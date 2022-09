Martschini-Doppelpack: EV Zug siegt gegen Fribourg-Gottéron 5:2

Friboug-Gottéron - EV Zug: Die Tore des Spiels. Video: MySports

Eishockey Wenn Martschini tanzt, lacht der EV Zug – 100 Sekunden fehlen zum Topskorer-Gewand Lino Martschini schiesst beim 5:2-Auswärtssieg gegen Fribourg-Gottéron zwei Tore. Dem Stürmer Videoclips dienen als Motivationsspritze. Philipp Zurfluh, Fribourg Jetzt kommentieren 23.09.2022, 23.43 Uhr

Die Leichtigkeit ist zurück: Lino Martschini (Zweiter von links) beim Torjubel. Bild: Adrien Perritaz/Keystone (Fribourg, 23. September 2022)

Nein, es sind nicht die Saanestädter, die einen Sahnetag einzogen, sondern Zugs kleinstgewachsener Spieler auf dem Eis – Lino Martschini. Der Wirbelwind zeigte ein starkes Spiel, wie auch seine Sturmpartner Brian O’Neill und Peter Cehlarik. Diese Offensiv-Formation war beim 5:2-Sieg in Fribourg die auffälligste in den EVZ-Reihen. Sie kreierte am meisten Torgefahr. Martschini erzielte die Saisontore Nummer zwei und drei. Zunächst stand der 29-Jährige in der 22. Minute nach einer herrlichen Kombination goldrichtig. Vier Minuten später sprang ihm das Glück zur Seite, als ein Puck unkontrolliert von der Bande hinter dem Tor den Weg zu Martschinis Stock fand. Er traf humorlos in die Maschen. Kaum zu glauben, dass er in der vorletzten Saison eine vorübergehende Durststrecke von 1287 torlosen Minuten überwinden musste.

«Nach dem ungenügenden Auftritt gegen Genf haben wir uns eine solche Reaktion erhofft. Wir haben im richtigen Moment die Tore gemacht und Leo hat stark gehalten», resümierte ein zufriedener Martschini.

Genoni hält den EVZ im Spiel

Zunächst schaute es überhaupt nicht so aus, als würde der EV Zug zurück in die Erfolgsspur finden. Gottéron überrumpelte und überraschte den amtierenden Meister im ersten Drittel. Die Romands störten mit ihrem aufmüpfigen Forechecking die Zuger Verteidiger bei der Angriffsauslösung. Nach der Führung durch Dario Simion (7.) leistete sich Tobias Geisser in der Angriffsauslösung einen kapitalen Fehlpass. Völlig unbedrängt passte er auf einen Stock des Gegners. Gottéron nahm dankend an. Dass es nach 20 Minuten nur 1:1 stand, lag vor allem an Leonardo Genoni. Ohne seine Interventionen hätten die Romands gut und gerne mit drei Toren in Führung liegen können. Der Nati-Goalie rettete mehrmals in höchster Not, weil seine Vordermänner bei der Raumaufteilung ihrer Aufgabe nicht nachkamen.

Das ist die Entscheidung: Jan Kovar (links) trifft per Abstauber zum 4:1 Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus (Fribourg, 23. September 2022)

Gottéron kam zu oft widerstandslos zu guten Torchancen. «In der ersten Pause war jedem Spieler klar, dass wir eine Schippe drauflegen müssen», sagte Dominik Schlumpf. Mit Fortdauer des Spiels konnte das Heimteam das Powerhockey nicht mehr aufrechterhalten. Das vierte Tor von Jan Kovar (45.) bedeutete die Vorentscheidung. «Wir haben unser Spiel durchgezogen und einen guten Job gemacht. Auch die Effizienz hat diesmal gestimmt», befand Schlumpf. Die Aussage des Verteidigers lässt sich an der Torschussstatistik ablesen. Mit 18 Abschlüssen verzeichneten die Zentralschweizer 14 weniger als ihr Gegner. Coach Dan Tangnes sprach ein Lob aus:

«Fribourg hat uns bis aufs Äusserste gefordert und mein Team hat dagegengehalten.»

Übrigens: Der letzte Doppelpack ist Martschini vor knapp einem Jahr geglückt, am 30. Oktober 2021. Der Gegner? Fribourg-Gottéron. Tangnes zeigte am Morgen noch ein paar Szenen aus diesem Spiel, was dem Flügel als Inspiration diente: «Das gab mir sofort ein gutes Gefühl und war eine Motivationsspritze.» Weil sich O’Neill 100 Sekunden vor Schluss mit einem Schuss ins leere Tor einen Skorerpunkt gutschreiben lassen konnte, wird heute beim Heimspiel gegen Ajoie der US-Amerikaner und nicht Martschini das Topskorer-Gewand überstreifen dürfen. Der Flügel tat dies mit einem Lächeln ab: «Wir sind auf dem richtigen Weg. Die drei Punkte sind das Wichtigste, sie tun uns gut.» Dem Selbstvertrauen von Martschini sowieso.

Eishockey Fribourg – Zug 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)



BCF Arena. – 9009 Zuschauer. – SR: Stricker/Kohlmüller.

Tore: 7. Simion (Kovar) 0:1. 13. Mottet (Desharnais) 1:1. 22. Martschini (O’Neill, Cehlarik) 1:2. 26. Martschini (Djoos, O’Neill) 1:3. 45. Kovar (Klingberg, Geisser) 1:4. 46. Gunderson (Desharnais) 2:4. 59. O’Neill (ins leere Tor) 2:5.

Strafen: 2 Minuten gegen Fribourg; 2 Minuten gegen Zug.

Fribourg: Berra; Jecker, Gunderson; Dufner, Sutter; Vainio, Diaz; Scheidegger, Chavaillaz; Mottet, Desharnais, Marchon; Bykov, De la Rose, Bertschy; Kuokkanen, Schmid, Sprunger; Jörg, Walser, Rossi.

Zug: Genoni; Djoos, Geisser; Stadler, Hansson; Kreis, Schlumpf; Gross; Simion, Kovar, Klingberg; Herzog, Senteler, Zehnder; Cehlarik, O’Neill, Martschini; De Nisco, Leuenberger, Allenspach; Neumann.

Bemerkungen: Zug ohne Hofmann, Suri (beide verletzt); Vogel, Nussbaumer (beide U20-Elit); Wüthrich (überzählig). Fribourg von 57:14 bis 58:19 ohne Torhüter.

