Eishockey Schuften, schwitzen, leiden und ein bisschen Spass: So holen sich die EVZ-Spieler das Rüstzeug für die neue Saison «Holiday on ice»? Nicht so beim Meister EV Zug. Sie legen im Trainingszentrum OYM den Grundstein für einen langen Winter. Trotz Schinderei: Der Teamälteste geht voran. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Er hat keine Motivationsprobleme: Goalie Leonardo Genoni im Vollsprint. Stefan Kaiser (Cham, 6. Juli 2022)

Ehrgeizig. So beschreibt sich Leonardo Genoni mit nur einem Wort. Der Torhüter des EV Zug hat noch längst nicht genug und verspürt auch mit seinen 34 Jahren und sieben Meistertiteln den Drang, jeden Tag besser zu werden, jedes Leistungsprozent herauszukitzeln, ans Limit zu gehen.

Doch Genonis Ambitionen sind nicht nur in der Hockey-Vollmontur zu beobachten. Der vom Ehrgeiz getriebene Vollblutsportler ist auch abseits der Eisfläche ein fleissiger, nimmermüder, ambitionierter Arbeiter. Das zeigt ein Augenschein beim Off-Season-Training im Arbeitszimmer des EV Zug – dem Spitzensportzentrum OYM in Cham.

Die EVZ-Spieler powern sich beim Training aus. Video: Stefan Kaiser

Es ist Mittwochmorgen, 8.30 Uhr. Nach einem kurzen Einsteig lockert ein Frisbee-Spiel der 15-köpfigen Gruppe die Trainingseinheit auf. Die Stimmung ist gelöst. Genoni freut sich über jeden gelungenen Wurf, jeden Punkt. Der Spass steht bei diesem Intermezzo im Vordergrund.

Es ist der gemütliche Teil, ein lockerer Aufgalopp. Kein Vergleich zu den darauffolgenden rund 75 schweisstreibenden Trainingsminuten, in denen die Profis ihre Komfortzone verlassen und ihre körperlichen Grenzen ausloten.

Gute Laune bei Livio Stadler (rechts) beim Frisbee-Spiel. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 6. Juli 2022)

Ohne Trillerpfeife und kein Herumgebrülle

Sommerzeit gleich Ferienzeit? Nicht so im Eishockey. Für die Spieler sind die heissen Monate die anstrengendsten im ganzen Jahr. «Ich musste mir schon des Öftern Sprüche anhören, dass wir Hockeyspieler in den Sommermonaten eine ruhige Kugel schieben», sagt beispielsweise Reto Suri.

Seit Ende Mai bereitet sich der EV Zug mit bis zu zehn Einheiten pro Woche auf die neue Saison vor. Zweimal geht’s aufs Eis. Das Athletiktraining umfasst weit mehr als das Stemmen von Hanteln und das Abspulen von endlosen Kilometern. Neben der energetischen Basis und dem Muskelaufbau wird auch ein Augenmerk auf die Beweglichkeit, Koordination, Regeneration sowie Ernährung gelegt. Mit spezifischen Übungen soll bei jedem Athleten das gesamte Leistungsvermögen aktiviert werden.

Mike Slongo (rechts) macht die EVZ-Spieler für die neue Saison fit. Hier eine Aufnahme von vor vier Jahren mit Ex-Zuger Fabian Schnyder. Bild: Pius Amrein

Nun folgt der erste vielfältige Kraftteil. Zeit zum Durchschnaufen zwischen den Übungen bleibt wenig. Unter Beobachtung von Mike Slongo werden die Profis bis aufs Äusserste gefordert. Er ist für die körperliche Fitness verantwortlich. Während das Trainergespann um Dan Tangnes im Ausland in den Ferien weilt, laufen beim diplomierten Sportlehrer die Fäden zusammen. Der heutige Bereichsleiter Athletic Training im OYM war zuvor ab 2005 Athletiktrainer beim EVZ.

Doch wer vermutet, dass der 49-Jährige mit einer Stoppuhr und Trillerpfeife ausgerüstet den Ton angibt und der Mannschaft Beine macht, täuscht sich. Keine Spur von Drill oder Herumgeschrei bei ihm und dem den Tagesbetrieb des EVZ führenden Cyrill Gerber. Für Gerber sind vor allem die individuellen Gespräche von Bedeutung.

Skating als Trockenübung: EVZ-Rückkehrer Tobias Geisser. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 6. Juli 2022)

«Offenheit und Ehrlichkeit sind Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit. Die Trainings sind sehr fordernd, dürfen aber nicht überfordern. Das ist manchmal ein schmaler Grat», führt der Athletiktrainer aus.

Slongo: «Leo ist ein absolutes Vorbild»

Es folgt nun der Schlussteil in der Athletikhalle – das «Dessert». Doch statt geniessen, heisst es noch einmal schwitzen und leiden an den Fitnessgeräten. Während sich der EV Zug früher noch in den engen und schmalen Katakomben der Bossard-Arena auf die neue Saison vorbereitet hatte, ist er nun seit zwei Jahren mit dem OYM wie auf Rosen gebettet.

Ein Kompetenzzentrum, geleitet von Wissenschaftlern, welche die Trainings auf evidenzbasierten Methoden erstellen. Auf 3000 Quadratmetern, was einer Fläche von fast einem halben Fussballfeld entspricht, befinden sich über 200 verschiedene Athletik-Trainingsgeräte, die nach Muskelzonen gruppiert sind. Um die Vergleichbarkeit der Leistungen sicherzustellen, beträgt die Raumtemperatur das ganze Jahr 20 Grad und die Luftfeuchtigkeit 50 Prozent. «Diese Infrastruktur ist ein Luxus. Uns fehlt es an nichts», sagt Genoni.

An diesem Vormittag gibt es fast keine Faser in den gestählten Körpern der Profis, die nicht beansprucht wird. Genoni, der im Playoff-Final mit einer fabelhaften Abwehrquote von über 95 Prozent die ZSC Lions zur schieren Verzweiflung brachte, beklagt während der mehrwöchigen Schinderei keine Motivationsschwierigkeiten.

«Die Selbstdisziplin unterscheidet einen guten von einem sehr guten Spieler», ist er überzeugt und ergänzt:

«Wenn man in körperlich guter Verfassung ist, bringt das im Wettkampf nur Vorteile.»

Slongo lobt die Einstellung des «Teampapis»: «Leo ist ein absolutes Vorbild und geht voran. Wenn die anderen Spieler sehen, dass er Vollgas gibt, ist das für sie eine zusätzliche Motivation.»

Am Limit: Fabrice Herzog zapft die Kraftreserven an. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 6. Juli 2022)

Agilität und Robustheit sind für Hockeyspieler elementar. Abrupte Stopps und Richtungsänderungen wechseln sich mit Sprints bis zu 40 Stundenkilometern regelmässig ab. Zudem muss der Körper harte Bodychecks einstecken können. «Jedem Spieler ist bewusst, wie wichtig eine seriöse Vorbereitung ist, gerade wenn diese auf Grund langer Playoffs und sportlichem Erfolg sehr kurz ist», erklärt Mike Slongo.

«Die Spieler lernen, ans absolute Limit zu gehen.»

Ausser Atem ist Rémi Vogel, der sich auf dem Ergometer abmüht. Wegen einer Fussverletzung kann der 20-Jährige nur reduziert trainieren. «Es ist sehr anstrengend, aber so soll es sein.» Zu Beginn des Jahres mit einem Profivertrag ausgestattet, absolviert der Verteidiger erstmals das Sommerprogramm mit den Profis. «Es gibt Tage, da hat man weniger Lust und man muss sich überwinden. Aber es gibt keinen Plan B. Da müssen alle durch.»

Unweit von Rémi Vogel stärkt Reto Suri seine Oberkörpermuskulatur. Der Schweiss tropft ihm von der Stirn. Nach der Knieoperation Anfang Mai tastet sich der 33-Jährige wieder langsam heran. Erst mit langen Rehaeinheiten mit OYM-Physiotherapeuten und Trainings im Kraftraum, dann in rund zwei Wochen mit sanften Gehversuchen auf dem Eis. «Es ist ein sehr langer Prozess, der auch im mentalen Bereich an die Substanz geht», erläutert der Stürmer.

«Man muss den inneren Schweinehund überwinden und die kleinen, mühsamen Dinge immer und immer wieder machen.»

Hält sein Knie, hofft er auf eine Rückkehr beim Saisonstart.

Arbeitet hart für sein Comeback: Stürmer Reto Suri. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 6. Juli 2022)

Genonis Ziel: Kräftigung des Rumpfbereichs

Genoni ist ein Tüftler, der sich offen gegenüber neuen Trainingsformen zeigt. Als 34-Jähriger müsse er noch härter arbeiten, um das Niveau zu halten oder noch besser zu werden. Er weiss auch wo und benennt die «Problemzonen»: «Ich will im Rumpf noch mobiler und kräftiger werden.» So könne er in Extremsituationen das Tor besser abdecken.

«Als Goalie musst du topfit sein. Wenn die Beine brennen und der Kopf müde ist, muss man immer noch funktionieren.»

Trainingsende. Auf den Torhüter wartet der nächste Termin. Mit dem Meisterpokal im Gepäck fährt er zur Schule seiner Tochter, um die Trophäe ihren Schulkameradinnen zu zeigen. «Ich habe es ihr versprochen», sagt Genoni. Am 2. August folgt der offizielle Trainingsstart. Bis dahin werden er und seine Teamkollegen noch viele Gewichte stemmen und auf die Zähne beissen müssen. Dafür nimmt Perfektionist Leonardo Genoni noch so gerne brennende Beine in Kauf.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen