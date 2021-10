Eishockey Nach Coronafällen: Heimspiel des EV Zug gegen den SC Bern findet statt Die Resultate der Donnerstag erfolgten PCR-Tests beim EVZ lassen eine plangemässe Durchführung des Meisterschaftsspiels vom Freitag gegen den SC Bern zu. 21.10.2021, 16.40 Uhr

Das Spiel des EV Zug gegen den SC Bern findet statt. Bild: Ennio Leanza / Keystone (Zug, 18. April 2019)

Am Dienstag wurde das Meisterschaftsspiel zwischen dem HC Davos und dem EVZ aus Risikoüberlegungen verschoben, da am Montag zwei Mitglieder des National-League-Teams mit mässigen Symptomen mittels PCR positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Bei weiteren Tests wurden zwei weitere Fälle - bei einem Spieler und einem Staff-Mitglied - entdeckt. Nun meldet der EVZ, dass das Spiel am Freitag stattfinden kann.

Für die Fans wird es weiterhin ein Testcenter vor dem Stadion geben. Die Kosten belaufen sich auf 25 Franken pro Test (bei vorweisen der Saisonkarte oder eines gültigen Matchtickets). Es werden sowohl Karten- wie auch Barzahlung sowie Twint akzeptiert.



Das Testcenter wird für diese Spiele zu den folgenden Zeiten geöffnet sein:

Fr, 22.10.: EVZ vs SC Bern 16.30-19.45 Uhr

Fr, 29.10.: EVZ vs HC Ambrì-Piotta – 16.30-19.45 Uhr

Di, 02.11.: EVZ vs HC Lugano - 16.30-19.45 Uhr

Sa, 06.11.: EVZ vs SCRJ Lakers - 16.30-19.45 Uhr

Bei den bisherigen neun Heimspielen, an welchen der EVZ ein Testcenter angeboten hat, haben sich im Schnitt rund 200 Personen testen lassen.

EV Zug in Pink

Die Zuger werden in der Partie gegen den SCB ganz in Pink auflaufen: Zusammen mit Partner Vinivia möchte der EVZ auf die Bedeutung der Früherkennung von Brustkrebs aufmerksam machen und führt verschiedene Sammelaktionen für Pink Ribbon Schweiz durch. So können Zuschauer direkt im Stadion spenden oder im Anschluss an die Partie die pinken Trikots online ersteigern. Auch die Fans werden dazu aufgerufen, in Pink in die Bossard-Arena zu kommen, um gemeinsam mit dem EVZ ein Zeichen im Kampf gegen den Brustkrebs zu setzen und Solidarität mit den Betroffenen zu zeigen. (zfo)