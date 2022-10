Der EV Zug verliert 3:4 nach Verlängerung gegen den EHC Biel

Die Tore des Spiels im Schnelldurchlauf. Quelle: MySports

Eishockey «Über 60 Minuten ist das einfach zu wenig:» Der EV Zug kassiert schon wieder zu viele Gegentore Der EV Zug verliert mit 3:4 nach Verlängerung gegen den EHC Biel, obwohl der Titelverteidiger deutlich mehr Torschüsse verzeichnet. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 07.10.2022, 23.44 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jere Sallinen trifft zum 3:1, Sven Leuenberger hat das Nachsehen. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zug, 7. Oktober 2022)

Sage mir, ob sich der EV Zug und der EHC Biel duellieren, und ich sage Dir, dass der Spielausgang eng wird: Denn wenn die beiden Mannschaften aufeinandertreffen, ist Spannung garantiert. Unglaublich, aber wahr: In den letzten 14 Spielen betrug die maximale Differenz auf der Resultatanzeige zwei Tore. Acht Duelle wurden gar erst in der Verlängerung oder im Penaltyschiessen entschieden. Die Serie fand am Freitagabend ihre Fortsetzung. Die Seeländer siegten mit 4:3 nach Verlängerung. Das finale Tor fiel nach 41 Sekunden.

Dabei hätte der EV Zug einer tollen Aufholjagd die Krone aufsetzen können. Fünf Minuten vor Schluss 1:3 in Rückstand liegend, erzielte Jan Kovar den Anschlusstreffer. «Wir wollen dieses Spiel noch gewinnen», hallten Sprechchöre von der Stehkurve. Grégory Hofmann folgte dem Aufruf des Anhangs und erzwang in der 59. Minute die Verlängerung.

Tangnes: «So wird es schwierig, ein Spiel zu gewinnen»

Ausser Frage: Bei einem Verhältnis von 36:21-Torschüssen hätte der EV Zug siegreich aus der Partie hervorgehen müssen. Doch für Dan Tangnes ist momentan nicht die Offensive, sondern die Defensive der wunde Punkt. «Das Team ist toll zurückgekehrt, aber wir kassieren schon wieder zu viele Gegentore. So wird es schwierig, ein Spiel zu gewinnen», ärgerte sich der Trainer und doppelte nach: «Über 60 Minuten ist das einfach zu wenig.»

Zug fand aus vielversprechenden Abschlusspositionen meist kein Vorbeikommen am finnischen Goalie Harri Säteri. Man muss dazu aber auch sagen, dass Säteri die Aufgabe oft leicht gemacht wurde, da die Präzision in den Schüssen fehlte und er zu oft freie Sicht hatte. «Wir dürfen uns nicht zu schade sein, auch mal ein dreckiges Tor zu erzielen», befand Lino Martschini.

Einen Schritt zu spät: Fabrice Herzog (rechts) gegen Jesper Olofsson. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zug, 7. Oktober 2022)

In den ersten acht Partien dieser Saison ist der EVZ mit den ersten 20 Minuten überhaupt nicht warm geworden. Siebenmal musste er nach der ersten Pause einem Rückstand hinterherrennen. Das war auch gegen die Bieler nicht anders. Das Heimteam bürdete sich erneut eine Start-Hypothek auf. Nicht, weil es schwindlig gespielt wurde, sondern weil Verteidiger Viktor Lööv beim 0:1 komplett vergessen ging. Beim zweiten Gegentreffer lenkte Jere Sallinen einen Schuss ab, wodurch Goalie Leonardo Genoni machtlos war. Beim dritten Gegentor konnte ein Zuger in Unterzahl den Puck nicht wegspedieren. «Diese Niederlage schmerzt. Uns passieren immer noch zu viele Fehler», haderte Martschini und fügte an:

«Es wäre falsch, jetzt alles zu hinterfragen. Wir müssen unserem System treu bleiben und an unsere Stärken glauben.»

Zu verspielt in Überzahl

Der EV Zug lag in der Powerplay-Wertung bis am Freitagabend auf Rang zwei. Gegen Biel spielte er während sechs Minuten in Überzahl und hätte die Erfolgsquote ausbauen können. Doch im Powerplay brachte Zug wenig zu Stande. Ein Pass zu viel hier, einer zu viel dort: Das ermöglichte es dem Gegner, sich rechtzeitig zu verschieben. Zu oft suchte der EV Zug nach der perfekten Abschlussposition. Dabei verfügt er über genügend Spieler wie Lino Martschini, Grégory Hofmann, Christian Djoos oder Niklas Hansson, die über eine exzellente Schusstechnik verfügen. Gelegenheit zur Wiedergutmachung haben die Zentralschweizer heute in Lausanne.

Zug – Biel 3:4 n.V. (1:2, 0:0, 2:1, 0:1)

Bossard-Arena. – 6889 Zuschauer. – SR Stolc/Borga.

Tore: 3. Lööv (Schläpfer) 0:1. 8. Cehlarik (Klingberg, Geisser) 1:1. 12. Sallinen (Yakovenko, Rajala) 1:2. 49. Sallinen (Yakovenko, Kessler; Teamstrafe Zug) 1:3. 55. Kovar (Djoos, Hofmann) 2:3. 59. Hofmann (Klingberg, Simion) 3:3. 61. Rajala (Lööv) 3:4.

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Zug; 4-mal 2 Minuten gegen Biel.

Zug: Genoni; Djoos, Geisser; Stadler, Hansson; Kreis, Schlumpf; Gross; Hofmann, Kovar, Simion; Cehlarik, O’Neill, Martschini; Herzog, Senteler, Zehnder; Allenspach, Leuenberger; Klingberg; De Nisco.

Biel: Säteri; Lööv, Rathgeb; Grossmann, Yakovenko; Forster, Schneeberger; Delémont, Stampfli; Rajala, Sallinen, Kessler; Olofsson, Haas, Hofer; Reinhard, Cunti, Hischier; Tanner, Schläpfer, Bärtschi.

Bemerkungen: Zug ohne Suri (verletzt); Neumann, Nussbaumer, Vogel (alle überzählig).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen