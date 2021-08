EV Zug verliert gegen Rögle BK 3:5 - Matchbericht

Eishockey Skandinavien-Trip beginnt ohne Punkte: EV Zug verliert zum Auftakt in die Champions League Dem EV Zug misslingt der Start in die Champions League und verliert gegen Rögle mit 3:5. Trainer Tangnes streicht das Positive hervor. Philipp Zurfluh 26.08.2021, 23.09 Uhr

Schweden und die Schweiz: Die beiden Nationen belegen im Ranking der Champions Hockey League (CHL) die Ränge eins und zwei. Doch die Schweizer Klubs waren nie ernsthaft in der Lage, um den Titel zu spielen. In fünf von sechs Austragungen schwangen die Skandinavier im Kräftemessen der besten europäischen Mannschaften obenaus und gewannen die Königsklasse. Und am Donnerstagabend meldeten die schwedischen Klubs bei der siebten Auflage der CHL sogleich ihre Ambitionen an. Frölunda HC obsiegte auswärts gegen das tschechische Team BK Mlada Boleslav und der EV Zug musste gegen Rögle BK nach einer 3:5-Niederlage mit hängenden Köpfen das Eis verlassen.

«Ich bin enttäuscht über die Niederlage, aber zufrieden mit der Leistung», lautete das Fazit von Trainer Tangnes. Zurück in seiner Heimat, wo er als Spieler wie auch Trainer schöne und lehrreiche Jahre verbringen durfte, wollte er siegreich in die Kampagne starten.

Rögle ist zweimal im Powerplay erfolgreich

Tangnes hatte im Vorfeld des Spiels nicht ohne Grund vor dem schwedischen Widersacher gewarnt: «Wir müssen Rögle ernst nehmen.» Die Zuger haben sich bestmöglich auf den Gegner vorbereitet, doch auch Rögle blieb nicht untätig. «Wir haben Zug in zwei Spielen gescoutet», merkte Trainer Cam Abbott vor dem Duell an. Der kanadische Trainer weiss, wie man die CHL gewinnt. Als Spieler hat er nämlich mit Lulea HF in der Saison 2014/15 triumphiert.

Auch 15 EVZ-Fans mischten sich in der Halmstad Arena unter die 1000 Zuschauer und unterstützen ihre Mannschaft lautstark. Der EV Zug brauchte in der Startphase etwas Zeit, um den Rhythmus zu finden, kam aber von Minute zu Minute besser ins Spiel. Die Schweden bekundeten vor allem dann Mühe, wenn der EVZ ein aggressives Forechecking betrieb. Doch ein Beinstellen von Leonardo Genoni und das darauffolgende Powerplay nutzten die Gastgeber aus und gingen in Führung. Den Ausgleich von Anton Lander, ebenfalls in Überzahl, konterte Verteidiger Tony Sund mit dem 2:1. Unterstützt und angestachelt von euphorisierten Fans gingen die Spieler von Rögle unerschrocken in die Zweikämpfe. So auch bei Spielmitte, als der 17-jährige Marco Kasper bei einem Faustkampf gegen den 14 Jahre älteren Dominik Schlumpf keine Scheu zeigte und wacker dagegenhielt.

Zugs Dominik Schlumpf (rechts) gegen Rögles Marco Kasper. Bild: Niclas Joensson / Freshfocus (Halmstad, 26. August 2021)

«Es war eine schnelle, intensive Partie. Wir haben uns auf die robuste Spielweise des Gegners eingestellt», gab Tangnes zu Protokoll.

Als dann zu Beginn des dritten Drittels Reto Suri und Claudio Cadonau die Zuger innert einer Minute in Führung schossen, war nur noch die kleine Zuger Fangruppe mit Sprechgesängen zu hören. Doch eine Strafe gegen Carl Klingberg nutzten die Schweden für ihr zweites Powerplaytor. In der Schlussminute erhöhte Rögle auf 5:3. «Wie wir im dritten Drittel nochmals zurückgekommen sind, hat mir gefallen. Wir haben viele Dinge gut gemacht», so Tangnes. «Zum Schluss haben ein paar Prozente gefehlt.» Und Sportchef Reto Kläy ergänzte:

«Für den Auftakt war das schon mal ganz gut. In gewissen Situationen war Rögle konsequenter und effizienter. Zudem haben wir einige Fehler zu viel produziert.»

Am Samstagabend folgt der nächste Test

Gelegenheit zur Korrektur hat der EV Zug bereits am Samstagabend (17.45 Uhr). Tangnes ist froh, dass die lange Vorbereitungsphase mit Spielen um die «Goldene Ananas» ein Ende hat und nun ein Ernstkampf nach dem anderen folgt. Nächster Halt ist Dänemark: Im zweiten Gruppenspiel trifft der EVZ auf Sonderjyske Vojens. «Auch wenn dieses Team in der Gruppe Aussenseiter ist. In der Champions League gibt es keine schwachen Teams», sagt der EVZ-Trainer und hofft, mit einem Erfolgserlebnis von der Skandinavien-Reise zurückzukehren.

Rögle BK – EV Zug 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)

Halmstad Arena. – 1000 Zuschauer (ausverkauft). – SR Linde/Magnusson (SWE).

Tore: 16. Tambellini (Kelleher/Ausschluss Martschini) 1:0. 22. Lander (Hansson/Ausschluss Bengtsson) 1:1. 25. Sund (Lucas Jonsson) 2:1. 43. Suri (Stadler, Hansson) 2:2. 44. Cadonau (Djoss, Martschini) 2:3. 48. Everberg (Kelleher, Brithen) 3:3. 53. Ferguson (Kasper, Larsson) 4:3. 60. Brithen (Bristedt, Tambellini/ins leere Tor) 5:3.

Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Rögle; 6-mal 2 Minuten gegen Zug.

Zug: Genoni; Stadler, Hansson; Djoos, Cadonau; Schlumpf, Gross; Kreis; Müller, Kovar, Simion; Herzog, Lander, Martschini; Zehnder, Senteler, Klingberg; Bachofner, Leuenberger, Suri; Allenspach.

Bemerkungen: EV Zug ohne Wüthrich (verletzt).

1. Runde. Gruppe D: Rögle BK – EV Zug 5:3. Sonderjyske Vojens – Red Bull München 1:4.

Gruppe B: ZSC Lions – IFK Helsinki 0:3.

Gruppe C: Lukko Rauma – Lausanne HC 2:3 n.V.