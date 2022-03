EV Zug schlägt Fribourg-Gottéron 4:3

Eishockey Strafenflut, Kurioses und «grüne» Zuger: Der EV Zug verschläft den Start, wacht aber rechtzeitig auf Nach einem schwachen Drittel zeigt der EV Zug eine Reaktion und siegt gegen Fribourg-Gottéron mit 4:3. Mit diesem Sieg steht er fix in den Playoffs. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 02.03.2022, 23.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zug-Stürmer Sven Leuenberger (rechts) erfasst die chaotische Situation vor dem Freiburger Tor am schnellsten. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 2. März 2022)

Die Farbe grün – sie symbolisiert im Eishockey etwas Gutes. Sie bedeutet: qualifiziert für die Playoffs. Zwar war das im Fall des EV Zug nur noch eine Frage der Zeit, doch mit dem 4:3-Erfolg gegen Fribourg-Gottéron und 35. Saisonsieg hat er sich das Ticket gesichert.

Eine Reaktion hatte Reto Suri nach der 2:6-Niederlage am Dienstag gegen den Tabellenführer gefordert. Doch davon war zunächst in der Neuauflage des Duells der beiden besten Mannschaften wenig zu sehen. Wie am Vortag funktionierte die defensive Zuordnung im ersten Drittel nicht. Fribourg machte den agileren Eindruck, die Zuspiele kamen an den Mann. «Ich fühlte mich im selben Film. Wir kamen immer einen Schritt zu spät und haben nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben», erklärte Zugs Trainer Dan Tangnes.

Die Tore des Spiels Video: TV24 / Mysports

Tangnes: «Wir haben auf der Bank geschlafen»

Als sich das Schiedsrichter-Quartett nach 20 Minuten auf den Weg in die Katakomben begab, wurde es mit einem gellenden Pfeifkonzert der Heimfans eingedeckt. Der Grund: In der 18. Minute kam Dario Simion im Torraum ganz leicht mit den Schlittschuhen von Goalie Reto Berra in Berührung, dieser nahm den Kontakt dankend an und landete auf dem Rücken. Die Schiedsrichter belegten Simion mit einer Zweiminuten-Strafe – ein streitbarer und sehr kleinlicher Entscheid. Jedoch hatten nicht die Unparteiischen Schuld, weshalb der EV Zug früh in Rückstand geriet, sondern ein völlig sinnfreies Vergehen von Jérôme Bachofner. In Holzfäller-Manier schlug er seinem ehemaligen Teamkollegen Raphael Diaz den Stock aus den Händen. «Eine unnötige Aktion», rügte sein Trainer. Weil die Zuger gleich anschliessend zu viele Spieler auf dem Eis hatte, musste sich das Heimteam in doppelter Unterzahl wehren. «Wir haben geschlafen, das darf nicht mehr passieren», kritisierte Tangnes.

Auch aufgrund der mangelhaften Spielauslösung und Abstimmungsproblemen in der Verteidigungsarbeit hatte Gottéron zu oft leichtes Spiel. Sinnbildlich dafür stand die 2:1-Führung durch David Desharnais. Christopher DiDomenico kurvte widerstandslos durch die defensive Zone der Zuger und legte pfannenfertig auf. Verteidiger Livio Stadler leistete lediglich Geleitschutz. Dominik Schlumpf hielt im Pauseninterview treffend fest: «Wir geben dem Gegner zu viel Raum. Wir müssen eine Schippe drauflegen.»

Zug zeigt plötzlich ein anderes Gesicht

Gesagt, getan: Zwar lebte der Spitzenkampf im zweiten Drittel mehr von der Spannung als von spielerischen Höhepunkten, doch Tangnes’ Worte in der Kabine haben das Team aufgerüttelt. Mit zunehmender Spieldauer liefen die Kombinationen des Meisters flüssiger. Er brachte die Energie und Intensität aufs Eis, die noch im ersten Drittel gefehlt hatten. Suri und Fabrice Herzog trafen zur 3:2-Führung.

Zugs Fabrice Herzog klatscht mit den Mitspielern nach dem 4:3 ab. Bild: Patrick Straub / Freshfocus (Zug, 2. März 2022)

Danach ereignete sich gleich zweimal Kurioses – zwei «Eigentore». Zunächst landete ein Befreiungsschlag von Niklas Hansson an Bachofners Bein, von wo der Puck ins eigene Tor kullerte. Auf der anderen Seite stocherte ein Freiburger den Puck ins eigene Tor, das 4:3 wurde aber Herzog zugesprochen, sein erster Doppelpack in dieser Saison.

«Persönliche Erfolgserlebnisse tun mir gut und geben Selbstvertrauen», sagte der zufriedene Stürmer. Nun habe Priorität, sich gut zu regenerieren, um am Freitag gegen den HC Davos zu bestehen. Zwar ist der EV Zug schon «grün», «aber natürlich wollen wir uns noch den ersten Platz holen», so die Ansage des Zugers.

Zug – Fribourg-Gottéron 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)

Bossard-Arena. – 6911 Zuschauer. – SR Stricker/Dipietro.

Tore: 4. DiDomenico (Gunderson, Sprunger/Ausschlüsse Bachofner, Bankstrafe) 0:1. 9. Hofmann (Kovar) 1:1. 12. Desharnais (DiDomenico) 1:2. 27. Suri (Allenspach) 2:2. 36. (35:22) Herzog 3:2. 37. (36:01) Marchon 3:3. 44. Herzog (Kovar/Ausschluss Jörg) 4:3.

Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Zug, 6-mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron.

Zug: Genoni; Djoos, Cadonau; Gross, Schlumpf; Stadler, Hansson; Wüthrich; Hofmann, Kovar, Simion; Bachofner, Lander, Müller; Herzog, Senteler, Zehnder; Allenspach, Leuenberger, Suri; De Nisco.

Fribourg-Gottéron: Berra; Jecker, Gunderson; Chavaillaz, Sutter; Rantakari, Diaz; Kamerzin; Mottet, Desharnais, Marchon; DiDomenico, Schmid, Sprunger; Jörg, Walser, Rossi; Bykow, Haussener, Bougro.

Bemerkungen: Zug ohne Kreis (krank), Martschini, Hollenstein (verletzt), Klingberg (überzählig). Fribourg-Gottéron ohne Furrer, Dufner, Jobin (verletzt). Fribourg ab 58:04 ohne Goalie.

Davos – Biel 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Eisstadion. – 4176 Zuschauer. – SR Lemelin/Borga.

Tore: 12. Knak (Wellinger, Wieser) 1:0. 25. Hischier 1:1. 31. Stransky 2:1. 46. Rasmussen (Nygren, Jung) 3:1. 59. Sallinen (Brunner) 3:2.

Strafen: Je 6-mal 2 Minuten plus 5 Minuten plus Spieldauer gegen Biels Künzle.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen