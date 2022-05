Eishockey-WM: EVZ-Stürmer Dario Simion will für Furore sorgen

eishockey «Solche Momente muss man schnell hinter sich lassen»: EVZ-Stürmer Simion will nach Olympia-Schock bei der WM für Furore sorgen Dario Simion war an Olympia der Unglücksrabe und musste zehn Tage lang in Isolation ausharren. Nach starken Leistungen im Playoff-Final hofft er, an die Form anknüpfen zu können. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 13.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kann EVZ-Stürmer Dario Simion auch in der Schweizer Nati brillieren? Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zürich, 25. April 2022)

Allen Rückschlägen, Widrigkeiten und emotionalen Tiefschlägen zum Trotz: Die innere Ruhe und das positive Denken hat Dario Simion stets beibehalten. Er ist sich treu geblieben. Der 27-Jährige hätte genügend Argumente gehabt, um den Kopf in den Sand zu stecken. Für den schnellen, robusten und schussstarken Stürmer war es fast zum Verzweifeln. Ihm klebte das Pech an den Schlittschuhen.

Zunächst Ende Oktober: Bei einem Zweikampf zog er sich einen tiefen Schnitt am Unterschenkel zu. Hätte ihn der Gegenspieler wenige Zentimeter weiter unten erwischt, hätte das im schlimmsten Fall einen Achillessehnenriss zur Folge gehabt. Nach 78 wettkampflosen Tagen und aufsteigender Formkurve folgte der nächste Dämpfer. Bei der Einreise für seine Olympia-Premiere in Peking zeigte der Coronatest keinen eindeutigen Wert an. Die Folge: zehn Tage Isolation und nur sechs Minuten Eiszeit.

Simion hat aber immer wieder bewiesen, negative Erlebnisse mit der nötigen Gelassenheit zu verarbeiten und nicht alles auf den Kopf zu stellen.

«Man muss sich an den positiven Dingen orientieren, auch wenn das nicht immer leicht ist.»

Er hat die unsäglichen Kapitel hinter sich gelassen. Dass sich die unschönen Momente nicht in Simions Kopf eingenistet hatten, war auch seinem Lernprozess geschuldet, den er in den letzten Jahren durchmachte. So war Mentaltraining eine hilfreiche Stütze: «Solche Momente muss man möglichst schnell hinter sich lassen», erläutert Simion seine Herangehensweise.

Er will nicht von Glück und Pech sprechen. «Positiv bleiben», ist ein Satz, den man aus seinem Mund oft hört. Zwei Tage vor dem WM-Start redet Simion lieber über die Vorfreude aufs Turnier. Die lange Saison habe zwar auf mentaler Ebene eine Menge Kraft gekostet, «doch das darf man nicht als Ausrede gelten lassen».

Gruppentraining mit Herzog und Genoni

Während die meisten EVZ-Spieler in der vergangenen Woche beim zweitägigen Teamausflug nach Tschechien «auf den Putz hauten», ging es bei den Schweizer WM-Fahrern Dario Simion, Fabrice Herzog und Leonardo Genoni wesentlich gesitteter und seriöser zu. Die drei Spieler trainierten zu dritt, «um nicht einzurosten und ein gutes Gefühl zu bekommen», erzählt Simion. Weil die Eisflächen in der Bossard-Arena sowie im Trainingszentrum OYM bereits abgetaut waren, musste das Trio nach Luzern ausweichen.

Die Ambitionen der Nationalmannschaft sind gestiegen, daraus macht Simion keinen Hehl. «Eine Medaille muss unser Anspruch sein.» Innerhalb der Equipe herrsche eine gute Atmosphäre, der Teamspirit sei zu spüren. Vor ein paar Tagen sorgte ein teaminternes Padel-Tennisturnier für willkommene Abwechslung. Die Balance zwischen der nötigen Lockerheit und dem Fokus auf die WM stimme, so Simion.

Leichtigkeit verkörperte der Stürmer auch beim EV Zug im Playoff-Final. Zunächst zwar noch als Chancentod gebrandmarkt, fielen die Tore zum Schluss wie reife Früchte und waren mitverantwortlich für die historische Wende.

Für Ablenker sorgen und auf Abpraller spekulieren

Simion glaubt, bei der WM an sein Selbstvertrauen anknüpfen zu können. Der gebürtige Tessiner nennt es ein Privileg, mit dem Schweizer Kreuz auf der Brust die Landesfarben zu vertreten.

«Wir verfügen über eine sehr starke Mannschaft. Vielleicht ist es die beste seit langem.»

Bei Olympia noch zum Zuschauen verdammt, will Simion mit seiner effizienten und vielseitigen Spielweise zu einem erfolgreichen Turnier beitragen: den direkten Weg zum Tor suchen, für Ablenker sorgen, auf Abpraller spekulieren, Energie kreieren. Umrahmt mit seiner positiven Einstellung, die ihn so stark macht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen