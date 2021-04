Eishockey Nach dem schwachen Auftritt kritisiert der EVZ-Trainer die Einstellung der Mannschaft und fordert eine Reaktion Unentschlossen und emotionslos: Nach der Niederlage gegen die Rapperswil-Jona Lakers muss der EV Zug am Samstagabend reagieren. Trainer Dan Tangnes erklärt wie. Philipp Zurfluh 30.04.2021, 21.22 Uhr

Eigentlich hätte der EV Zug am Samstagabend in der Bossard-Arena Genève-Servette zum ersten Final-Tanz bitten wollen. Doch da hatte er die Rechnung ohne die Rapperswil-Jona Lakers gemacht, die überhaupt keine Lust versprühten, sich in die Ferien zu verabschieden. Mit einem abgeklärten und kämpferischen Auftritt haben sie sich zurückgemeldet. Die Zuger haben nicht erfüllt und müssen nachsitzen. So können die Genfer am Samstagabend vor dem Fernseher entspannt verfolgen, ob der Favorit alles klarmacht, oder die Lakers die «Belle» erzwingen.

Das Positive aus Zuger Sicht: Ihnen verbleiben zwei Matchpucks. Am Samstag in der St. Galler Kantonalbank Arena wollen sie den ersten verwerten. Aber eine ähnlich schwache Leistung wie am Donnerstag wird dem Titelanwärter nicht genügen. Einen Tag nach der Heimniederlage ist der Ärger verflogen, die Enttäuschung verarbeitet, die Niederlage analysiert: «Wir haben ihnen erlaubt, unser Spiel zu diktieren. Das ist nicht unser Anspruch», erklärt Dan Tangnes.

EVZ-Trainer Dan Tangnes. Bild: Anthony Anex / Keystone

Der Trainer lässt kein gutes Haar am Gezeigten. Vor allem die ersten 30 Minuten haben ihn sehr enttäuscht. Schon in der zweiten Partie gegen die Lakers war Zug ein ganzes Stück von seinem Leistungsvermögen entfernt. «Wir haben keine Formschwäche», bekräftigt Tangnes.

«Aber wenn wir mental nicht bereit sind, dann macht der Körper auch nicht das, was der Kopf will.»

Tangnes fehlen die Emotionen

Stürmer Sven Senteler hielt sich mit Selbstkritik nicht zurück und fand nach dem Spiel klare Worte: «Wir waren nicht bereit, die Einstellung war falsch, das war deutlich zu wenig.» Fehlende Entschlossenheit? Wie kann das sein in einem Playoff-Spiel? «Eine sehr gute Frage, die ich pauschal so nicht beantworten kann», erläutert Tangnes. «Es hätte nicht passieren dürfen, aber es ist auch menschlich. Wir waren nicht genug kompakt. Es fehlten ein paar Prozente.»

Gefordert: Zug-Stürmer Sven Senteler (rechts) enteilt dem Rapperswiler Jeremy Wick. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus (Zug, 29. April 2021)

Die dritte Halbfinal-Begegnung war kein typisches Playoff-Spiel. Kaum Unterbrechungen, eine geringe Intensität. Zug liess die nötige Härte vermissen, verhedderte sich in Einzelaktionen und beklagte viele Puckverluste. «Wir müssen mehr Emotionen und Leidenschaft aufs Eis bringen», fordert der Trainer. Zudem konnten sich Leistungsträger wie Grégory Hofmann oder Jan Kovar zu selten in Szene setzen. Von Verunsicherung oder Nervosität will Tangnes nichts wissen:

«Wir bleiben ruhig und fokussiert und lassen keine negative Stimmung aufkommen.»

Powerplay als grosse Baustelle

Zuletzt tat sich der EV Zug im Powerplay schwer. «Das läuft schon länger nicht mehr gut», sagt Tangnes. «Wir müssen uns wieder einmal mit einem Tor belohnen.» Ungenaue Pässe und Scheibenverluste kommen im Überzahlspiel häufiger vor. Der Puck wird zu wenig schnell bewegt.

Tangnes betont, dass es keine lasche Einstellung verträgt. «Wir müssen diesmal von der ersten Sekunde an bereit sein und den Kampf annehmen. Die Lakers werden sich das letzte Spiel nochmals vor Augen führen, und versuchen, daran anzuknüpfen.» Tangnes weiss: Mit Talent allein lassen sich einzelne Spiele gewinnen, aber keine Playoff-Serien.

Der EV Zug hat in dieser Saison bewiesen, dass er auf eine ungenügende Leistung reagieren kann. Er kann am Samstag demonstrieren, dass er aus der Niederlage die richtigen Schlüsse gezogen hat. «Ich denke, dass jetzt nochmals ein Ruck durch die Mannschaft gegangen ist, ich erwarte eine Reaktion», sagt Tangnes. Nehmen die Spieler den Trainer beim Wort, steht einem Final Zug gegen Genf nichts mehr im Weg.