Die Höhepunkte des Spiels zwischen Zug und Ambri. Video: MySports

Eishockey «So etwas habe ich in meiner Trainerkarriere selten erlebt»: EVZ hadert nach selbstverschuldeter Niederlage Der EV Zug leistet sich viel zu viele Aussetzer und unterliegt Ambri mit 4:5. Zwei Fehler von Grégory Hofmann führen zu Gegentoren, sein Trainer nimmt ihn in Schutz. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 02.10.2022, 23.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Viel Arbeit für Zug-Keeper Leonardo Genoni: Am Sonntagabend kassierte er fünf Treffer. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Zug, 2. Oktober 2022)

EVZ-Sportchef Reto Kläy redete nach dem Spiel nicht um den heissen Brei herum und brachte es auf den Punkt: «Wenn du so viele individuelle Fehler machst, ist es schwierig, ein Spiel zu gewinnen.» Lino Martschini pflichtete ihm bei und schüttelte bei der Aufarbeitung der 4:5-Niederlage ungläubig den Kopf:

«Wir haben uns selber besiegt. Die vielen Aussetzer sind für mich unfassbar und unerklärlich.»

Mit einer hohen Fehlerquote hatte der EV Zug den Gegner zum munteren Toreschiessen eingeladen. Vier der fünf Gegentreffer hatte der EV Zug den Gästen auf dem Silbertablett serviert. Ambri zeigte sich sehr kaltschnäuzig und hat nun mit 14 Punkten gleich viele Zähler wie der Titelverteidiger auf dem Konto.

Zuger scheitern an Goalie Juvonen

Als der Puck um 20 Uhr eingeworfen wurde, deute noch wenig auf die dritte EVZ-Saisonniederlage hin. Das Heimteam liess die Scheibe zirkulieren und den Gegner laufen. So kann man das erste Drittel zusammenfassen. Luca De Nisco konnte sich in der dritten Minute alleinstehend vor Goalie Janne Juvonen die Ecke aussuchen, doch der junge Stürmer zielte genau in die Fanghand des Finnen.

Kurz darauf schepperte es nach einem Geschoss von Tobias Geisser am Pfosten. Und nur wenig später scheiterte der Verteidiger im Eins-gegen-Eins-Duell an Juvonen. Der 27-Jährige verstärkte im März dieses Jahres die Leventiner und war mit einer Fangquote von 93,5 Prozent der grosse Mann beim Endspurt in die Pre-Playoffs.

Entgegen des Spielverlaufs gingen die Tessiner in Führung, dank gütiger Mithilfe von Grégory Hofmann, der glücklos agierte und einen rabenschwarzen Abend einzog. Der Stürmer schlug an der blauen Linie über den Puck. Die missglückte Aktion diente Inti Pestoni als perfekte Vorlage, der nur noch auf Michael Spacek querlegen musste. Ein Konter, drei Torschüsse und eine 1:0-Führung: Die Gäste holten im ersten Drittel aus wenig ganz viel heraus.

Das Heimteam konnte sich wenig vorwerfen lassen und deshalb lautete die Devise für Drittel zwei: weiter den Weg in Richtung Ambris Tor suchen. Das Festhalten am Matchplan zahlte sich in der 23. Minute aus, als Niklas Hansson in Überzahl den Spielstand ausgleichen konnte. Doch Zug machte sich das Leben selber schwer.

Christian Djoos vertändelte leichtfertig den Puck, Ambri liess sich nicht zweimal bitten. Unter den Augen seines Nationaltrainers Kari Jalonen kam der Ausgleich durch Topskorer Jan Kovar postwendend. Jalonen und Kovar tauschten sich nach der Partie kurz aus, Zugs Captain stand die Enttäuschung ob des misslungenen Auftritts ins Gesicht geschrieben. Nur 28 Sekunden nach dem Ausgleich erhöhte Brian O’Neill auf 3:2.

Tangnes: «Grégory weiss, was er falsch gemacht hat»

Doch dann leistete sich Hofmann den nächsten Lapsus. Im Powerplay liess sich der Flügel den Puck abluchsen. Der Ex-Zuger Dario Bürgler markierte seinen zweiten Treffer. Hofmann war bedient. Nach zwei Dritteln hätte er bei den TV-Kollegen Red und Antwort stehen müssen, doch er hatte keine Lust. EVZ-Trainer Dan Tangnes nahm einer kritischen Anmerkung zu Hofmanns Auftritt den Wind aus den Segeln.

«Das ist mir zu einfach. Grégory weiss, was er falsch gemacht hat. Das Letzte was ich tue, ist mit dem Finger auf einen Spieler zu zeigen.»

Die Fehlerorgie wollte auch im Schlussabschnitt kein Ende nehmen. Ex-EVZ-Stürmer Nick Shore nutzte einen schlechten Wechsel resolut aus. Spacek erhöhte auf 5:3, Martschinis Anschlusstreffer in der Schlussminute war lediglich Resultatkosmetik.

«So etwas habe ich in meiner Trainerkarriere selten erlebt. Wir haben verrückte Fehler gemacht. Das tut weh», sagte ein frustrierter EVZ-Coach. Tatsache ist, dass individuelle Fehler in den letzten Spielen häufiger vorgekommen sind. Tangnes beschwichtigt:

«Ich muss jetzt nicht durchdrehen. Wir haben unsere Lektion gelernt und müssen kühlen Kopf bewahren.»

Heute war kein guter Abend für EVZ-Torhüter Leonardo Genoni (Mitte): Gleich mehrfach musste er hinter sich greifen. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Der Zuger Peter Cehlarik (links) zieht den Kürzeren gegen Ambri-Spieler Yanik Burren. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Hier fällt das 3:5: Dominik Schlumpf, Samuel Kreis, Brian O’Neill (Zug) und Torhüter Leonardo Genoni (v.l.n.r) müssen sich gegen Ambri geschlagen geben. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Es geht hoch zu und her: Zugs Nico Gross (rechts) checkt Filip Chlapik. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Da war alles noch in Ordnung: Niklas Hansson (links) bejubelt mit EVZ-Teamkollege Lino Martschini seinen Treffer zum 1:1. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Jan Kovar (links) setzt sich gegen Diego Kostner durch – und erzielt das zweite EVZ-Tor des Abends. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Carl Klingberg (links) fordert Ambri-Torhüter Janne Juvonen. Bild: Urs Flüeler/Keystone Assistenztrainer Josh Holden und EVZ-Trainer Dan Tangnes hatten einiges zu besprechen. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus EVZ-Spieler Carl Klingberg wird von Jannik Fischer (links) und Daniele Grassi (rechts) in die Mangel genommen. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Da fliegt der Puck: Ambri-Spieler Zaccheo Dotti (links) im Duell gegen Sven Senteler. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus

Zug – Ambri-Piotta 4:5 (0:1, 3:2, 1:2)

Bossard-Arena. – 6799 Zuschauer. – SR Hebeisen/Kohlmüller.

Tore: 14. Spacek (Pestoni) 0:1. 23. Hansson (Martschini/Ausschluss Virtanen) 1:1. 24. Bürgler (Kneubühler) 1:2. 25. Kovar (Hofmann) 2:2. 25. O’Neill 3:2. 31. Bürgler (Heim/Ausschluss Spacek!) 3:3. 45. Shore (Zwerger) 3:4. 48. Spacek (Virtanen) 3:5. 60. Martschini (Simion, Hofmann) 4:5.

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Zug; 3-mal 2 Minuten gegen Ambri.

Zug: Genoni; Djoos, Geisser; Stadler, Hansson; Kreis, Schlumpf; Gross; Hofmann, Kovar, Simion; Herzog, Senteler, Zehnder; Cehlarik, O’Neill, Martschini; De Nisco, Leuenberger, Klingberg; Allenspach.

Ambri: Juvonen; Fischer, Virtanen; Dotti, Fohrler; Burren, Zündel; Wüthrich; Hofer, Spacek, Pestoni; Kneubühler, Heim, Bürgler; Zwerger, Shore, Chlapik; McMillan, Kostner, Grassi; Trisconi.

Bemerkungen: Zug ohne Suri (verletzt).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen