Der EV Zug gewinnt gegen Ambri-Piotta haushoch mit 8:2

Eishockey Zug demontiert Ambri – ein hässlicher Check von Fohrler an Bachofner sorgt für ein unrühmliches Ende Der EV Zug setzt seinen Höhenflug fort und weist den HC Ambri-Piotta mit 8:2 in die Schranken. Auch die EVZ-Fans machen sich akustisch wieder bemerkbar. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 27.02.2022, 00.09 Uhr

Yannick Zehnder (Zweiter von links) trifft gegen Ambri doppelt. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Zug, 26. Februar 2022)

Elf Tore gegen Ajoie, acht gegen die SCL Tigers und fünf gegen den HC Lugano: Der Meister zeigte sich in den letzten drei Heimspielen äusserst angriffsfreudig und torhungrig. Auch gegen Ambri erbrachte der EV Zug den Beweis, weshalb er hinter Tabellenführer Fribourg-Gottéron auf dem zweiten Platz punkto Heimbilanz rangiert. Und auch gegen die Tessiner spielten sich die Zuger in einen Torrausch. Gleich mit einer 8:2-Packung schickten sie den Gegner nach Hause. Lange hielten die Gäste gut mit, doch Zug zeigte sich an diesem Abend sehr effizient.

Für den Höhepunkt sorgte der EV Zug in der 49. Minute. Allein das Tor zum 7:1 war das Eintrittsgeld wert. Grégory Hofmann vollendete nach Pässen von Dario Simion und Jan Kovar eine Traumkombination. Als Noele Trisconi zwei Minuten später mit dem 2:7 Resultatkosmetik betrieb, nahm es Ambri-Sportchef Paolo Duca auf der Medientribüne ohne Regung zur Kenntnis. Sein Blick: leer. Die Mission Pre-Playoffs wird noch schwieriger. Trainer Luca Cereda klang nach der 3:5-Niederlage am Freitag gegen Lausanne noch kämpferisch und erklärte: «Ambri macht gerne das Unmögliche möglich.» Das Erreichen der Pre-Playoffs würde nun fast an ein Wunder grenzen. Ambris Rückstand auf den SC Bern beträgt sieben Punkte, wobei die Tessiner ein Spiel mehr ausgetragen haben.

Die Höhepunkte des Spiels. Video: Mysports

Auch eine unsportliche Aktion von Tobias Forhler, die ein juristisches Nachspiel haben wird, bringt die Mannschaft in dieser diffizilen Tabellenlage keinen Schritt vorwärts. Die Emotionen kochten kurz vor Schluss hoch. Bei den Gästen machte sich in Person von Fohrler viel Frust bemerkbar. Mit einem Check von hinten knallte er Jérôme Bachofner kopfvoran in die Bande. Dieser blieb kurze Zeit benommen liegen. Mannschaftsarzt und Physiotherapeutin eilten zu Hilfe. Der Stürmer blutete stark aus dem Mund, doch Bachofner konnte das Eisfeld auf den eigenen Beinen verlassen. Nach dem Spiel kam die Entwarnung: «Nur» die Zähne sollen in Mitleidenschaft gezogen worden sein.

Jérôme Bachofner bleibt nach dem Check von Tobias Fohrler benommen auf dem Eis liegen. Bild: Patrick Straub / Freshfocus

Kovar lässt seinen Ärger am Schiedsrichter aus

Topskorer Jan Kovar regte sich aufgrund der unsportlichen Aktion von Verteidiger Fohrler fürchterlich auf und liess seinen Ärger am Schiedsrichter aus. Dieser fackelte nicht lange und schickte den Tschechen unter die Dusche. «Ich verstehe, dass Jan so reagiert hat», brachte Dan Tangnes für die Reaktion seines Spielers Verständnis auf. Kovars Wutausbruch kam nicht von ungefähr. Kurz vor der zweiten Drittelspause wurde er mit dem Kopf gegen den Pfosten gestossen. Der Übeltäter: Tobias Fohrler. Trainer Dan Tangnes drückte sich hinterher auf eine für ihn typisch diplomatische Art und Weise aus und wollte nicht noch mehr Öl ins Feuer giessen: «Die Schiedsrichter haben dem Spiel die Möglichkeit gegeben, es eskalieren zu lassen.» Tangnes selbst versuchte zum Schluss gestenreich seinen Spielern zu signalisieren, dass man Ruhe bewahren soll.

Jan Kovar (gelber Helm) ist gegen Ambri dort, wo die Fäuste fliegen. Bild: Philipp Schmidli / Keystone

Viel mehr Freude hatte der Trainer an der Leistung und dem klaren Spielausgang. Vier der acht Tore hatte die zweite Sturmlinie mit Yannick Zehnder, Sven Senteler und Carl Klingberg beigesteuert. Sie war ein Aktivposten. Zehnder und Senteler trafen doppelt. «Wir verstehen uns sehr gut auf dem Eis und sprechen viel miteinander. Die Harmonie stimmt», nannte Zehnder den Hauptgrund.

Wieder mehr Emotionen in der Stehkurve

Erstmals seit zwei Jahren fand ein EVZ-Heimspiel ohne Corona-Einschränkungen statt. Bereits zehn Minuten vor Spielbeginn machten die Supporter mit Sprechchören auf sich aufmerksam, als wollten sie die in der vergangenen Wochen zaghafte Unterstützung wiedergutmachen. Die Stimmung war in den Wochen vor der Olympia-Pause deutlich zurückgegangen, teilweise fast verschwunden. Als der Stadionspeaker in den vergangenen Heimspielen die Zuschauerzahl verkündete, brach im Publikum jeweils Gelächter aus. Der Grund: In der National League ist es gängige Praxis, dass bei der offiziell kommunizierten Zuschauerzahl alle verkauften Saisonkarten sowie Einzeltickets miteingerechnet werden. Sie entspricht also nicht der effektiven Anzahl Personen, die tatsächlich im Stadion sitzen oder stehen. Wenn also 6500 Zuschauer ausgerufen wurden, waren auch schon mal 3000 in der Arena. Gegen Ambri war das Stadion sehr gut gefüllt und die Unterstützung der EVZ-Fans der Leistung der Mannschaft würdig. Sie haben ihr Kommen nicht bereut.

Telegramm

Zug – Ambri 8:2 (1:0, 3:1, 4:1)

Bossard-Arena. – 6842 Zuschauer. – SR Lemelin/Borga.

Tore: 9. Zehnder (Müller/Powerplay) 1:0. 29. Zehnder (Hansson, Klingberg) 2:0. 32. McMillan 2:1. 35. Müller (Herzog) 3:1. 40. (39:59) Herzog/Powerplay 4:1. 43. Senteler (Klingberg/Powerplay) 5:1. 47. Senteler 6:1. 49. Hofmann (Kovar, Simion) 7:1. 51. Trisconi (Bianchi, Fischer) 7:2. 58. Kovar 8:2.

Strafen: 7-mal 2 plus 10 Minuten (Kovar) gegen Zug, 8-mal 2 Minuten plus Spieldauer (Fohrler) gegen Ambri.

Zug: Genoni; Djoos, Cadonau; Kreis, Schlumpf; Stadler, Hansson; Gross; Hofmann, Kovar, Simion; Zehnder, Senteler, Klingberg; Herzog, Müller, Allenspach; Bachofner, Leuenberger, Suri.

Ambri: Ciaccio; Dotti Isacco, Hietanen; Dotti Zaccheo, Fora; Fischer, Burren; Fohrler; Zwerger, McMillan, Moses; Conacher, Grassi, Pestoni; Kneubuehler, Heim, Bürgler; Bianchi, Kostner, Trisconi; Neuenschwander.

Bemerkungen: Zug ohne Martschini (verletzt), Lander (überzählig); Ambri ohne Conz, Regin, Incir (alle verletzt).

