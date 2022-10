Eishockey 1:6-Niederlage: Bei Leader Genève-Servette findet der EV Zug seinen Meister Die EVZ-Auswärts-Misere geht weiter: Bei der 1:6-Pleite in Genf musste Zug 58:44 Minuten einem wachsenden Rückstand hinterherrennen. Daniel Gerber, Genf Jetzt kommentieren 25.10.2022, 23.11 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Servette-Stürmer Deniss Smirnovs erzielt freistehend gegen Zug-Goalie Leonardo Genoni das 4:0 in der 29. Minute: Das Spiel ist bereits früh gelaufen. Bild: Salvatore Di Nolfi/ Keystone (Genf, 25. Oktober 2022)

Vergeblich drückte der EV Zug kurz nach dem ersten Seitenwechsel auf den Anschluss-Treffer. Ein harter Quer-Pass des Servette-Schweden Linus Omark vor dem Tor von EVZ-Keeper Leonardo Genoni hindurch auf Marc-Antoine Pouliot, der die Scheibe in voller Wucht am sich verschiebenden EVZ-Goalie vorbei in die Masche drosch, liess die aufkeimende Hoffnung jäh erlöschen. Und es war am Lac Léman, im westlichen Zipfel der Schweiz, noch nicht 21 Uhr geworden, als sich eine erneut deutliche Auswärtsniederlage abzeichnete: Gleich im Anschluss an eine überstandene Unterzahlsituation der Zentralschweizer erhöhte Deniss Smirnovs auf 4:0.

In der Fremde bringt Zug gegenwärtig keinen Schritt vor den anderen: Die vier Pleiten in chronologischer Folge: 1:6 in Lausanne, 1:6 in Lugano, 1:3 in Langnau und nun 1:6 in Genf. Die letzten vier Kraftproben auf Auswärts-Eis: 4:21 Tore und 0:12 Punkte.

Temporeich überrannt

Zug kam gar nicht erst richtig aus den Startlöchern heraus: Bereits nach 76 Sekunden bebte die Halle. Die Abwehr zu passiv, der Schütze zu allein gelassen – der Leader aus der Calvin-Stadt brauchte keinen sonderlichen Effort, um die frühe Führung zu realisieren. Das ganze Spiel über fehlte es dem Gäste-Team an kreativem Gedankengut im Abschluss.

Verschiedentlich waren die Offensivreihen vor dem gegnerischen Gehäuse mittendrin, aber doch nicht dabei. Hinten agierte die Abwehr zu löchrig und auf der anderen Seite zu spielfreudig und übersichtsreich die Romands. Ein Augenschmaus für das gut gelaunte Heimpublikum war etwa der Treffer zur 5:0-Führung: Hinter dem eigenen Tor sah Daniel Winnik seinen Linien-Gefährten Valtteri Filppula in der neutralen Zone. Ein scharfer Pass erreichte den Topskorer im vollen Lauf. Allein vor dem Tor liess der 38-Jährige, finnische Routinier Genoni keine Chance. «Wir spielten gegen einen starken Gegner, der gegenwärtig die Messlatte für alles ist», bilanzierte EVZ-Coach Dan Tangnes. «Wir waren weit weg von unserem Level. Wir spielen nicht so, wie wir wollen und haben noch viel Arbeit vor uns.» Manchmal gebe es einen Hoffnungsschimmer, «doch dann kommt der Stress und wir sind nicht schnell genug».

«Das war sehr frustrierend», ordnet EVZ-Verteidiger Dominik Schlumpf das Geschehen ein. «Wir haben uns mehr vorgenommen, aber es fehlt überall etwas. Es ist eine schwierige Phase, wenn wir diese überwinden, kommen wir aber gestärkt heraus.» Jeder Zuger wisse, wie «es» geht. «Wir müssen voll anpacken, damit wir aus dem Tief herauskommen.»

Einen Punkt vor den Tigers

In sechs der letzten acht Spiele musste der EV Zug das Eis als Verlierer verlassen. Die aufstrebenden SCL Tigers (sechs Siege in den letzten neun Spielen), gegen welche der amtierende Meister in der vorangegangenen Runde verloren hat, sind bis auf einen Zähler an die Zentralschweizer herangekommen.

Nun wartet am Samstag das dritte Auswärtsspiel in Folge. Im Jura, beim HC Ajoie, muss Zug nun wieder zu Auswärtspunkten kommen, um die fünfte Pleite in Serie auf fremdem Eis zu verhindern und um wertvolle Zähler zu gewinnen, damit diese Gegend der Tabelle Schritt für Schritt verlassen werden kann. Die Nordschweizer stecken selbst in der Punkte-Klemme: Neun der letzten zehn Spiele verlor die Equipe aus Porrentruy. «Nun gilt es, den Frust, die Emotionen und die Wut zu kanalisieren, auf das was wir kontrollieren können», sagt Dan Tangnes. «All das ist nicht schnell zu fixieren.» Der nächste Schritt soll nun beim HCA gemacht werden. Dominik Schlumpf: «Wir müssen uns viel vornehmen, hart spielen und defensiv kompakt stehen.»

Servette – Zug 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)

Les Vernets. – 5444 Zuschauende. – SR Hebeisen/Holm.

Tore: 2. Omark (Richard) 1:0. 14. Pouliot (Tömmernes) 2:0. 25. Pouliot (Omark) 3:0. 28. Smirnovs (Antonietti, Tömmernes) 4:0. 36. Filppula (Winnik) 5:0. 38. Kreis (Geisser) 5:1. 58. Hartikainen (Omark/Ausschluss O’Neill) 6:1.

Strafen: Je 4-mal 2 Minuten.

Genève-Servette: Descloux; Tömmernes, Jacquemet; Maurer, Karrer; Le Coultre, Völlmin; Chanton; Winnik, Filppula, Miranda; Rod, Richard, Hartikainen; Omark, Pouliot, Praplan; Smirnovs, Jooris, Antonietti; Derungs.

Zug: Genoni; Djoos, Schlumpf; Kreis, Hansson; Gross, Geisser; Stadler; Hofmann, O’Neill, Klingberg; Cehlarik, Kovar, Simion; Herzog, Senteler, Martschini; Allenspach, Leuenberger, Zehnder; De Nisco.

Bemerkung: Zug ohne Suri (verletzt).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen