Rémi Vogel erhält einen Profivertrag beim EV Zug

Eishockey Rémi Vogel erhält seinen ersten Profivertrag beim EV Zug Der EVZ stattet den 20-jährigen Verteidiger mit einem National-League-Vertrag bis 2023 aus. 08.02.2022, 17.37 Uhr

Der 20-Jährige erhält seinen ersten Profivertrag beim EVZ. Bild: Matthias Jurt (Zug, 29. Oktober 2021)

Rémi Vogel spielt seit der Saison 2014/15 im Nachwuchs des EVZ und debütierte 2019 in der Swiss League mit der EVZ Acadamy. Wie der EVZ in einer Mitteilung schreibt, war Vogel im letzten Jahr Teil der U20-Elit Schweizer Meister-Mannschaft der Zuger. Mit seiner Rolle als Teamschütze hat er sich so seinen ersten Profivertrag in der National League verdient, wie es weiter heisst. General Manager Reto Kläy sagt: