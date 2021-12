Der EV Zug gewinnt gegen den SC Bern 2:1.

Eishockey «Seine Zähne sind wahrlich nicht von Glück gesegnet» – trotz Klingbergs Zahnverlust gewinnt der EV Zug gegen den SC Bern drei Punkte Weil beim EV Zug die Stürmer zu wenig kaltschnäuzig sind, müssen es mit Dominik Schlumpf und Samuel Kreis zwei Verteidiger richten. Der Meister siegt 2:1 und fügt dem SC Bern die vierte Niederlage in Serie zu. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 10.12.2021, 23.39 Uhr

Carl Klingberg wird von Nicole Schuler, der EVZ-Physiotherapeutin, vom Eis geführt. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Zürich, 4. Dezember 2021)

Ein Kämpfer vor dem Herrn. Aufgeben ist für ihn nie eine Option. Teufelskerl Carl Klingberg rackert für zwei – leidenschaftlich und bis zur letzten Minute. Weil der Powerstürmer keine Zweikämpfe meidet, bekommt er auch ab und an die Wucht der Gegenspieler oder deren Stöcke zu spüren und kassiert eine blutige Lippe oder verliert gar Zähne. So hatte der Schwede noch drei Tage vor dem Saisonstart in der Champions Hockey League gegen Sonderjyske Vojens «aufs Maul bekommen», als ihm durch eine gegnerische Stockschaufel drei Zähne ausgeschlagen wurden.

Gegen den SC Bern war es Mitspieler Niklas Hansson, der ihn im Mitteldrittel nach einer Schussabgabe mit dem Puck voll im Gesicht erwischte. Blutend wurde die Nummer 48 vom Eis in die Kabine geführt, wo er dann mit ein paar Stichen genäht, bevor er zehn Minuten später wieder mit der Trikotnummer 98 ins Geschehen eingriff. Vollgepumpt mit Adrenalin hatte Klingberg in der 47. Minute das 3:1 auf dem Stock, scheiterte aber im Eins-gegen-Eins-Duell an Goalie-Routinier Daniel Manzato. Der Ausbau der Führung wäre für den EV Zug zu diesem Zeitpunkt überfällig und verdient gewesen. Doch auch ohne Klingbergs neuntem Saisontreffer, der EV Zug rettete den Vorsprung über die Zeit.

In dieser Szene verpasst Carl Klingberg in der 47. Minute die Vorentscheidung. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus

Schlumpf trifft in Manier eines Stürmers

Dem Vernehmen nach beklagte Klingberg einen Zahnverlust und musste nach dem Spiel beim Mannschaftsarzt zur Visite. Er war deswegen für Interviews unabkömmlich. Dafür redete Dan Tangnes. «Seine Zähne sind wahrlich nicht von Glück gesegnet», sagte der EVZ-Trainer und konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen.

Seine gute Laune hatte auch mit der Darbietung des Teams zu tun. «Wir haben offensiv keinen Schönheitspreis gewonnen, aber defensiv sehr solidarisch gearbeitet.» Während die Gäste auf Fehler des Gegners lauerten, war das Heimteam die spielbestimmende Mannschaft. Jedoch haperte es im Abschluss, weil Zugs Offensivkräfte am eigenen Unvermögen oder an Manzato (94,8 Prozent Fangquote) scheiterten. Dafür sprangen zwei Verteidiger in die Bresche, die sich nur selten in die Schlagzeilen spielen, aber gegen den SCB im Stile von abgebrühten Stürmern vollstreckten. Zunächst zimmerte Samuel Kreis (7.) den Puck in die Maschen. Dann konnte Dominik Schlumpf (19.) allein auf Manzato losziehen und verwertete eiskalt – sein zweites Saisontor. Zuletzt waren dem 30-Jährigen in der Saison 2018/19 zwei Treffer gelungen. Der Verteidiger meinte hinterher bescheiden: «Kovar spielte einen genialen Pass. Glücklicherweise habe ich getroffen, ein schönes Gefühl.»

Tangnes: «Powerplay muss besser werden»

Für den SC Bern hatte die Niederlage Symbolcharakter: Bereits bei der Anreise in die Zentralschweiz musste sich der 16-fache Schweizer Meister den Weg durch das Schneechaos bahnen. Die Fahrt dauerte mit drei Stunden schliesslich doppelt so lange wie gewöhnlich. Nach der vierten Niederlage in Serie wird der Kampf um die Playoff-Ränge nicht weniger herausfordernd, denn wie es die «Berner Zeitung» vor ein paar Tagen treffend formulierte: «Für den SCB gilt: punkten, punkten, punkten.»

Vor der zehntägigen Nationalmannschaftspause will der EV Zug am Samstag gegen die Rapperswil-Jona Lakers nachdoppeln. Vor allem mit einem Spieler mehr auf dem Eis hat der EVZ grosses Steigerungspotenzial. Er liess zehn Minuten in Überzahl verstreichen.

«Das Powerplay muss besser werden, die Automatismen funktionieren noch nicht, wie ich das gerne möchte.»

Gegen Rappi auch mit dabei: Klingberg – dem Zahnverlust zum Trotz. Alles andere wäre eine Überraschung. Aufgeben ist für ihn nie eine Option.

Zug – Bern 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Bossard-Arena. – 7069 Zuschauer. – SR Piechaczek/Hürlimann.

Tore: 7. Kreis 1:0. 19. Schlumpf (Djoos) 2:0. 21. Moser (Untersander/Ausschluss Kreis) 2:1.

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Zug, 5-mal 2 Minuten gegen Bern.

Zug: Genoni; Gross, Hansson; Djoos, Schlumpf; Kreis, Cadonau; Müller, Kovar, Martschini; Zehnder, Lander, Klingberg; Bachofner, Leuenberger, Suri: De Nisco, Senteler, Allenspach.

Bern: Manzato; Mika Henauer, Untersander; Beat Gerber, Andersson; Colin Gerber, Thiry; Scherwey, Kahun, Moser; Bader, Varone, Fahrni; Berger, Praplan, Sciaroni; Kast, Neuenschwander, Jeremi Gerber.

Bemerkungen: Zug ohne Stadler, Simion, Herzog (verletzt). Bern ohne Jeffrey, Pinana (verletzt). 56. Bern ab 58:48 ohne Goalie.

