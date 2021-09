EVZ gewinnt gegen Davos: Traumstart gegen das Dreamteam

Eishockey «Sensationelle Teamleistung» – Reto Suri feiert beim erfolgreichen Saisonauftakt des EV Zug einen perfekten Einstand Der Meister EV Zug beginnt die neue Saison so, wie er die alte beendete – mit einem Sieg. Er bezwingt Rekordmeister HC Davos 5:2. Neben Rückkehrer Suri glänzt Verteidiger Dominik Schlumpf mit drei Assists. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 07.09.2021, 23.41 Uhr

Auch gegen Davos gut im Schuss: EVZ-Stürmer Reto Suri (rechts). Bild: Patrick Straub/Freshfocus (Zug, 7. September 2021)

Er kam, sah und traf, ohne Anlaufzeit: Rückkehrer und Liebling der Fanmassen, Reto Suri. Gerade mal 108 Sekunden zeigte die Matchuhr auf dem Videowürfel an, als der Flügelstürmer die Bossard-Arena zum ersten Mal erzittern liess. Sein erstes Ligator für Zug seit dem 4. April 2019, damals im Playoff-Halbfinal gegen Lausanne HC. Nach mustergültiger Vorarbeit von Dominik Schlumpf bezwang er Torhüter und NHL-Rückkehrer Gilles Senn.

Suri war omnipräsent, brachte Energie und Leidenschaft aufs Eis wie kein anderer, spürbar bis unter das Stadiondach. Eigenschaften, die ihn auszeichnen und warum ihn Sportchef Reto Kläy und Trainer Dan Tangnes nach zwei Jahren Absenz unbedingt wieder in ihren Reihen haben wollten. In der Offensive war er an vielen gefährlichen Aktionen beteiligt, darunter ein Pfostenschuss in der 30. Minute, und im Boxplay warf er sich in die Schüsse. Nur logisch, dass er zum besten Zuger Spieler gewählt wurde. Als die Fans seinen Namen skandierten, liess sich der verlorene Sohn gebührend feiern und drehte eine Ehrenrunde.

Ein Traumstart gegen das «Dreamteam»

Mit 5326 Zuschauern war die Bossard-Arena so gut gefüllt wie seit über 18 Monaten nicht mehr, ausgenommen beim Legendenspiel an der EVZ-Meisterfeier. «Wir haben gebrannt auf diesen Moment, aber waren darauf bedacht, dass wir die Stimmung von den Zuschauerrängen in positive Energie umwandeln können. Das ist uns sehr gut gelungen», kommentierte Suri.

Genau vier Monate nach dem zweiten Titel der Klubgeschichte hat der EVZ die Mission Titelverteidigung mit einem souveränen 5:2 Auftaktsieg lanciert. Die Zuschauer haben ihr Kommen nicht bereut. Sie erlebten eine Partie mit hohem Unterhaltungswert.

Während die Zuger vor Spielfreude nur so strotzten, kamen die Davoser nur selten in die Gänge. Die Bündner haben personell aufgerüstet, Trainer Christian Wohlwend hat seine Wunschmannschaft zusammen, er spricht von einem «Dreamteam». Doch der HCD spielte überhaupt nicht nach seinen Wunschvorstellungen. Sein leerer Blick in den Schlussminuten sprach Bände. Am Samstag hatte HCD-Urgestein Andres Ambühl noch allen Grund zur Freude. Bereits zum siebten Mal wurde er als beliebtester Hockey-Spieler der Schweiz geehrt. Nach dem Spiel gegen den EV Zug machte sich bei ihm Enttäuschung breit.

Das hatte vor allem mit dem dominant aufspielenden EVZ zu tun. Er liess den Gästen kein Raum für ein konstruktives Aufbauspiel. Auf der einen Seite ideenlose Davoser, auf der anderen Seite aggressive und leidenschaftliche Zuger. Nach dem Führungstreffer von Suri powerte Zug weiter. Beim 2:0 durch Lino Martschini (15.) hatte erneut Schlumpf seinen Stock im Spiel.

Dominik Schlumpf sammelt drei Skorerpunkte

Wegen mehrerer Strafen im Mitteldrittel hatte Leonardo Genoni wesentlich mehr Arbeit als noch in den ersten 20 Minuten, doch der HCD sündigte gleich mehrmals. Nach dem 3:0 durch Niklas Hansson (43.) kam Davos durch einen Doppelpack (49./50.) innert 50 Sekunden nochmals heran, doch dank Toren von Anton Lander (52.) und Carl Klingberg (59.) liess Zug nichts mehr anbrennen.

Beim Saisonauftakt feierte nicht nur Suri einen perfekten Einstand. Verteidiger Dominik Schlumpf schrieb seine eigene Geschichte, indem er sich gleich für drei Assists verantwortlich zeichnete. Eindrücklich dahin gehend, weil er in der letzten Saison insgesamt gerade mal fünf Assists verbuchen konnte. Suri sprach von einer «sensationellen Teamleistung». Doch er ergänzte bereits wieder nüchtern: «Der erste Schritt ist gemacht, nicht mehr und nicht weniger.»

Zug – Davos 5:2 (2:0, 0:0, 3:2)

Bossard Arena. – 5326 Zuschauer. – SR Piechaczek/Borga.

Tore: 2. Suri (Schlumpf) 1:0. 15. Martschini (Lander, Schlumpf) 2:0. 43. Hansson (Bachofner) 3:0. 49. (48:39) Egli (Nygren) 3:1. 50. (49:29) Bromé (Stransky, Egli) 3:2. 52. Lander (Schlumpf) 4:2. 59. Klingberg (Ausschluss Egli, ins leere Tor) 5:2.



Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Zug; 4-mal 2 Minuten gegen Davos.



Zug: Genoni; Gross, Schlumpf; Djoos, Cadonau; Stadler, Hansson; Wüthrich; Allenspach, Senteler, Klingberg; Müller, Kovar, Simion; Herzog, Lander, Martschini; Bachofner, Leuenberger, Suri; Hofer.



Davos: Senn; Zgraggen, Nygren; Wellinger, Egli; Jung, Stoop; Barandun; Bromé, Rasmussen, Stransky; Ambühl, Corvi, Wieser; Knak, Prassl, Frehner; Schmutz, Egli, Simic; Ritzmann