EV Zug auf dem falschen Fuss erwischt – 0:2 gegen HC Davos

Eishockey Frühe Gegentore: Der EV Zug wird auf dem falschen Fuss erwischt – 0:2 gegen Davos Nach Wiederaufnahme der Meisterschaft unterliegt der EV Zug bei Leader Davos 0:2. Zum zweiten Mal in Folge erzielt Zug kein Tor. René Barmettler, Davos Jetzt kommentieren 16.11.2021, 22.40 Uhr

EVZ-Stürmer Carl Klingberg beim Schussversuch Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Davos, 16. November 2021)

0:3 vor dem Unterbruch in der Heimpartie gegen Rapperswil-Jona – nun blieb der EV Zug auch in Davos ohne Torerfolg. Die Davoser verdienten sich den Sieg auch dank besserer Disziplin. Die Zuger nahmen sechs Strafen. Zu viele, meint Verteidiger Dominik Schlumpf: «Darüber sprechen wir schon seit Beginn der Saison. Die Ausschlüsse kosten uns immer wieder unnötige Energie.»

Energie, die dann fehlt, wenn es darum geht, den Gegner in Verlegenheit zu bringen. Das gelingt den Zugern im Moment nicht. «Wir haben zu wenig Chancen kreiert, und es kam auch sonst zu wenig von uns. Das müssen wir im nächsten Spiel eindeutig besser machen», sagt Schlumpf.

Davos erstmals seit 2015 wieder Leader

«Auf und Davos»: Dieses Motto in Anlehnung an «Auf und Davon» wird im Touristenort gerne als Werbeslogan verwendet. «Auf und Davos» lautet dieser auch beim HCD in der laufenden Saison: Vor der gestrigen Partie waren die Bündner das beste Team der Liga, nachdem zuletzt im Frühjahr sogar die Playoffs verpasst wurden. Bessere Ausländer, stabile Goalie-Leistungen und das Selbstvertrauen nach einem geglückten Saisonstart sind die Hauptgründe für den Höhenflug der Davoser. Eine Woche vor der Meisterschaftspause übernahm der HCD erstmals seit Januar 2015 die Tabellenführung. Kein Wunder, sagte HCD-Sportchef Jan Alston: «Diese Pause wollten wir eigentlich nicht.»

Zugs Christian Djoos fällt über den Davoser Julian Schmutz. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Davos, 16. November 2021)

Der Rekordmeister und der EVZ stellen zurzeit die besten Sturm- wie auch die besten Abwehrreihen. Beim gestrigen Gipfeltreffen über der Nebelgrenze wurden dem EVZ schnell die noch vorhandenen Schwächen aufgezeigt. Er liess sich einmal mehr in der Anfangsphase auf dem falschen Fuss erwischen. Die Bündner schlugen innert gut zwei Minuten doppelt zu. Nach einem Schuss von Simon Knak liess EVZ-Goalie Leonardo Genoni die Scheibe nach vorne abprallen, Christian Djoos bugsierte den Puck mittels Schlittschuh ins eigene Tor (5.). Kurz darauf folgte eine verhängnisvolle Kombination: Die Zuger Spieler wechselten und verloren gleichzeitig die Scheibe in der eigenen Zone. Scharfschütze Magnus Nygren nahm dieses Geschenk nur allzu gerne zum 2:0 an (7.). Überhaupt gelang den Zugern im Startabschnitt erstaunlich wenig. Das Schussverhältnis von 3:13 sprach Bände. Den verheissungsvollsten Angriff über Carl Klingberg kurz vor der Pause unterband dann auch noch EVZ-Stürmer Reto Suri mit einer sinnfreien Strafe wegen Behinderung in der Davoser Zone.

Schweden-Fraktion bleibt blass

Gespannt war man auf die Leistung der EVZ-Schweden: Das Quartett Carl Klingberg/Niklas Hansson/Christian Djoos/Anton Lander tobte sich während der Meisterschaftspause am Karjala-Cup in Helsinki so richtig aus: Mit der Nationalmannschaft bezwangen sie Russland (4:2), Tschechien (4:1) und Finnland (3:1). Dabei erzielten die Zuger Ausländer fünf Tore und sechs Assists, waren massgeblich am Turniersieg beteiligt.

Beim Auftritt am Dienstagabend gab es wenigstens punkto Fleiss nichts zu bemängeln. Lander und Klingberg versuchten im zweiten Abschnitt das Ruder herumzureissen. Die Gäste waren nach Spielhälfte nun spielbestimmend, und doch musste der ehemalige Zuger Goalie in Davoser Diensten nie ernsthaft eingreifen: Sandro Aeschlimann hatte meistens harmlose Abschlüsse zu entschärfen. Ausserdem wurde er von seinen disziplinierten Vorderleuten gut abgeschirmt.

Auch die letzte Massnahme, die letzten zwei Spielminuten mit einem sechstem Feldspieler zu agieren, verstrich ergebnislos. Die Bündner jubelten und untermauern ihre Position auf Platz eins. Der Rückstand für den EVZ ist indes überschaubar. Doch zunächst muss Zug, wie von Dominik Schlumpf gefordert, den Puck wieder Mal ins gegnerische Tor schiessen.

Davos – Zug 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Eisstadion. – 3381 Zuschauer. – SR Wiegand/DiPietro. Tore: 5. Knak 1:0. 7. Nygren (Bromé) 2:0. Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Davos; 6-mal 2 Minuten gegen Zug.

Davos: Aeschlimann; Jung, Zgraggen; Wellinger, Nygren; Barandun, Heinen; Bromé, Rasmussen, Stransky; Knak, Corvi, Ambühl; Simic, Prassl, Wieser; Frehner, Egli, Schmutz; Ritzmann.

Zug: Genoni; Stadler, Hansson; Gross, Djoos; Kreis, Schlumpf; Cadonau; Suri, Kovar, Martschini; Bachofner, Lander, Klingberg; Zehnder, Müller, Allenspach; De Nisco, Leuenberger, Hofer.

Bemerkung: Zug ohne Simion, Senteler (verletzt), Herzog (gesperrt) und Wüthrich (EVZ Academy).