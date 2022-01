Boxplay: Der EV Zug ist seit knapp 50 Minuten ohne Gegentor.

Eishockey Strategie, Glück und Schlumpf: Deshalb spielt der EV Zug so erfolgreich in Unterzahl Seit knapp 50 Minuten hält sich der EVZ im Boxplay schadlos – auch dank eines Boxplay-Spezialisten, der vor dem eigenen Tor den Tarif durchgibt. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 25.01.2022, 05.00 Uhr

Damit Goalie Luca Hollenstein freie Sicht hat: EVZ-Verteidiger Dominik Schlumpf räumt Ajoies Guillaume Asselin aus dem Weg. Bild: Georgios Kefalas/Keystone (Porrentruy, 21. Januar 2022)

In der Meistersaison jagte der EV Zug einen Rekord nach dem anderen und war auf dieser Mission äusserst erfolgreich. So hatte er beispielsweise mit 119 Punkten aus 52 Spielen den bisherigen Rekordwert des HC Davos aus der Saison 2010/11 (113 Punkte aus 50 Spielen) um sechs Punkte verbessert. Eine weitere Bestmarke: 27 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten. Zwar ist der EV Zug heuer punktemässig weniger dominant und konstant unterwegs, doch mit Tabellenrang zwei und sechs Siegen aus den letzten sechs Spielen im Soll.

Ein Grund, weshalb der EV Zug in den letzten sechs Partien nur neun Gegentore kassierte, ist unter anderem das Unterzahlspiel. Es klingt verrückt: Aber in 49 Minuten und 27 Sekunden und seit dem Spiel vom 23. Dezember (1:5-Niederlage gegen Genève-Servette) hat der EV Zug in nummerischer Unterzahl die Null gehalten – mehr als nur rekordverdächtig.

Videostudium darf nicht fehlen

Kein anderes Team in der National League weist mit bislang 90,23 Prozent erfolgreich überstandener Unterzahlsituationen eine so hohe Erfolgsquote auf wie der Meister:

Bislang musste er erst 13 Tore im Boxplay einstecken. Ein Vergleich zum Schlusslicht dieser Wertung: Bei den SCL Tigers sind es deren 40. Man muss wissen: Dem EV Zug gelang bereits zu Beginn der Saison eine knapp 42-minütige Serie ohne Gegentor. Bemüht man die seit der Saison 2008/09 vom Verband Swiss Ice Hockey erhobenen Statistiken zu den Special-Teams (Überzahl- und Unterzahlspiel), heisst das Fazit: Der EV Zug realisierte in der Saison 2011/12 seinen besten Wert mit 87,78 Prozent.

Eine Momentaufnahme, Zufall oder steckt mehr dahinter? «Natürlich gehört auch Glück dazu. Aber unsere Verteidigungsarbeit ist sehr solide. Jeder weiss, was zu tun ist», sagt Dan Tangnes. Ein wichtiges Mittel ist auch das Videostudium des gegnerischen Überzahlspiels:

«Jedes Team hat seine Stärken. Die Videoanalysen können helfen, gewisse Spielzüge des Gegners besser zu antizipieren.»

Schlumpf: «Ich mag diese Rolle»

Einer, der weiss, wie Boxplay funktioniert, ist Dominik Schlumpf. Der Verteidiger steht am häufigsten auf dem Eis, wenn es «brennt». «Ich mag diese Rolle», sagt Schlumpf. Während andere ein Tor zelebrieren, freut sich der 30-Jährige über einen gewonnenen Zweikampf, einen vereitelten Pass des Gegners oder einen geblockten Schuss. «Solche Aktionen setzen in mir neue Kräfte frei.» Tangnes sagt über den Defensivcrack:

«Schlumpf ist der Prototyp eines Boxplay-Spezialisten. Er ist einer der besten Defensivverteidiger der Liga, ein Krieger.»

In Unterzahl braucht es auch einen starken Torhüter, der in diesen Situationen dem Druck standhält. Der EV Zug hat zwei davon: In den letzten sechs Spielen (dreimal Genoni, dreimal Hollenstein) haben die beiden Keeper 95,03 Prozent aller Schüsse entschärft. Damit die Goalies bei der Schussabgabe des Gegners freie Sicht haben, ist unter anderem Schlumpf zuständig, der vor dem Tor den Weg freiräumt. «Ich muss in dieser Zone präsent sein und den Tarif durchgeben», so Schlumpf. Seine Stärken werden auch am Dienstagabend (19.45 Uhr) gegen den HC Lugano gefragt sein. Dann wird sich zeigen, ob der EV Zug seine eindrucksvolle Serie weiter ausbauen kann...

