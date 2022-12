EVZ-Stürmer Yannick Zehnder wechselt zur Konkurrenz

Eishockey Transfer zur Konkurrenz: Stürmer Yannick Zehnder verlässt den EV Zug Der Vertrag von Yannick Zehnder läuft Ende Saison aus. Der Zuger sieht seine Zukunft bei einem anderen National-League-Klub. Philipp Zurfluh 13.12.2022, 18.22 Uhr

EVZ-Stürmer Yannick Zehnder im Duell mit ZSC-Verteidiger Christian Marti. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Zug, 27. November 2022)

Der Vertrag von Yannick Zehnder läuft im Frühling aus. Der EV Zug war an einer Fortsetzung der Zusammenarbeit interessiert, es gab mehrere Gespräche zwischen den Parteien. Doch laut Informationen dieser Zeitung hat sich der 24-jährige Stürmer entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen: Zehnder hat nun einen neuen Vertrag bei einem anderen National-League-Klub aus der Deutschschweiz unterschrieben.

Zehnder ist beim EV Zug gross geworden und hat diverse Juniorenstufen durchlaufen sowie die Hockey-Akademie besucht. In der Saison 2017/18 schnupperte er erstmals Profiluft. Mittlerweile hat er sich als Stammspieler etabliert. Die Meistersaison 2020/21 war seine beste Spielzeit: In der Qualifikation sammelte er 33 Punkte und erzielte 17 Treffer. Nur Dario Simion, Carl Klingberg und Grégory Hofmann waren in Sachen Tore noch erfolgreicher.

Der Powerstürmer ist mit viel Talent gesegnet und hat alle Voraussetzungen für eine grosse Zukunft als Hockeyspieler. Vor vier Jahren sagte Trainer Dan Tangnes: «Wenn Yannick hart arbeitet, sind ihm keine Grenzen gesetzt.» Doch seine Entwicklung ist zuletzt ins Stocken geraten. Zudem möchte der dynamische, schussstarke und spielintelligente Flügel, der auch als Center eingesetzt werden kann, mehr Verantwortung übernehmen.