Eishockey Luca Hollenstein in Bestform: Der statistisch beste Goalie der Liga ist beim EV Zug aber «nur» die Nummer 2 EVZ-Keeper Luca Hollenstein pariert 95 von 100 Torschüssen. Meistergoalie Leonardo Genoni ist vom 20-Jährigen beeindruckt und sagt: «Wir schenken uns nichts, niemand hat ein Freilos.» Philipp Zurfluh 19.01.2021, 05.00 Uhr

Zugs Torhüter Luca Hollenstein behält auch gegen Ambris Jiri Novotny die Übersicht. Bild: Alexandra Wey / Keystone (Zug, 17. Januar 2021)

94,7 Prozent: So hoch beträgt die Fangquote von EVZ-Goalie Luca Hollenstein. Im Durchschnitt 1,6 Gegentore kassiert der erst 20-Jährige in zehn Spielen. Keiner der 28 Torhüter, die in dieser Saison in der National League eingesetzt wurden, kann Hollenstein in diesen Statistiken das Wasser reichen.

Angesprochen auf die hervorragende Bilanz zeigt sich der Churer überrascht, gar etwas verlegen: «Um ehrlich zu sein, das habe ich nicht gewusst. Diese Zahlen sind schon etwas unheimlich, aber freut mich natürlich zu hören», sagt Hollenstein, der sogleich den Teamgedanken in den Vordergrund stellt. «Ich möchte dem Team helfen zu gewinnen, das ist das Einzige, was zählt.» Diese Worte spiegeln Hollensteins Persönlichkeit: bescheiden, bodenständig und ehrgeizig.

Genoni: «Sein bestes Spiel in dieser Saison»

Am Sonntag ragte Hollenstein beim 2:0-Sieg gegen den HC Ambrì-Piotta aus dem Zuger Kollektiv heraus. Er entschärfte 45 Torschüsse und feierte seinen ersten Shutout in der National League. «So viele Gratulationen habe ich lange nicht mehr bekommen.» Trainer Dan Tangnes monierte nach der Partie, dass Hollenstein von seinen Mitspielern zu oft alleine gelassen wurde. Der Keeper wollte seinem Chef nicht widersprechen, meinte aber: «Wir Torhüter sind dazu da, Schüsse abzuwehren», gibt er sich ganz bescheiden. «Während des Spiels bin ich zu 100 Prozent fokussiert und nehme nicht wahr, wie viele Schüsse ich pariere.»

Zugs Stammgoalie Leonardo Genoni hat Hollensteins Shutout nicht überrascht. «Ich hatte es vor dem Spiel geahnt. Körpersprache und Ausstrahlung haben gepasst. Es war sein bestes Spiel in dieser Saison.» Der fünffache Meistergoalie und WM-Silbermedaillengewinner ist beeindruckt: «Er hat einen weiteren Schritt nach vorne gemacht.» Der 13 Jahre ältere Genoni unterstreicht die fleissige und konzentrierte Arbeit in den Trainings. «Die Fans sehen nur die Leistung während der 60 Spielminuten.» Die Schwierigkeit bestehe darin, konstant gute Leistungen abzurufen, so Genoni.

Dass der junge Torhüter keine Eintagsfliege ist und mit beständigen Leistungen auf hohem Niveau mithalten kann, hat Hollenstein bewiesen. Gleich in seinen ersten beiden Pflichtspielen auf Profi-Stufe im September 2019 in der Champions League gegen das dänische Team Rungsted und im Cup gegen Thurgau hielt er seinen Kasten sauber.

Hollenstein scheut keinen Konkurrenzkampf

Genoni und Hollenstein sind Konkurrenten, pflegen aber ein kollegiales Verhältnis. «Wir schenken uns nichts. Jedes Training ist ein Wettbewerb. Wir pushen uns gegenseitig, niemand hat ein Freilos», erklärt die Nummer 1. Der Konkurrenzkampf auf der Torhüter-Position ist laut Genoni eines der Erfolgsrezepte, warum Zug derzeit wie auf Schienen fährt. Der 33-Jährige plädiert sowieso dafür, dass die Klubs den Nachwuchs-­Goalies noch mehr Vertrauen schenken. «Wir haben viele gute Schweizer Goalies. Es sollte ein Modell der Gegenwart und nicht der Zukunft sein.»

Es entspricht nicht Hollensteins Charakter, Ansprüche auf mehr Einsatzminuten zu stellen. «Grundsätzlich bin ich zufrieden», sagt er. Grundsätzlich? «Natürlich möchte ich so viel spielen wie möglich. Dass mir der beste Goalie der Schweiz vor der Nase steht, ist die grösste Herausforderung.» Bis Ende Saison 2021/22 steht Hollenstein beim EVZ unter Vertrag. Aufgrund seiner Leistungen muss er sich über seine ferne Zukunft keine Gedanken machen.