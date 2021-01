Eishockey Legendäre Trikotnummer 37 als gutes Omen: Neuzugang Nick Shore strebt mit dem EV Zug nach dem Meistertitel Sein Bruder Drew wurde 2018 mit den ZSC Lions Schweizer Meister. Neuzugang Nick Shore will es ihm mit dem EV Zug gleichtun. Das Debüt gibt er am Freitagabend auswärts gegen den HC Lugano. Philipp Zurfluh 15.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nick Shore ist im EV Zug gut aufgenommen worden. «Die Organisation ist top organisiert.»

Bild: Matthias Jurt (Cham, 14. Januar 2021)

Bis Ende Saison hat sich der EV Zug die Dienste von Nick Shore gesichert. Nach einigen Tagen in Quarantäne durfte der Amerikaner aus Denver inzwischen zusammen mit dem Team trainieren. «Ich wurde sehr gut aufgenommen und fühle mich wohl. Die Organisation ist toporganisiert», schwärmte der 28-Jährige gestern Mittag nach dem Mannschaftstraining. Der neue Mann bei den Zugern ist gut gelaunt. Die Vorfreude auf sein erstes Spiel auf Schweizer Eis heute Abend in der Cornèr-Arena gegen den HC Lugano ist gross.

Beim EVZ schmückt die Nummer 37 sein Dress. War da nicht mal was? Richtig! Zwischen 1996 und 1999 zierte diese Zahl den Rücken des Kanadiers Wes Walz. Beim ersten und einzigen Schweizer-Meister-­Titel des EVZ im Jahr 1998 war der heute 50-Jährige ein Leistungsträger und Schlüsselspieler. Der Center wurde gar zum wertvollsten Spieler der Liga ausgezeichnet.

Angesprochen auf die geschichtsträchtige Rückennummer, kann sich Shore ein Schmunzeln nicht verkneifen. «Ich habe von ihm schon gehört. Und ich weiss, dass er ein wichtiges Puzzlestück in Zugs Meisterteam war.» Die Schlussfolgerung des Amerikaners:

«Diese Zahl ist hoffentlich ein gutes Omen für diese Saison. Ich möchte dem Team helfen, Meister zu werden.»

Bruder Drew war Topskorer bei Kloten

Mit dem Schweizer-Meister-Titel stünde Nick Shore in seiner Familie nicht alleine da. Sein ­älterer Bruder Drew stand fast zwei Saisons bei den ZSC Lions unter Vertrag und durfte 2018 die Meistertrophäe in die Höhe stemmen. Drew Shore versuchte bereits 2016/17 sein Glück in der National League beim EHC Kloten und wurde gleich Topskorer.

So war es auch sein Bruder, der Nick Shore den Wechsel zum EVZ Zug schmackhaft gemacht hatte. «Er hat mir immer wieder von seinen tollen Erfahrungen erzählt, die er in der Schweiz erleben durfte. Er hat es nie bereut, diesen Weg bestritten zu haben», sagt der Center.

An 82. Stelle gedraftet

Nick Shore wurde 2011 in der dritten Runde an 82. Stelle von den Los Angeles Kings gedraftet. Zwischen 2014 und 2018 kam er regelmässig zum Einsatz. Mit maximal 17 Skorerpunkten pro Saison war seine Ausbeute eher bescheiden. Shore sagt:

«Ich bin nicht der geborene Torjäger, sondern habe meine Stärken eher als Passgeber und im physischen Bereich.»

2018 setzte er seine Karriere in Kanada fort. Nach den Stationen Ottawa Senator und Calgary Flames sowie einem kurzen Abstecher nach Russland zu Metallurg Magnitogorsk stand er später bei den Toronto Maple Leafs und zuletzt bei den Winnipeg Jets unter Vertrag. Nick Shore – der Vielreisende. «Das ist Hockey-Business», kommentiert er nüchtern. Bei den Winnipeg Jets hat er keinen Vertrag mehr erhalten. Bevor er nach Zug lozierte, spielte an der Seite seines Bruders fünf Spiele in der slowakischen Liga.

«Ich betrachte die National League als gutes Schaufenster, um neue Erfahrungen zu sammeln und mich weiterzuentwickeln.»

Über seine Zukunft und eine mögliche Rückkehr in die NHL möchte er sich nicht den Kopf zerbrechen. «Ich bin 28-jährig. Wenn es gut läuft, bleiben mir noch ein paar Jahre als Eishockeyprofi», so seine pragmatische Haltung.

Trainer dämpft Erwartungshaltung

Trainer Dan Tangnes meint, dass man keine Wunderdinge erwarten dürfe. «Er wird einige Spiele benötigen, bis er sich an den Rhythmus und unser Spielsystem gewöhnt hat. Diese Zeit geben wir ihm auch.»

Heute schliesst der EV Zug mit dem 26. Spiel die erste Saisonhälfte ab. Die Nummer 37 wird dabei unter besonderer Beobachtung stehen. «Ich möchte meinen Teil zu einem erfolgreichen Abend beitragen», sagt Nick Shore. Und nicht zuletzt der Zahl 37 die nächste Meisterehre erweisen.