindet sich in einer schwierigen Phase. In solchen Zeiten entscheiden Details, um wieder zurückzufinden.»

Doch Lugano scheiterte gegen Zug längst nicht nur an Kleinigkeiten. Die Tessiner wirkten lethargisch und kamen oft einen Schritt zu spät. Die defensive Verunsicherung war spürbar. Der HC Lugano hat fünf der letzten sechs Spiele verloren und dabei 27 Gegentore erhalten. Bei Tempovorstössen wirkten die Gäste überfordert. Einen verwertete der EV Zug bereits nach 56 Sekunden zur 1:0-Führung.

Reto Suri, Torschütze Lino Martschini und Jan Kovar (von links) bejubeln das 1:0. Bild: Patrick Straub / Freshfocus (Zug, 2. November 2021

Lino Martschini, der kleinste Mann der Liga, aber gesegnet mit ausgeprägtem Torriecher, setzte seinen Höhenflug mit dem sechsten Tor in den letzten fünf Spielen fort. Nach dem 2:0 durch Jérôme Bachofner (10.) schien am Ausgang des Spiels kaum mehr jemand Zweifel zu haben.

Die Gäste kassierten drei Zwei-Minuten-Strafen in den ersten zehn Minuten. Es passte fast nichts zusammen. Der 1:3-Anschlusstreffer von Thürkauf war nur ein Strohfeuer. Eigentlich peilt der HC Lugano in dieser Saison nichts anderes als den Meistertitel an, doch Trainer Chris McSorley ist sich wohl bewusst, dass er noch viel Arbeit vor sich hat. Erst kürzlich gab er zu Protokoll:

«Das aktuelle Spiel ist noch sehr weit von dem entfernt, was ich will.»

Gleich vier EVZ-Schweden im Nati-Aufgebot

In eine ganz andere Richtung zeigt die Formkurve des EV Zug. Wesentlichen Anteil daran hat auch Center Anton Lander. Der Schwede traf gleich doppelt. Es waren bereits die Tore neun und zehn. Damit steht er in der teaminternen Torschützenliste an erster Stelle. «Ich versuche immer zu gewinnen und gebe mein Bestes. Mir gefällt es hier in Zug.» Lieber wollte der Center über die «geschlossene Mannschaftsleistung» sprechen. Ein zufriedener Lander sagte:

«Der Sieg in Fribourg hat viel ausgelöst. Er hat unserem Team eine Menge Energie und Selbstvertrauen gebracht.»

Die vier Schweden in Diensten des EV Zug (Lander, Carl Klingberg, Christian Djoos und Niklas Hansson) haben derzeit sowieso gut lachen. Alle sind in der Länderspielpause im November für die Testspiele der schwedischen Nationalmannschaft in Linköping und Helsinki aufgeboten worden.

Doch zunächst fokussiert sich Lander auf das nächste Spiel am Freitag in Ajoie. Dann strebt der EV Zug den achten Sieg in Serie an. Er hat etwas gutzumachen. Der Aufsteiger ist die einzige Mannschaft, die den EV Zug in der Bossard-Arena bezwingen konnte. Lander sinnt auf Revanche: «Wir werden erholt in den Jura reisen. Spielen wir so weiter, werden wir weiterhin Erfolg haben.»

Zug – Lugano 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)

6423 Zuschauer. – SR Wiegand/Dipietro.



Tore: 1. Martschini (Suri) 1:0. 10. Bachofner (Djoos/Ausschluss Fazzini) 2:0. 30. Lander (Bachofner, Klingberg) 3:0. 34. Thürkauf (Chiesa/Unterzahl Stoffel) 3:1. 34. Lander (Djoos/Ausschluss Stoffel) 4:1. 47. Suri (Martschini) 5:1. 52. Bachofner (Kreis, Lander/Ausschluss Traber) 6:1.



Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Zug, 7-mal 2 Minuten gegen Lugano.

Zug: Hollenstein; Hansson, Stadler; Schlumpf, Gross, Kreis, Djoos; Cadonau; Martschini, Kovar, Suri; Klingberg, Lander, Bachofner; Allenspach, Müller, De Nisco; Hofer, Leuenberger, Stehli.



Lugano: Irving; Santeri, Riva; Nodari, Müller; Chiesa, Wolf; Villa, Haussener; Vedova, Herburger, Bertaggia; Fazzini, Arcobello, Morini; Hudacek, Thürkauf, Josephs; Traber, Walker, Stoffel.



Bemerkungen: Zug ohne Zehnder, Simion, Senteler (alle verletzt), Wüthrich (krank) und Herzog (gesperrt).