Eishockey Lino Martschini bricht nach 1428 torlosen Minuten den Bann: Der EV Zug siegt im Spitzenkampf gegen Lausanne HC mit 4:1 Der EVZ stoppt den Lausanne-Express und siegt dank einem grossartigen Goalie und drei Überzahltoren mit 4:1. Philipp Zurfluh 15.12.2020, 23.19 Uhr

Yannick Zehnder, Lino Martschini und Topskorer Jan Kovar (von links) jubeln nach dem Tor zum 2:1. Bild: Alexandra Wey / Keystone (Zug, 15. Dezember 2020)

Was für eine Erlösung! In der 19. Minute setzte Lino Martschini seiner persönlichen Durststrecke ein Ende und erzielte sein erstes Saisontor. Mit einem herrlichen Schuss bezwang er Ex-EVZ-Goalie Tobias Stephan. Diese Aktion mag wohl bei der Matchzusammenfassung der Medienschaffenden als einer von vielen Höhepunkten Erwähnung finden, doch sie hat eine ganz besondere Bedeutung.

Wir schreiben den 21. Januar 2020: An diesem Tag traf Martschini zuletzt ins Schwarze – ausgenommen seine sechs Tore im Cupspiel beim 25:1-Sieg gegen 2.-Ligist EHC Raron. Am Dienstagabend folgte der Befreiungsschlag nach 1428 torlosen Minuten. Für einen Eishockeyspieler seiner Klasse eine Ewigkeit. Der filigrane Stürmer durchlebte eine lange Leidenszeit. Im Sommer musste er sich wegen anhaltender Beschwerden an den Adduktoren einer Operation unterziehen. Nach einem langwierigen Wiederaufbau sehnte er sich nach einer Rückkehr aufs Eis. Seine Schnelligkeit, Wendigkeit und Technik sind eigentlich für jeden Verteidiger ein Albtraum. Doch bislang fand er in dieser Saison überhaupt nicht den Tritt.

Am Dienstagabend war er einer der auffälligsten Figuren auf dem Eis. Neben seinem Tor durfte er sich auch einen Assist gutschreiben lassen. «Er hat eine schwierige Zeit durchgemacht und gelitten, ich freue mich sehr für ihn», meinte Zugs Goalie Leonardo Genoni. «Er ist ein Skorer und hat immer hart gearbeitet. Es ist bestimmt eine Erlösung für ihn.»

Überzahlspiel macht den Unterschied

Zwischen dem EV Zug und Lausanne HC kam es in der Bossard-Arena zum Aufeinandertreffen der Spitzenteams. Während bei den Zugern aus den vergangenen neun Spielen sieben Siege resultierten, waren die Waadtländer bei den letzten acht von neun Partien erfolgreich. Umso bedauerlicher, dass dieser Spitzenkampf vor gähnend leeren Zuschauerrängen ausgetragen werden musste. Die Zuger waren auch auf Revanche erpicht, denn beim ersten Saisonduell fertigten die Romands die Zuger mit 3:0 ab.

Dies gelang: Zug schenkte der besten Defensive der Liga gleich vier Tore ein. Und sie demonstrierten ihre Stärke im Powerplay. Während im ersten Saisonduell 10 Minuten in Überzahl nicht reichten, waren sie gestern mit den Toren von Lino Martschini (18.), Sven Senteler (32.) und Dario Simion (40.) gleich dreimal erfolgreich.

Ganz anders die Bilanz bei den Gästen: Lausanne hat eines der schwächsten Powerplays der Liga. Sie spielten am Dienstagabend mehrmals in Überzahl, doch trafen nur beim zwischenzeitlichen Ausgleich (11.). Man mag es kaum glauben, aber es war das erste Powerplaytor seit dem 20. Oktober.

Alle Tore im Video:

Video: TV24

EVZ-Trainer Dan Tangnes stellte seine Mannschaft hervorragend auf den harten Widersacher ein. Vor allem im Startdrittel zeigten sich die Spieler im Forechecking hartnäckig. Und die Defensive versuchte die Paradelinie mit Ausnahmekönner und Topskorer Denis Malgin zu neutralisieren, was mehrheitlich gelang. Denn nimmt dieser Fahrt auf, sieht es für die Gegner düster aus.

Die Gäste waren im zweiten und dritten Drittel die bessere Mannschaft, doch der EVZ hatte Genoni zwischen den Pfosten. Mit seiner stoischen Ruhe war er immer wieder Herr der Lage und wehrte insgesamt 40 Schüsse ab. Schon am Mittwochabend hat der Verlierer Gelegenheit, es im «Rückspiel» gegen den EV Zug besser zu machen.

Zug - Lausanne 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

0 Zuschauer. - SR Piechaczek (GER)/Borga, Obwegeser/Burgy. - Tore: 4. Thürkauf (Kovar) 1:0. 11. Jooris (Hudon, Barberio/Powerplaytor) 1:1. 19. Martschini (Hofmann, Kovar/Powerplaytor) 2:1. 32. Senteler (Klingberg, Thorell/Powerplaytor) 3:1. 40. (39:12) Simion (Thorell/Powerplaytor) 4:1. - Strafen: 10mal 2 Minuten gegen Zug, 9mal 2 plus 2mal 10 Minuten (Antonietti, Douay) gegen Lausanne. - PostFinance-Topskorer: Kovar; Malgin.

Zug: Genoni; Diaz, Geisser; Cadonau, Alatalo; Wüthrich, Stadler; Gross; Martschini, Kovar, Zehnder; Klingberg, Senteler, Thorell; Simion, McLeod, Hofmann; Thürkauf, Albrecht, Bachofner; Leuenberger.

Lausanne: Stephan; Genazzi, Barberio; Heldner, Frick; Grossmann, Marti; Krueger, Antonietti; Gibbons, Malgin, Hudon; Bertschy, Conacher, Kenins; Bozon, Jooris, Almond; Jäger, Froidevaux, Douay.