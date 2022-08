Der EVZ verliert gegen Red Bull Salzburg

Eishockey Nach Kaltstart: Der EV Zug verliert ersten Test gegen Red Bull Salzburg mit 3:5 Beim ersten Vorbereitungsspiel zeigt sich der Schweizer Meister zu fehleranfällig und muss sich dem österreichischen Meister geschlagen geben. Am Sonntag im kleinen Final wartet nun Red Bull München. Philipp Zurfluh 13.08.2022, 23.08 Uhr

Stürmer Grégory Hofmann schoss zwei Tore für den EV Zug. Bild: Michael Buholzer / Keystone (Zug, 18. April 2022)

Der EV Zug ist insgesamt die vierte Schweizer Mannschaft, die am Turnier Red Bulls Salute teilnimmt. Der SC Bern gewann das Turnier 2018 in Garmisch-Partenkirchen, die ZSC Lions 2006 in Salzburg. Was bereits klar ist: Der EV Zug wird sich heuer nicht zum Turniersieger krönen. Er unterliegt im Halbfinal Red Bull Salzburg verdient mit 3:5.

Die 14. Auflage des prestigeträchtigen Einladungsturniers in Kitzbühel hätte kaum schlechter für den EV Zug beginnen können. Noch keine Minute war gespielt, als sich Samuel Kreis bei der Spielauslösung einen kapitalen Fehlpass leistete. Dominique Heinrich, der bei Salzburg in die 15. Profi-Saison geht und schon 754 Partien in Österreichs höchster Spielklasse hinter sich hat, sagte Dankeschön und liess Luca Hollenstein keine Abwehrchance.

Die Zuger hatten ihre liebe Mühe, in die Gänge zu kommen. Den fehlenden Spielrhythmus und die intensiven Trainings in den vergangenen Tagen konnte die Mannschaft nicht kaschieren. Salzburg wirkte agiler, schneller und führte nach 20 Minuten verdient mit 3:1.

Im zweiten Drittel übernahm dann der EV Zug das Kommando. Der Schweizer Meister war besser im Spiel und kam zu einigen guten Chancen. Die Kombinationen liefen flüssiger. Das Forechecking funktionierte. Eher glücklich fiel Grégory Hofmanns Anschlusstreffer zum 2:3. Mit einem Querpass versuchte er seinen Mitspieler zu lancieren, ein österreichischer Verteidiger lenkte den Punkt unglücklich ab und überraschte damit seinen Torhüter.

Doppelte Überzahl bleibt ungenutzt

Zu Beginn des Schlussdrittels bot sich den Zugern die Gelegenheit, das Skore in doppelter Überzahl auszugleichen. Doch sie sündigten mehrmals im Abschluss. Effizienter agierte Salzburg mit dem Treffer zum 4:2. Zug gelang durch Fabrice Herzog der Anschlusstreffer, ein Schlussfeuerwerk blieb jedoch aus. Die Salzburger, die sich letzte Saison in der österreichischen ICE Hockey League den siebten Meistertitel in der Klubgeschichte holten, markierten in der Schlussminute den Endstand.

Der EV Zug bekommt es nun am Sonntag im Spiel um Platz drei gegen Red Bull München (15 Uhr) zu tun. Die Deutschen kamen in ihrem Spiel gegen die tschechische Mannschaft Mountfield HK mächtig unter die Räder und gingen mit 1:7 unter.

Telegramm

EC Red Bull Salzburg – EV Zug 3:5 (3:1, 0:1, 1:2)



1. Heinrich 1:0. 9. Genoway (Schneider, Raffl/Powerplay) 2:0. 12. Hofmann (Hansson, Zehnder) 2:1. 14. Baltram (Schneider, Genoway/Powerplay) 3:1. 34. Hofmann 3:2. 47. Bourke (Loney, Huber) 4:2.