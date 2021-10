Eishockey Schock und Freude beim EV Zug: Simion fällt acht Wochen aus – Kovar kehrt früher als angenommen zurück Mit Dario Simion steht ein neuer Name auf der Absenzenliste. Er hat sich am Unterschenkel einer Operation unterzogen und steht zwei Monate nicht zur Verfügung. Weshalb Jan Kovar am Wochenende bereits wieder spielen darf, erklärt Mannschaftsarzt Beat Schwegler. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 27.10.2021, 18.52 Uhr

Der EV Zug lässt sich durch den Ausfall von Leistungsträgern nicht beirren. Die Nachwuchskräfte beweisen Kampfgeist, Schlüsselspieler übernehmen noch mehr Verantwortung, der Meister überzeugt als Kollektiv. Trainer Dan Tangnes sprach nach dem 4:3-Auswärtssieg gegen den Lausanne HC von einem «sehr guten Teamspirit». Wie die Mannschaft auf die vielen Ausfälle reagiert habe, sei beeindruckend. «Es formt den Charakter unseres Teams und macht es noch stärker.»

Auf dem Operationstisch statt auf dem Eis. Dario Simon konnte die Partie gegen Lausanne nicht zu Ende spielen. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Zug, 10. Oktober 2020)

Zu reden geben derzeit aber nicht nur die beachtlichen Darbietungen, sondern auch die personell prekäre Situation. Die Verletzungshexe macht in dieser Saison keinen Bogen um den EV Zug, sie schlägt erbarmungslos zu. Dario Simion schied am Dienstag gegen Lausanne im Mitteldrittel nach einem Zweikampf aus. Er wurde von einem Schlittschuh des Gegners getroffen und wurde zur Kontrolle ins Spital in Lausanne begleitet, konnte aber nach einer ersten medizinischen Untersuchung den Rückweg zusammen mit dem Rest der Mannschaft antreten.

Der Stürmer, der vor einigen Wochen seinen auslaufenden Vertrag bis 2025 verlängert hatte, zog sich einen sehr tiefen Schnitt am Unterschenkel zu. Eine Sehne wurde beschädigt, eine Operation war unumgänglich. Am Mittwochnachmittag wurde der Tessiner im Kantonsspital Zug operiert. Laut dem EV Zug fällt der 27-Jährige acht Wochen aus. Simion ist in dieser Saison mit sieben Toren und acht Assists teamintern punktbester Offensivspieler. Ein weiterer empfindlicher Verlust.

Kovar seit Tagen symptomfrei

Die Offensivreihen sind beim EV Zug eh schon dezimiert. Doch Dan Tangnes kann wohl mit etwas weniger Sorgenfalten dem kommenden Wochenende entgegenblicken. Nach dem Ende der häuslichen Isolation gilt die Rückkehr von Captain Jan Kovar am Freitag gegen den HC Ambri-Piotta als realistisch.

Doch wie ist es überhaupt möglich, dass der Tscheche nach der Corona-Infektion bereits wieder spielen darf? Denn in den Empfehlungen der medizinischen Kommission des Schweizer Hockey Verbandes ist schwarz auf weiss festgehalten:

«Für symptomatische und asymptomatische Covid-19 infizierte Eishockeyspieler gilt für zehn Tage ein absolutes Sportverbot.»

EVZ-Teamarzt Beat Schwegler. Bild: Stefan Kaiser / Zuger Zeitung

Zudem müssen Spieler nach der Beendigung der Isolation das fünftägige Return-to-Play-Programm erfolgreich absolvieren. Gemäss Empfehlung wäre somit ein Einsatz frühestens nach 15 Tagen möglich. EVZ-Teamarzt Beat Schwegler klärt auf: «Der Einsatz von Kovar ist nur möglich, weil er drei Tage vor dem positiven Test schon Symptome aufwies und andererseits bereits zwei Tage nach dem positiven Resultat überhaupt keine Symptome mehr beklagte», sagt er und ergänzt: «So konnte die Dauer der vom Kanton vorgegebenen Isolation gut eingehalten werden und wir konnten den Trainingsaufbau bei ihm als asymptomatischem Spieler bereits in Isolation beginnen.»

Die Vorgaben des Verbandes sind keine verpflichtende Regel, sondern Empfehlungen. Die finale Verantwortung obliegt den verantwortlichen Teamärzten und wird mit dem Spieler abgesprochen. Laut Schwegler wurde Kovar nach Verlassen der Isolation «auf Herz und Niere» untersucht. Der 31-Jährige hatte in den letzten Tagen zu Hause Intervalltrainings absolviert. «Er fühlt sich gut und ist am Donnerstag Teil des Mannschaftstrainings», so Schwegler.

Jan Kovar verpasste seit seinem Engagement beim EVZ keines der 139 Spiele. Eine Covid-19-Infektion setzte seiner eindrücklichen Serie ein Ende. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Langnau, 28. Januar 2021)

Drückt der Mannschaftsarzt aufgrund der personell angespannten Lage ein Auge zu? «Das würde ich niemals tun. Das wissen auch Dan Tangnes und Reto Kläy. Es gibt keinen Druck», hält der Facharzt für innere Medizin und stellvertretender Chefarzt am Zuger Kantonsspital fest. «Für mich steht das Wohl jedes einzelnen Spielers an oberster Stelle. Zudem habe ich als Arzt die Aufgabe und Pflicht, die Vorgaben des Kantons umzusetzen.»

Anton Lander steht vor Rückkehr

Auch Fabrice Herzog ist aus der Isolation befreit, ein Einsatz am Wochenende kommt aber wohl noch zu früh. Möglicherweise gibt Anton Lander sein Comeback gegen Ambri. Bei ihm steht ein weiterer medizinischer Untersuch an. Ob auch Reto Suri, der eine Oberkörperverletzung auskuriert, zu Einsatzminuten kommt, ist offen. «Es ist keine einfache Zeit. Ich hoffe, dass bald wieder etwas Ruhe einkehrt», sagt Sportchef Reto Kläy.