EISHOCKEY Ohne Captain Diaz: Der EV Zug schlägt gegen den SC Bern erneut zu Der Leader punktet in diesem Kalenderjahr zum 19. Mal im 20. Spiel. Der 5:4-Sieg gegen Bern ist hart erarbeitet und bedeutet der siebte Erfolg in Serie. Philipp Zurfluh aus Bern 26.02.2021, 23.33 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zug-Stürmer Dario Simion (Zweiter von links) erzielt das 4:2 und seinen 20. Saisontreffer. Bild: Urs Lindt/Freshfocus (Bern, 26. Februar 2021)

Erstmals seit über einem Jahr, ganz genau seit dem 11.Februar 2020, war das Zuger Flaggschiff ohne ihren angestammten Captain Raphael Diaz unterwegs. Ein Vorgeschmack auf die kommende Saison, wenn der 35-jährige Routinier das Dress von Fribourg-Gottéron überstreifen wird. Schon am Donnerstag stand der Abwehrchef nach Spielhälfte nicht mehr auf dem Eis – eine Vorsichtsmassnahme. Ihn zwicke es ein bisschen an der Hüfte, so Tangnes’ Erklärung.

«Wäre es ein Match in einer Final-Serie gewesen, hätte Diaz natürlich gespielt.»

Und so bildeten mit dem 21-jährigen Nico Gross und dem 22-jährigen Tobias Geisser zwei junge Akteure die erste Verteidigerformation. Sie kamen auf rund 20 Minuten Eiszeit.

«Die beiden haben Verantwortung übernommen und einen guten Job gemacht», zeigte sich Tangnes zufrieden. «Diese Erfahrung macht sie noch stärker.» Geisser und Gross standen bereits früher im Academy-Team Seite an Seite. «Es hat sehr viel Spass gemacht. Wir verstehen uns auf wie auch neben dem Eis bestens», erklärte ein glücklicher Geisser nach dem hart umkämpften 5:4-Auswärtserfolg gegen den SCB.

Bereits 17 Skorerpunkte für Nick Shore

Die Berner waren nach der 1:7-Schlappe auf eine Wiedergutmachung erpicht und wollten einen ähnlichen Fehlstart wie 24 Stunden zuvor vermeiden, als sie nach bereits sieben Minuten mit 0:2 im Hintertreffen lagen. Bern-Stürmer Alain Berger forderte vor dem «Rückspiel»: «Wir müssen alles dafür tun, nicht erneut früh in Rückstand zu geraten.» Gesagt, getan: Der amtierende Meister überstand die Anfangsminuten schadlos und konnte gar durch den Ex-Zuger Miro Zryd (7.), der Ende Saison zu den SCL Tigers wechselt, in Führung gehen. Doch der Verteidiger war es, der mit einem Fehlzuspiel eine postwendende Antwort der Zuger ermöglichte. Nick Shore (9.) traf nach Vorarbeit von Lino Martschini. Der US-Amerikaner hat sich schon hervorragend ins Zuger Kollektiv eingefügt, spielt ein sehr cleveres und uneigennütziges Hockey. Das schlägt sich auch in der Skorerwertung nieder. Sein Tor zum Ausgleich war bereits sein 17. Skorerpunkt im 15. Spiel.

Die Hauptstädter zeigten im Gegensatz zur Demütigung tags zuvor eine andere Körpersprache. Der mutige Auftritt machte sich in der 18. Minute bezahlt: Verteidiger Ramon Untersander versenkte den Puck unter die Latte. Was zunächst nach einem Fehlgriff von Goalie Leonardo Genoni aussah, entpuppte sich bei genauerem Hinsehen als unhaltbar abgelenkter Schuss.

Spielt Academy-Goalie Robin Meyer gegen Ambri?

Die Führung des Heimteams hielt lange Bestand, bis Jérôme Bachofner in der 38.Minute nach einem Lapsus des Topskorers Dustin Jeffrey Bern-Goalie Philip Wüthrich keine Chance liess. Für den Leader kam es noch besser: Martschini, der immer besser in Schwung kommt, brachte Zug 151 Sekunden später mit 3:2 in Front. Im dritten Drittel sorgten Dario Simion (41.) mit seinem 20. Saisontor und Yannick-Lennart Albrecht (52.) für die Vorentscheidung. Doch die Berner wehrten sich tapfer, bewiesen Moral und kamen nochmals auf 4:5 heran. Aber der Leader rettete den Vorsprung über die Zeit.

Es ist Zugs siebter Sieg in Folge. Beeindruckende 19 Mal bei 20 Partien hat der Leader 2021 gepunktet. Am Dienstag gegen Ambri könnte Academy-Goalie Robin Meyer seinen Einstand in der National League geben, weil Zug vorerst auf die Dienste von Genoni-Ersatz Luca Hollenstein verzichten muss. «Ich habe keine Bedenken ihn einzusetzen, aber ich habe mich noch nicht entschieden», so Tangnes.

Bern – Zug 4:5 (2:1, 0:2, 2:2)

Postfinance-Arena. – 0 Zuschauer. – SR Lemelin/Manuel Nikolic.

Tore: 7. Zryd (Bader) 1:0. 9. Shore (Martschini, Abdelkader) 1:1. 18. Untersander (Andersson, Sopa) 2:1. 38. Bachofner (Senteler) 2:2. 40. Martschini 2:3. 41. Simion (Klingberg) 2:4. 52. Albrecht (Zehnder, Leuenberger) 2:5. 53. Pestoni (Scherwey) 3:5. 59. Heim (Praplan/Ausschluss Bachofner, ohne Torhüter) 4:5.

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Bern; 3-mal 2 Minuten gegen Zug.

Bern: Wüthrich; Untersander, Andersson; Beat Gerber, Burren; Zryd, Thiry; Fuchs; Olofsson, Jeffrey, Conacher; Pestoni, Heim, Scherwey; Moser, Praplan, Sopa; Bader, Neuenschwander, Berger; Jeremi Gerber.

Zug: Genoni; Gross, Geisser; Stadler, Schlumpf; Alatalo, Cadonau; Simion, Kovar, Klingberg; Zehnder, Albrecht, Leuenberger; Abdelkader, Shore, Martschini; Bachofner, Senteler, Allenspach; Langenegger.

Bemerkungen: Bern ohne Henauer, Sciaroni, Blum, Rüfenacht, Colin Gerber (verletzt). Zug ohne Hollenstein, Diaz, Hofmann, Wüthrich, Zgraggen, Thürkauf (verletzt), Thorell (überzählig).