Eishockey Powerstürmer kehrt zurück – Justin Abdelkader verstärkt den EV Zug bis Ende Saison Aufgrund der mehrwöchigen Verletzung von Carl Klingberg hat der EV Zug den US-Amerikaner Justin Abdelkader verpflichtet. Der 35-Jährige feierte 2021 mit den Zentralschweizern den Meistertitel. Philipp Zurfluh 21.11.2022, 09.55 Uhr

Justin Abdelkader geht ab sofort für den EV Zug auf Torejagd. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Zug, 25. April 2021)

Der EV Zug stattet Justin Abdelkader mit einem Vertrag bis Ende Jahr aus, mit Option auf Verlängerung bis Ende Saison. Dies lässt der Klub in einer Mitteilung verlauten. Damit reagiert der EVZ auf die Verletzung von Stürmer Carl Klingberg. Der Schwede wird den Zugern mehrere Wochen fehlen.

Abdelkader ist in Zug kein Unbekannter. Der Stürmer verstärkte den EVZ in der Saison 2020/21 auf die Playoffs hin und war ein wichtiges Puzzleteil auf dem Weg zum ersten Meistertitel nach 23 Jahren. Die letzte Saison startete der US-Amerikaner in der American Hockey League (AHL) bei den Grand Rapids Griffins, kurz vor den Playoffs schloss er sich dann dem HC Lugano an. Nach dem Aus in den Playoff-Viertelfinals verliess Abdelkader Lugano und war seither vertragslos. Für die Tessiner zeichnete er sich in zwölf Spielen für sechs Skorerpunkte verantwortlich.

Physische Härte als Stärke: Der US-Amerikaner scheut keinen Zweikampf. Bild: Urs Lindt/Freshfocus (Bern, 15. April 2021)

Über 800 NHL-Spiele absolviert

Der 187 Zentimeter grosse und 97 Kilogramm schwere Stürmer wurde im NHL-Draft 2005 von den Detroit Red Wings in der 2. Runde als Nr. 42 gezogen. Ab der Saison 2007/08 bestritt Abdelkader 803 NHL-Spiele für die Franchise aus Michigan, wo er auch aufgewachsen ist, und war in den letzten vier Jahren Assistenzcaptain. Während 13 Saisons in Nordamerika erzielte der Linksschütze 112 Tore und 153 Assists.

«Wir kennen Justin und seinen Spielstil bereits bestens. Wir wissen also, was wir von ihm erwarten können», lässt sich Sportchef Reto Kläy in der Mitteilung zitieren. «Er bringt enorme Wasserverdrängung und Erfahrung mit. Mit ihm sind wir zudem gegen allfällige weitere Verletzungen besser abgesichert. Es freut mich, dass er uns bis mindestens Ende Jahr verstärken wird.»