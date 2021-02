EISHOCKEY Liga-Reform: Beim EV Zug sind die Fronten zwischen Spieler und Klubführung verhärtet Auch Zuger Spieler rebellieren gegen die geplante Erhöhung der Anzahl Ausländer von vier auf sieben. Dem EVZ-CEO Patrick Lengwiler gefällt das nicht – übt aber gleichzeitig Selbstkritik und bietet Hand für Diskussionen. Philipp Zurfluh 23.02.2021, 05.00 Uhr

EVZ-Goalie Leonardo Genoni findet, die Protestaktion am Samstag habe sich gelohnt. Bild: Jürgen Staiger/Keystone (Davos, 20. Februar 2021)

Schulterschluss zwischen Fans und Profis: Während viele Fan­organisationen schon seit Wochen ihrem Ärger über die Ligareform Luft verschaffen, machen nun auch die Spieler mobil. Sie solidarisieren sich mit ihren Anhängern und setzten vor den Samstagabendspielen ein Zeichen. Vor allem die Erhöhung der Anzahl Ausländer von vier auf sieben ab der Saison 2022/23 wollen die Spieler nicht akzeptieren. Die Botschaft auf den Transparenten, die prominent in die Kameralinsen der Fotografen gehalten werden, ist unmissverständlich:

«Der Nachwuchs ist unsere Zukunft, die Fans unser Rückgrat und Eishockey unser Leben.»

EVZ-Stürmer Lino Martschini sagte nach dem Spiel in Davos stellvertretend für seine Teamkollegen: «Es herrscht viel Redebedarf.»

Dank einer detaillierten Planung der Spielvereinigung Sihpu unter Präsident Jonas Hiller und einem delegierten Spieler pro Team – beim EV Zug amtet Martschini als Wortführer – blieb die Mission bis vor Spielbeginn vor Trainern, Sportchefs und Präsidenten im Verborgenen.

Lengwiler und Martschini tauschen sich aus

Das Statement von Martschini und Co. kommt bei Geschäftsführer Patrick Lengwiler nicht gut an. Auch er hat erst kurz vor dem Spiel von der Aktion erfahren. Die Art und Weise, wie die Spieler ihre Meinung zur Ligareform kundtaten, stösst beim EVZ-CEO auf Unverständnis. «Ich bin enttäuscht», lässt er ausrichten. Seine Enttäuschung habe er auch Martschini in einem persönlichen Gespräch am Montagvormittag mitgeteilt. Erst vor zehn Tagen hat er zusammen mit Martschini einen intensiven Austausch zu den Reformplänen gehabt.

«Dass die Meinungen der Klubführungen und der Spieler geteilt sind, ist ein Fakt. Ich verweigere mich jedoch keinen Diskussionen.»

Einige EVZ-Spieler haben sich in den letzten Wochen auf den Social-Media-Kanälen gegen die Pläne ausgesprochen. Laut Goalie Leonardo Genoni habe sich die Aktion am Samstag jedenfalls gelohnt. «Wir Spieler wollen nichts boykottieren. Wir sind offen für Lösungsansätze, um das Hockeyprodukt auf finanziell gesunde Beine zu stellen.» Genoni befürwortet, dass die Spielerlöhne gesenkt werden müssen, «aber das kann auch ohne Erhöhung der Anzahl Ausländer gelingen». Es sei nicht das Ziel, auf Konfrontationskurs mit den Klubs zu gehen, «aber wenn man nur tröpfchenweise von den Plänen erfährt, ist das nicht ideal», so Genoni.

Kommunikation: Ligadirektor gesteht Fehler ein

Den Vorwurf, dass auf die Meinung der Spieler zu wenig Gewicht gelegt werde, lässt Liga­direktor Denis Vaucher nicht gelten: «Ich war und bin mit Jonas Hiller in regelmässigem Kontakt. Die Spielervereinigung konnte mehrmals Stellung beziehen.» Vaucher sagt aber auch, dass man bezüglich Kommunikation über die Pläne der Liga­reform bislang kein gutes Bild abgegeben habe.

«Diverse Informationen wurden über zu viele verschiedene Quellen unterschiedlich nach aussen getragen. Da müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen.»

Patrick Lengwiler pflichtet ihm bei. «Die Kommunikation muss von A bis Z besser werden.»