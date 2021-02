Alle Tore im Video Video: TV24

Eishockey Leader Zug demontiert Meister Bern – Simion: «Ich bin glücklich, dass es mir so gut läuft» Sechster Sieg in Serie: Der Zuger Express überrollt einen schwachen SC Bern und gewinnt mit 7:1. Fast jeder dritte Schuss ist ein Tor. Philipp Zurfluh 25.02.2021, 23.34 Uhr

Verrückt: Während Zug am Dienstag gegen Genf für vier Tore 61 Schüsse benötigt, treffen die Zentralschweizer im Duell gegen den SC Bern sieben Mal aus 25 Versuchen. Zug gibt dem amtierenden Meister gleich eine 7:1-Packung mit auf den Rückweg in die Hauptstadt. Schon am Freitagabend können sich die Bären für die Ohrfeige im «Rückspiel» revanchieren. «Wir wollten an den starken Auftritt gegen Genf anknüpfen, das ist uns gelungen. Ich bin stolz auf die Mannschaft, wie sie die Leistung über 60 Minuten auf konstant hohem Niveau abrufen konnte», sagt Trainer Dan Tangnes.

Eine komplett andere Stimmungslage ist dagegen beim Gegner auszumachen. Die Berner sind nach drei gewonnenen Spielen in Serie zurück auf dem Boden der Realität. Mark Streit, der beim SC Bern im Verwaltungsrat, in der Geschäftsleitung und in der Sportkommission Einsitz nimmt, ist eigentlich in seinem Wesen die Ruhe selbst. Aber nach der Hälfte des Spiels rutscht er unruhig auf seinem Stuhl auf der Medientribüne. Er schlägt mit der Faust auf den Tisch und schüttelt ungläubig den Kopf. Seine Mannschaft liegt mit 0:4 im Rückstand.

Dario Simion steht schon bei 18 Saisontoren

Die Zuger sind von der ersten Minute an hellwach und tonangebend. Nach einem Slapshot von Santeri Alatalo jubeln sie in der 2. Minute. Weil aber Erik Thorell den Torraum von Goalie Tomi Karhunen kreuzt, wird das Tor von den Schiedsrichtern nach Videostudium aberkannt. Nur ein paar Minuten später ist der Führungstreffer Tatsache. Dario Simion (7.) erzielt nach Vorarbeit von Jan Kovar bereits sein 18. Saisontor. Damit übernimmt der 26-Jährige die Führung in der internen Torschützenliste. «Natürlich bin ich glücklich, dass es mir so gut läuft. Ich spiele mit sehr viel Selbstvertrauen», erzählt Simion hinterher. «Wir müssen fokussiert bleiben». Nur 52 Sekunden später zappelt der Puck erneut im Netz. Nach genialer Vorarbeit von Erik Thorell hat Sven Senteler (8.) leichtes Spiel.

Die Berner sind eigentlich mit viel Selbstvertrauen nach Zug gereist. Mit zuletzt drei Siegen und 14 Toren im Gepäck hätte man von den Gästen mehr Gegenwehr erwarten dürfen, doch die Tormaschinerie gerät mächtig ins Stottern und in der Defensive leistet sich die Mannschaft von Trainer Mario Kogler zu viele Aussetzer. Ungenaue Zuspiele und unzählige Puckverluste machen ein gepflegtes Offenspiel zu Nichte. Und sie legen den Zugern mit haarsträubenden Fehlern die Tore aufs Serviertablett.

Genoni-Ersatz Hollenstein fällt sechs Wochen aus

Nach einem Puckverlust von Cory Conacher sieht Simion den völlig alleinstehenden Lino Martschini, der keine Mühe bekundet, den Puck in der 29. Minute über die Linie zu befördern. Nick Shore baut 49 Sekunden später auf 4:0 aus. Alatalo (39.), Nico Gross (48.) und wiederum Alatalo (53.) dürfen sich als Torschützen notieren lassen. Goalie Karhunen wird von seinen Vorderleuten im Stich gelassen. Nach zuletzt starken Darbietungen kann er sich gegen Zug selten auszeichnen. Mit einer unterirdischen Fangquote von 72 Prozent geht er vom Eis. Zugs Goalie Leonardo Genoni erlebt einen über weite Strecken geruhsamen Abend. Beim Ehrentreffer des SCB macht er eine unglückliche Figur, doch das steckt er locker weg.

Beim letzten Duell der beiden Teams am 4. Dezember 2020 war noch Genoni-Ersatz Luca Hollenstein der Mann des Spiels und ebnete den Weg zum 4:1 Sieg. Er verletzt sich im Academy-Spiel vom Mittwoch am Unterkörper. Der 20-Jährige muss rund sechs Wochen pausieren.

Zug – Bern 7:1 (2:0, 3:1, 2:0)

Bossard-Arena. – 0 Zuschauer. – SR Stricker/Borga.

Tore: 7. Simion (Kovar) 1:0. 8. Senteler (Thorell, Diaz) 2:0. 29. Martschini (Simion) 3:0. 30. Shore (Geisser, Thorell) 4:0. 32. Jeffrey (Beat Gerber) 4:1. 39. Alatalo (Shore) 5:1. 48. Gross (Martschini) 6:1. 53. Alatalo (Zehnder) 7:1. Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Zug; 4-mal 2 Minuten gegen Bern.

Zug: Genoni; Geisser, Diaz; Stadler, Schlumpf; Alatalo, Cadonau; Gross; Simion, Kovar, Klingberg; Zehnder, Albrecht, Leuenberger; Thorell, Shore, Martschini; Bachofner, Senteler, Allenspach.

Bern: Karhunen; Zryd, Untersander; Beat Gerber, Andersson; Colin Gerber, Thiry; Burren; Olofsson, Jeffrey, Conacher; Pestoni, Heim, Scherwey; Moser, Praplan, Sopa; Bader, Neuenschwander, Berger; Jeremi Gerber.

Bemerkungen: Zug ohne Hollenstein, Hofmann, Wüthrich, Zgraggen, Thürkauf (verletzt), Abdelkader (überzählig). Bern ohne Henauer, Sciaroni, Blum, Rüfenacht (verletzt).

Die weiteren Partien:

Lausanne HC - SCL Tigers 0:1

HC Lugano - Genève-Servette HC 2:6