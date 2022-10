Verteidiger Santeri Alatalo zur sportlichen Krise beim HC Lugano.

Eishockey «Es ist echt frustrierend»: Früherer EVZ-Verteidiger Santeri Alatalo über die delikate Lage beim HC Lugano Der EV Zug trifft am Dienstagabend auf den krisengebeutelten HC Lugano. Santeri Alatalo schlägt selbstkritische Töne an und äussert sich zur Atmosphäre im Team – und die Krise ihres Captains. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 18.10.2022, 05.00 Uhr

Frustriert, aber nicht entmutigt: Lugano-Verteidiger Santeri Alatalo. Bild: Marusca Rezzonico / Freshfocus (Lugano, 30. September 2022)

Santeri Alatalo büffelt Italienisch. Als ihn diese Zeitung kontaktiert, kehrt er gerade vom Unterricht heim. Da drängt sich die Frage auf: Muss er der italienischen Sprache mächtig sein, weil Luganos Neo-Trainer Luca Gianinazzi sich nicht auf englisch artikulieren kann? Der Verteidiger winkt ab. Schon seit Saisonbeginn drückt der Verteidiger die Schulbank – einmal pro Woche. Die Kurse werden vom Klub organisiert. Verben konjugieren ist derzeit für den 32-Jährigen eine willkommene Abwechslung, um den Kopf zu lüften und auf andere Gedanken zu kommen.

Der finnisch-schweizerische Doppelbürger legt seine Gefühlswelt offen:

«Es ist echt frustrierend. Wir haben in den letzten Tagen viel besprochen und analysiert. Wir arbeiten hart in den Trainings und trotzdem dürfen wir nicht vergessen, auch mal zu lachen.»

Positive Mentalität zeigen, lautet die Devise. Es sagt sich normalerweise leicht, doch über dem HC Lugano liegen immer noch dunkle Wolken, obwohl sich das Gewitter bereits entladen hatte. Nicht mal einen Monat nach Saisonstart zog der Tabellenvorletzte die Reissleine. Chris McSorley, mit dem man langfristig plante (Vertrag bis 2024), steht nicht mehr an der Bande. Der Kanadier ist der 16. Trainer, der seit dem letzten Titelgewinn im Jahr 2006 seinen Hut nimmt. Die Scherben zusammenkehren muss nun ein Neuling im Profibusiness. Der erst 29-jährige Luca Gianinazzi, der bis vor zehn Tagen die U20 coachte. Nach Niederlagen gegen Davos und Fribourg-Gottéron wurde Lugano am Samstag von den SCL Tigers gedemütigt – 1:6.

«Konsumiert nicht alles, was in den Medien steht.»

Alatalo beschönigt rein gar nichts: «Wir haben den Kampfgeist vermissen lassen. Wenn man fünf Tore in Unterzahl bekommt, dann stimmt etwas nicht.» Ist der Effekt des Trainerwechsels bereits verpufft? Ist Gianinazzi wirklich der richtige Mann, oder ist seine Unerfahrenheit problematisch? Der Offensivverteidiger, der 2021 mit dem EV Zug den Meistertitel feierte, verneint: «Er spricht viel mit den Spielern, arbeitet nach einem klaren Plan und verfügt über viel Hockey-Wissen.» Den Coach kennt Alatalo erst seit Amtsantritt, «aber ich bin positiv überrascht».

Kann Trainer Luca Gianinazzi den HC Lugano aus der Krise führen? Bild: Urs Lindt / Freshfocus (Langnau, 15. Oktober)

Die Spielidee Gianinazzis erinnere ihn ein bisschen an jene unter EVZ-Trainer Dan Tangnes. Alatalo ist sich bewusst, dass es Zeit braucht, bis die neuen Mechanismen Wirkung zeigen. Er nimmt die Routiniers in der Mannschaft – und somit auch sich selbst – in die Pflicht: «Wir müssen den Trainer unterstützen und Verantwortung übernehmen.» Aus Fankreisen weht der Equipe ein rauer Wind entgegen. «Wir stehen auch in der Schuld unserer Fans und haben einiges gut zu machen», sagt Alatalo. Auch in den Tessiner Medien ist die Kritik harsch. Von «Zirkus» ist die Rede. «Die Kritik ist berechtigt, damit müssen wir umgehen.» Doch gerade jüngeren Spielern rät er: «Konsumiert nicht alles, was in den Medien steht.»

Mark Arcobello – Sinnbild des Kriechgangs

An kaum einem Spieler lässt sich der Abwärtstrend so eindrucksvoll belegen wie an Mark Arcobello. Der US-Amerikaner scheint (noch) nicht in der Lage, als Captain den Umschwung herbeizuführen und hinkt den Ansprüchen eines Führungsspielers hinterher. Natürlich ist der 35-Jährige nicht der Alleinschuldige. Im Fall des Topskorers von letzter Saison (56-mal in 58 Spielen) kann man es aber eindrucksvoll mit Zahlen untermauern. Erst ein Skorerpunkt nach elf Spielen. Zum Vergleich: In der letzten Saison lag dieser Wert zum selben Zeitpunkt bei zehn. Der Center punktete in einer beeindruckenden Regelmässigkeit.

«Man macht es sich zu einfach, alles an ihm aufzuhängen. Mark wird innerhalb der Mannschaft geschätzt und respektiert.»

Auf Formsuche: Lugano-Captain Mark Arcobello. Bild: Pablo Gianinazzi / Keystone (Lugano, 8. Oktober 2022)

Die Krise kratzt am Selbstbewusstsein, doch Alatalo will den Blick nach vorne richten. Sein Rezept: «Man muss mit schlechten Momenten umgehen können und immer versuchen, positiv zu bleiben. Wir werden wieder zu unseren Erfolgserlebnissen kommen.» Und er betont weiter: «Unser Teamgeist ist intakt.»

Einen ersten Hinweis darauf dürfte das Duell am Dienstag (Cornèr Arena, 19.45 Uhr) gegen den EVZ geben. Einen Blick auf Statistik sollte Lugano vermeiden: In 12 der letzten 13 Spiele siegte Zug.

