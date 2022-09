Der EV Zug will ein Frauenteam gründen

Eishockey Stellt der EV Zug bald ein Frauenteam? So sieht die aktuelle Situation aus Beim EV Zug laufen Bestrebungen, mehr in die Förderung des Frauenhockeys zu investieren. Ein Konzept wurde bereits eingereicht. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 15.09.2022, 05.00 Uhr

In diesem Jahr bestritten die ZSC Lions Frauen (rechts) und die HC Lugano Ladies den Cupfinal. Bild: Patrick Straub / Freshfocus (Zürich, 19. März 2022)

Der EV Zug hat grosses Interesse, ein Frauenteam zu installieren. Der Klub hat deswegen im April ein Konzept dem Schweizer Hockey-Verband eingereicht. Das Team soll in der Swiss Women’s Hockey League (SWHL), der höchsten Schweizer Frauenliga, einen Startplatz erhalten und nicht in der schwächsten Liga, der vierthöchsten Stufe. «Wenn man eine Frauenbewegung auslösen möchte, sollte man diesen mutigen Schritt gehen. So sind auch die Chancen höher, genügend Sponsoreneinnahmen zu generieren», sagt EVZ-Geschäftsführer Patrick Lengwiler. Mit den ZSC Lions, den Hockey Club Ladies Lugano, den HCAP Girls, den Thurgau Indian Girls, EV Bomo, dem SC Langenthal und der Neuchâtel Hockey Academy besteht die Liga derzeit aus sieben Auswahlen. Lengwiler ist überzeugt, dass Frauenhockey in der Schweiz nur gefördert werden kann, wenn sich in der obersten Liga mehr als sieben Teams duellieren.

Zug verfügte schon mal über ein Frauenteam. Dieses wurde 2007 aufgelöst, weil es in der Region schlicht an genügend Spielerinnen fehlte. «Wir haben in den vergangenen Jahren zu wenig gemacht in dieser Hinsicht», meint Lengwiler selbstkritisch. Und weshalb die Kehrtwende?

Nun wartet Lengwiler ab, bis er seitens des Verbandes einen Massnahmenkatalog erhält, die der EV Zug zu erfüllen hat, um weitere Schritte in die Wege zu leiten. «Wenn Frauenhockey dem Verband wirklich am Herzen liegt, hoffe ich auf einen positiven Bescheid.» Für den EV Zug dürfte es ein Segen sein, dass im Verwaltungsrat von Swiss Ice Hockey mit Kathrin Lehmann erstmals eine Frau Einsitz nimmt. 18 Jahre lang hat die 42-Jährige in der Schweizer Frauennationalmannschaft gespielt. Lengwiler meint dazu: «Es wäre wünschenswert, wenn sich ihre Wahl positiv auf die Mädchen- und Frauenförderung auswirkt.»

