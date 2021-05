Eishockey Schweiz, Schweden, Tschechien, USA: Neun EVZ-Meistermacher mischen an den Weltmeisterschaften mit Während sich diverse Spieler des EV Zug ab dem 21. Mai in Riga auf internationaler Bühne präsentieren, steht für den Sportchef der Kader-Feinschliff an. Die Planung hängt vom Verbleib des Liga-Topskorers Jan Kovar ab. Philipp Zurfluh 14.05.2021, 05.00 Uhr

Vier der Zuger WM-Teilnehmer (von links): Carl Klingberg (Schweden), Dario Simion (Schweiz), Jan Kovar (Tschechien) und Grégory Hofmann (Schweiz). Bild: Pascal Müller/Freshfocus (Zug, 7.Mai 2021)

Der Rauch der Meister-Zigarren ist verqualmt, die Champagner leer getrunken, das EVZ-Ensemble ausgenüchtert. Richtig durchschnaufen konnte Trainer Dan Tangnes noch nicht. Das Programm der letzten Tage war dicht gedrängt. Von Sponsoren-Terminen, über die Trainingsplanung bis hin zu den sogenannten Exit-Meetings.

Getreu dem Grundsatz «nach der Saison ist vor der Saison» stehen für Sportchef Reto Kläy entscheidende Wochen für die Komplettierung des Kaders bevor. Mit Reto Suri, Fabrice Herzog und Samuel Kreis sind schon lange drei Neuzugänge bekannt. Zudem hat der Klub am Mittwoch die Verpflichtung des 26-jährigen schwedischen Verteidigers Christian Djoos kommuniziert (siehe Box). Mit Niklas Hansson wird ein weiterer 26-jähriger Schwede vom schwedischen Klub Rögle BK die Verteidigung verstärken. Nach den Abgängen von vier Verteidigern (Raphael Diaz, Santeri Alatalo, Tobias Geisser und Jesse Zgraggen) musste reagiert werden. «Wir sind nächste Saison in der Defensive mindestens gleich gut aufgestellt», ist Kläy überzeugt.

Deutlich komplizierter gestaltet sich die Ausgangslage in der Ausländer-Frage. Alles hängt von Jan Kovars Zukunftsgedanken ab. Der Vertrag des Liga-Topskorers läuft zwar bis 2023, doch er enthält eine Ausstiegsklausel für die russische KHL. Diese müsste er bis am 31. Mai ziehen. Ob er den Avancen der Millionen-Verträge widerstehen kann?

«Unsere Chancen auf einen Verbleib stehen sehr gut, doch ich bin lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass es plötzlich in eine andere Richtung gehen kann.»

Mit Carl Klingberg wird Zug eine weitere Zusammenarbeit anstreben. Schon länger klar war, dass Erik Thorell in Zug keine Zukunft mehr hat und sich Richtung Skandinavien verabschiedet.

Mit ziemlicher Sicherheit wird Grégory Hofmann, der beim EV Zug noch zwei Jahre Vertrag hat, nächste Saison bei den Columbus Blue Jackets auflaufen. Somit wäre Zug berechtigt, fünf Ausländer einzusetzen. «Weil ein Olympia-Jahr ansteht und mit der Champions Hockey League noch mehr Spiele auf uns zukommen, brauchen wir einen breiten Kader. Deshalb ist die Verpflichtung eines fünften Ausländers wahrscheinlich», sagt Kläy. Ob es im Kader noch Platz für Justin Abdelkader oder Nick Shore hat, hängt auch von Kovars Zukunft ab.

Santeri Alatalos Traum wird Realität

Für insgesamt neun EVZ-Spieler folgt ab dem 21. Mai mit der WM bereits der nächste Höhepunkt. Gestern waren sechs zur Schweizer Delegation gestossen und nach Riga gereist. Es sind dies Goalie Leonardo Genoni, die Verteidiger Raphael Diaz, Santeri Alatalo, Tobias Geisser sowie die Stürmer Grégory Hofmann und Dario Simion. Vor Ort wird der 32 Mann umfassende Kader auf 28 Akteure reduziert.

Die WM-Teilnahme ist vor allem für Alatalo etwas Besonderes. Vor ein paar Monaten sagte er:

«Es ist mein Ziel und mein Traum, für die Schweiz zu spielen.»

Der Finne hat im letzten Sommer den Schweizer Pass erhalten. Weil Corona dem Nati-Zusammenzug einen Strich durch die Rechnung machte, musste seine Premiere im Schweizer Dress warten.

Mit Kovar, Klingberg und Abdelkader sind drei weitere Meister-Spieler an der WM vertreten. Klingberg hat mit Schweden nach 2018 erneut die Goldmedaille im Visier, Kovar gehört mit Tschechien ebenfalls den Titelfavoriten und Abdelkader will im Dress der USA Werbung in eigener Sache betreiben. EVZ-Trainer Tangnes sagt zur WM:

«Ich werde die Spiele am Fernseher verfolgen und der Schweiz die Daumen drücken. Das Team hat eine gute Mischung aus Routiniers und jungen, unbekümmerten Spielern.»

Voraussichtlich wird der EV Zug am 31. Mai – exklusive der WM-Teilnehmer – zusammenkommen und die Vorbereitung in Angriff nehmen. Tangnes sehnt sich dem Sommer entgegen. Dann wird er mit seiner Familie in ihr neu renoviertes Haus ins südschwedische Ängelholm verreisen. «Abschalten und Energie tanken mit meinen Liebsten», freut sich Tangnes.