EV Zug muss sich in Bern 1:4 geschlagen geben

EIshockey «Neun von zehn solcher Spiele gewinnen wir»: Dem EV Zug fehlt der Killerinstinkt und er verteilt Geschenke Der EV Zug findet gegen den SC Bern kein Rezept und verliert heuer zum ersten Mal (1:4). Trainer und Spieler nehmen es sportlich. Philipp Zurfluh, Bern Jetzt kommentieren 27.01.2022, 23.38 Uhr

Der Puck rutscht an den Zugern Dominik Schlumpf und Leonardo Genoni vorbei zum 1:3. Bild: Anthony Anex/ Keystone (Bern, 27. Januar 2022)

Logisch, dass Zugs Ausländer nach Grégory Hofmanns Rückkehr keine Freudentänze aufführten. Fünf stehen im Kader – vier dürfen spielen. Der Konkurrenzkampf ist entbrannt und hat Fahrt aufgenommen. Jeder will sich beweisen und Trainer Dan Tangnes die Denkaufgabe so schwer wie möglich gestalten, welcher Ausländer zum Zuschauen degradiert wird. Laut dem norwegischen Meistertrainer geht jeder «höchst professionell» mit der neuen Ausgangslage um. Den Profis ist bewusst: Der Teamgedanke steht über allem – persönliche Befindlichkeiten müssen hintenanstehen.

Bislang hatte das Rotationsprinzip keinen «Schaden» angerichtet. Im Gegenteil: Es hat die Akteure gar beflügelt. Ob Carl Klingberg, Christian Djoos oder Niklas Hansson: Die Schweden haben nach einem Spiel Pause jeweils im darauffolgenden gepunktet. Klingberg dreimal, Djoos zweimal und Hansson gar viermal.

Bern nutzt Zugs Nachlässigkeiten aus

Nachdem Anton Lander gegen den HC Lugano nicht im Kader stand, wäre es an ihm gelegen, die Serie gegen den SC Bern fortzusetzen. Der Schwede hätte Gelegenheit dazu gehabt, als er in der 32. Minute in Unterzahl alleine auf Goalie Daniel Manzato losstürmte, aber scheiterte. Diese Szene hatte Symbolcharakter. Zug kam auf insgesamt 38 Torabschlüsse, doch fand im 38-jährigen Routinier den Meister. Manzato ersetzte den verletzten Stammgoalie Philip Wühtrich, der am Dienstag gegen Genève-Servette mit 48 gehaltenen Schüssen brillierte und Berns Sinkflug vorerst stoppte. Acht Pleiten in Serie: Das hat es in der Klubgeschichte der Hauptstädter seit der Einführung der Playoffs 1985 noch nie gegeben.

Im klubeigenen Programmheft kommentierte Wüthrich seine Topleistung wie folgt: «Ich versuche meinen Job so gut wie möglich zu machen. Gegen Zug können wir es uns nicht leisten, zu Beginn so unter Druck zu geraten wie gegen Genf. Wir brauchen eine bessere Startphase.»

Der SCB kam Wüthrichs Forderung zunächst nicht nach. Es war der EV Zug, der mit seinem Tempospiel und Forechecking zu Beginn ein Zeichen setzen wollte. Wenn die Zuger den Puck zirkulieren liessen, bekundete das Heimteam Mühe. Bis zur 14. Minute führte der EV Zug in der Torschussstatistik mit 12:3. Der SCB lauerte auf Konter und nutzte zwei Fehler auf Zuger Seite aus. Beim Führungstreffer profitierte er von einem schlechten Spielerwechsel, kurz vor Drittelspause nutzte er einen Puckverlust von Lino Martschini eiskalt aus. Yannick Zehnder haderte:

«Das ist Eishockey. Wir sind zweimal in einen Konter gelaufen. Da müssen wir uns an der eigenen Nase nehmen.»

Suri vermisst «die letzte Konsequenz»

Zwar hatten der EVZ mehr Spielanteile, doch in der eiskalten Postfinance-Arena kam er nie richtig auf Betriebstemperatur und liess «die letzte Konsequenz», wie es Reto Suri treffend formulierte, vermissen. Viele EVZ-Akteure spielten unter ihren Möglichkeiten. «Der unbändige Wille, etwas zu reissen, hat gefehlt», meinte der Stürmer. Zwar keimte nach dem 1:2-Anschlusstreffer von Dario Simion (46.) noch etwas Hoffnung auf, doch Bern reagierte umgehend und kaltschnäuzig.

Kollision zwischen Sven Senteler und Dominik Schlumpf: Beide bleiben unverletzt. Bild: Claudio De Capitani / Freshfocus

Auf Europas grösster, aber sehr spärlich besetzten Stehrampe, die in «normalen Zeiten» den Gegnern die Hölle heiss macht, würdigten die Fans den erfolgreichen Kampf mit Standing-Ovations.

Tangnes wollte in den ersten Nuller dieses Jahres nicht zu viel hineininterpretieren: «Neun von zehn solcher Spiele gewinnen wir. Der Hockeygott stand diesmal nicht auf unserer Seite. Chapeau Bern, der Sieg ist nicht unverdient.» Er strich das Positive heraus: «Wir sind nicht wie in den letzten Spielen eingebrochen. Vor der Olympia-Pause gilt es nochmals alle unsere Kräfte zu mobilisieren.»

Auch Suri will das Duell am Freitag gegen Schlusslicht Ajoie zum Anlass nehmen, «Vollgas zu geben» und bekräftigt: «Wir wollten diese Woche drei Siege, jetzt gehen wir all-in für zwei.»

Bern – Zug 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Postfinance-Arena. – 12'270 Zuschauer. – SR Tscherrig/Fluri.



Tore: 14. Bader (Varone, Untersander) 1:0. 20. Varone (Fahrni, Untersander) 2:0. 46. Simion (Djoos, Suri) 2:1. 48. Kahun (Andersson, Thiry) 3:1. 60. Conacher (Praplan, Kahun/ins leere Tor) 4:1.



Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Bern, 4-mal 2 Minuten gegen Zug.



Bern: Manzato; Henauer, Untersander; Beat Gerber, Andersson; Colin Gerber, Thiry; Pinana; Conacher, Kahun, Thomas; Bader, Varone, Fahrni; Jeremi Gerber, Kast, Praplan; Fuss, Neuenschwander, Sciaroni; Dähler.



Zug: Genoni; Kreis, Schlumpf; Djoos, Cadonau; Nussbaumer, Hansson; Wüthrich; Hofmann, Kovar, Simion; Zehnder, Senteler, Müller; Herzog, Lander, Martschini; Allenspach, Leuenberger, Suri; De Nisco.



Bemerkungen: Bern ohne Scherwey, Jeffrey, Wüthrich, Blum, Ruefenacht (verletzt), Moser, Daugavins (abwesend), Hänggi, Berger, Näf (überzählig). Zug ohne Bachofner, Stadler, Gross (verletzt), Klingberg (überzählig), Sidler, Hofer (EVZ Academy). 40. Lattenschuss Kahun. Zug von 57:22 bis 59:01 ohne Goalie.

