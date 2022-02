EV Zug schlägt ZSC Lions 5:2 – Hofmann und Stadler freuen sich

Eishockey Spielfreudig und ohne Olympia-Blues: Der EV Zug setzt im Spitzenkampf ein starkes Ausrufezeichen Der EV Zug fährt einen hoch verdienten 5:2-Sieg gegen die ZSC Lions ein. Livio Stadler und Grégory Hofmann haben Grund zur Freude. Philipp Zurfluh, Zürich Jetzt kommentieren 22.02.2022, 23.33 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

22.02.2022: Dieses historische Datum wird Livio Stadler nicht so schnell vergessen. Als der EVZ-Verteidiger 45 Minuten vor Spielbeginn die Eisfläche im Hallenstadion betrat, huschte ein Lachen über sein Gesicht. Für den Zuger ging eine lange Leidenszeit zu Ende. Beim Blockieren eines Schusses im Spiel gegen den HC Davos am 16. November wurde er mit voller Wucht am Arm getroffen. Acht Wochen Pause lautete die Diagnose. Nur wenige Tage vor dem geplanten Comeback die Hiobsbotschaft: Wegen eines bakteriellen Infektes musste er erneut unter das Messer. Damit nicht genug: Wegen eines positiven Coronatests wurde die Operation vertagt. Aus acht prognostizierten Wochen Pause wurden deren zwölf. Nun durfte er gegen die ZSC Lions wieder mitmischen.

Zugs Livio Stadler (rechts) gegen den Zürcher Justin Azevedo. Bild: Patrick Straub / Freshfocus (Zürich, 22. Februar 2022)

Der 23-Jährige frohlockte, als er nach 60 intensiven, abwechslungsreichen und torreichen Minuten Red und Antwort stand: «Nach diesem Tag habe ich mich gesehnt, es fühlte sich unglaublich gut an, wieder dabei zu sein.» Etwas Unsicherheit schwang zwar noch mit, «aber mit jedem Spiel das kommt, kann ich mich an den Rhythmus gewöhnen». Stadler betonte vor allem das Engagement der Olympia-Spieler: «Ihnen gebührt Respekt. Trotz einer intensiven Zeit haben sie mit viel Einsatz und Herz gespielt und eine starke Leistung gezeigt.»

Die Tore des Spiels Video: TV24/Mysports

Hofmann: «Ich fühlte mich richtig gut»

Auch ZSC-Goalie Jakub Kovar demonstrierte seine Stärken. Der Tscheche zeichnete sich verantwortlich, dass sein Team nicht schon früher auf die Verliererstrasse abbiegen musste. Nach zwei Dritteln führte der EVZ die Schussstatistik mit 33:15 an. Doch zwischen der 44. und der 48. Minute setzte der EV Zug den Gegner schachmatt. Reto Suri, Niklas Hansson und Grégory Hofmann erhöhten innerhalb von dreieinhalb Minuten von 2:1 auf 5:1.

Sie jubeln nach dem Tor von Niklas Hansson (Mitte) zum 4:1: Grégory Hofmann (links) und Livio Stadler. Bild: Patrick Straub / Freshfocus (Zürich, 22. Februar 2022)

Vor allem für Hofmann war der bereits achte Treffer im siebten Spiel Balsam auf die Seele nach missglückten Olympia-Auftritten. «Ich fühlte mich richtig gut und hatte viel Spass», bilanzierte der Torschütze. Äusserlich scheint bei ihm die Torflaute in der Nati keine Spuren hinterlassen zu haben.

«Das ist Vergangenheit, mein Fokus gilt voll und ganz dem EV Zug.»

Ob seine ferne Zukunft in der Zentralschweiz liegt – der Vertrag läuft im Sommer 2023 aus – darüber wird wohl in ein paar Wochen Klarheit herrschen. «Grégory weiss, dass er bei uns sehr gute sportliche Perspektiven hat. Meine Hoffnung ist, dass eine Lösung gefunden wird. Natürlich möchte ich ihn behalten, aber es liegt nicht in meinen Händen», so Tangnes.

Erzielt den Treffer zum 5:1: Grégory Hofmann. Bild: Patrick Straub / Freshfocus (Zürich, 22. Februar 2022)

Tangnes lobt sein Team

Mit insgesamt acht Peking-Rückkehrern, aber ohne die EVZ-Schweden Carl Klingberg und Anton Lander, wehte gar ein Hauch von Olympia-Luft durch das Hallenstadion. Doch es waren nicht die Olympioniken, die dem Spiel den Stempel aufdrückten. Es waren erst 76 Sekunden gespielt, als Stürmer Yannick Zehnder den Meister in Front brachte. Es machte überhaupt nicht den Anschein, dass bei den Zugern die harten Trainingslektionen aus den vergangenen zwei Wochen in den Knochen stecken würden. Sie strotzten vor Spielfreude und liessen sich auch von dem körperbetont und aufmüpfig spielenden ZSC nicht einschüchtern.

Der mittlerweile siebte Sieg in den letzten acht Gastspielen in Zürich ist für Dan Tangnes ein erster Schritt in die richtige Richtung. «Kompliment an die Mannschaft. Unser Auftritt macht Mut und hat gezeigt, dass wir ein sehr schwer zu bespielender Gegner sind.»

ZSC Lions – Zug 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)

Hallenstadion. – 8044 Zuschauer. – SR Lemelin/Borga.

Tore: 2. Zehnder (Kreis, Senteler) 0:1. 8. Chris Baltisberger (Noreau) 1:1. 40. Hansson (Bachofner, Kovar) 1:2. 44. Suri (Ausschluss Herzog!) 1:3. 45. Hansson (Kovar) 1:4. 48. Hofmann (Kovar) 1:5. 53. Bodenmann 2:5.

Strafen: 4-mal 2 plus 5 Minuten plus Spieldauer (Hollenstein) gegen die ZSC Lions, 5-mal 2 Minuten gegen Zug.

ZSC Lions: Kovar (ab 48. Waeber); Geering, Weber; Marti, Noreau; Phil Baltisberger, Trutmann; Guebey; Hollenstein, Malgin, Pedretti; Quenneville, Roe, Azevedo; Bodenmann, Diem, Sopa; Riedi, Schäppi, Chris Baltisberger.

Zug: Genoni; Kreis, Schlumpf; Djoos, Cadonau; Stadler, Hansson; Gross; Hofmann, Kovar, Simion; Zehnder, Senteler, Suri; Herzog, Müller, Allenspach; Bachofner, Leuenberger, De Nisco.

Bemerkungen: Zug ohne Martschini (verletzt), Klingberg, Lander (überzählig), Hollenstein (krank).

Lausanne HC - Ambri-Piotta 3:2 Video: TV24 / Mysports

HC Davos - Genève-Servette HC 1:2 Video: TV24 / Mysports

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen