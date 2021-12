EVZ-Star Jan Kovar will mit Tschechien an die Olympischen Spiele

Eishockey Nach drei Niederlagen mit Tschechien: EVZ-Topskorer und Captain Jan Kovar übt gegen den HC Davos Frustbewältigung Jan Kovar erlebte mit der tschechischen Nationalmannschaft eine ernüchternde Woche. Mit dem EV Zug will er sie vergessen machen und das Jahr mit «positiven Gefühlen» abschliessen. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 22.12.2021, 05.00 Uhr

27 Punkte in 26 Spielen: Jan Kovar trägt beim EV Zug den Topskorer-Helm. Bild Urs Flüeler / Keystone (Zug, 11. Dezember 2021)

Historisch schlecht! Es ist ein Zeugnis, das man so gar nicht mit dem beeindruckenden Palmares von Jan Kovar in Verbindung bringen würde. Doch die Bilanz der tschechischen Nationalmannschaft ist schwach. Sechs Niederlagen aus sechs Spielen stehen für die stolze Hockey-Nation zu Buche – der historisch schlechteste Saisonstart.

In der vergangenen Woche beim Channel One Cup in Moskau, der als Hauptprobe für das olympische Eishockeyturnier in Peking diente und die Spieler Werbung für eine Nomination beim Grossanlass machen sollten, zogen die Tschechen gegen Finnland, Russland und Schweden den Kürzeren. Die Protagonisten hielten sich mit Selbstkritik nicht zurück. Er schäme sich für das schlechte Abschneiden, sagte beispielsweise Torhüter Simon Hrubec gegenüber einem heimischen Medium. Und Kovar, der die Equipe als Captain aufs Eis führte, doppelte nach:

«Seien wir ehrlich. Wir waren eindeutig die Schlechtesten bei diesem Turnier und wir müssen aufhören zu lügen, dass wir gut gespielt haben.»

Mit ein paar Tagen Abstand und nach dem gestrigen EVZ-Mannschaftstraining war der 31-Jährige bereits wieder zu Spässchen aufgelegt, auch wenn die sportliche ernüchternde Woche nachhallte: «Das haben wir uns definitiv anders vorgestellt. Diverse Sachen haben nicht zusammengepasst. Bei uns ist dann plötzlich der Panikmodus ausgebrochen», führt der Ausnahmekönner im Gespräch aus. Eine Frage der Qualität? «Nein, wir haben viele gute, talentierte Spieler. Aber mit solchen Leistungen können wir gegen Top-Nationen nicht bestehen.» Warum die Tschechen weiterhin auf den ersten Sieg warten müssen, stimmt ihn nachdenklich. «Ich wünschte, ich hätte das passende Rezept zur Hand.»

Die Tore sind Kovar egal

Dabei hatte der tschechische Headcoach Filip Pesan beim Channel One Cup eine wesentliche erfahrenere Auswahl aufgeboten als noch beim Karjala Cup. Es war ein Kollektiv, das aus den besten europäischen Spielern gebildet wurde. Pesan, dessen Trainerstuhl bedenklich wackelt, äusserte deshalb nach dem Russland-Spiel sein Unverständnis: «Es ist inakzeptabel, auf diese Weise zu verlieren. Wir haben uns für eine erfahrene Mannschaft entschieden, waren aber während des gesamten Spiels nervös. Ich kann es nicht erklären.»

Das Spiel gegen Genf kann stattfinden Beim HC Genève-Servette sind am Sonntag mehrere Spieler positiv auf Covid-19 getestet worden. Die Genfer hätten bis Weihnachten noch vier Partien bestreiten sollen. Die Begegnungen gegen Fribourg (Sonntag) und Bern (Montag) wurden verschoben. Am Dienstagabend konnten die Westschweizer die Quarantäne verlassen, weshalb das Spiel gegen den EV Zug am Donnerstag stattfinden wird. Das heutige Spiel von Servette gegen Ajoie wird hingegen auf einen späteren Termin verlegt.



Niklas Hansson muss verletzungsbedingt passen. Der Verteidiger wird erstmals in dieser Saison nicht mittun können. Eine Rückkehr ist Anfang Januar zu erwarten. Zurück ist Dario Wüthrich, den der EV Zug für zwei Spiele an die SCL Tigers ausgeliehen hatte. (pz)

Das Team am Channel One Cup sollte quasi die «Notlösung» sein, falls den NHL-Profis die Freigabe für Olympia verweigert wird. Und eine Abstellung aufgrund der aktuell angespannten Coronasituation sowie möglicher Konsequenzen bei einem positiven Corona-Befund während Olympia – den Spieler droht eine dreiwöchige Quarantäne – scheint immer unwahrscheinlicher.

13 Skorerpunkte in den letzten sieben Spielen

Dabei geriet beim schwachen Abschneiden des Teams Kovars persönliche Torausbeute fast in den Hintergrund. Der vierfache Landesmeister erzielte drei der insgesamt sechs Tore. «Das ist mir egal», sagt Kovar trocken. Seine Chancen auf ein Olympia-Ticket stehen gut und sind um ein Vielfaches höher einzuschätzen, wenn die NHL-Spieler fehlen würden. Über Olympia macht sich Kovar jedoch vorerst keine Gedanken. Sein Fokus gilt dem EVZ. Trotz zuletzt drei Spielen innert vier Tagen: Die Frage nach den Kraftreserven lassen ihm, wenig überraschend, lediglich ein müdes Lächeln entlocken. «Ich bin topfit», sagt der zweifache Familienvater.

Bevor für den Meister aufgrund des Spengler Cups erneut eine Wettkampfpause bevorsteht, will Kovar am Mittwochabend in Davos und eventuell morgen in der Bossard-Arena gegen Genève-Servette mit «positiven Gefühlen» das Jahr 2021 abschliessen. Der letzte Auftritt gegen Rapperswil (2:5-Niederlage) ist dem Spielführer missfallen. «Wir müssen uns steigern und wieder das Energielevel finden, das uns so stark macht.» Gesteigert hat sich auch Kovar. Er nimmt wieder Fahrt auf und hat in den letzten sieben stets gepunktet (13). Kann der Captain seinen Frust von vergangener Woche in positive Energie umwandeln, wird Kovars Serie nach dem Davos-Spiel Bestand halten.

