Eishockey Überheblich ins Verderben: Der EV Zug gibt gegen die ZSC Lions eine 6:2-Führung aus der Hand und verliert 6:7 Der EV Zug brilliert 30 Minuten lang gegen die ZSC Lions und lässt sich dann vorführen. Es ist die erste Niederlage nach sieben Siegen in Serie. Philipp Zurfluh 26.01.2021, 23.29 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Garrett Roe (ZSC) jubelt nach dem Tor zum 6:6. Bild: Andy Müller/Freshfocus

Diese Niederlage schmerzt – und wie! Eine 4:0- und 6:2-Führung reicht dem EV Zug nicht, um den achten Erfolg in Serie zu feiern. Trainer Dan Tangnes war frustriert und zugleich tief enttäuscht über die Art und Weise, wie sein Team in die Niederlage schlitterte: «Wir haben uns selber um unseren Lohn gebracht.» Stürmer Yannick Zehnder sagte:

«Zürich hat uns eine Lektion erteilt, das gilt es zu verdauen.»

Laut Zehnder hätten die vielen Strafen das Genick gebrochen. Er sparte auch nicht mit Selbstkritik:

«Wir haben teilweise zu überheblich gespielt, das darf uns so nicht mehr passieren.»

Man hätte vermuten können, dass der 5:0-Auswärtssieg am Sonntag gegen starke Freiburger den Zürchern viel Auftrieb und Selbstvertrauen gegeben hätte. Doch diesen Eindruck hatte man zu Spielbeginn keineswegs. Er glich einem Albtraum. Nach 3 (!) Minuten war für ZSC-Goalie Lukas Flüeler der Abend gelaufen. Rikard Grönborg hatte genug gesehen, zog die Notbremse und ersetzte den 32-Jährigen durch Ludovic Waeber. Ein rekordverdächtig schneller Goaliewechsel.



Zehnder Tor nach 23 Sekunden

Was war passiert? In seiner unwiderstehlichen Spielweise versenkte Zehnder nach 23 Sekunden den Puck mit einem «Buebetrickli» in die Maschen – Saisontor Nummer 13. Und keine drei Minuten später war es Dario Simion (4.), der Flüeler zwischen den Beinschonern erwischte. Aber auch der Goaliewechsel riss die Gäste nicht aus dem Tiefschlaf. Erneut war es Simion (9.), der seinen 15. Saisontreffer bejubeln durfte. Zu Corona-freien Zeiten wären die 7200 Zuschauer in der Bossard-Arena kopfgestanden. Komplett bedient war die Zürcher Entourage: versteinerte Miene bei Trainer Grönborg, ein fluchender Zürcher Betreuer auf der Medientribüne, Kopfschütteln bei CEO Peter Zahner. Der ZSC war komplett bedient. Böse Erinnerungen kamen auf, als der EVZ den ZSC am 22. Oktober 2020 mit 8:2 demontierte. Es passte ins Bild des erschreckend schwachen Auftritts im Startdrittel, dass der Tabellenzweite sich eine Überzahlsituation selbst zunichte machte, weil er zu viele Spieler auf dem Eis hatte.

Die ersten 20 Minuten waren nur ein Vorgeschmack auf das Mitteldrittel. Im Gegensatz zum sehr taktisch geprägten Direktduell am vergangenen Freitag, geizten die Teams nicht mit Toren. Was folgte, war ein Tor-Spektakel, sieben Tore in 13 Minuten! Das 4:0 durch Nick Shore (25.) schien die Vorentscheidung zu sein. Aber weil Zug in der Defensive patzte und zu viele Strafen kassierte, bekam der ZSC Aufwind. Er startete in der Person von Denis Hollenstein zur Aufholjagd. Innert zehn Minuten gelang ihm ein Hattrick. Plötzlich stand es nur noch 6:4.



ZSC-Neuzugang Ryan Lasch erzwingt die Verlängerung

Zürich spielte wie verwandelt, dagegen zog für einmal Leonardo Genoni einen schwachen Abend ein (85 Prozent Fangquote). Der EVZ war zu fehlerhaft. Sven Andrighetto (50.) liess mit dem Anschlusstreffer die Hoffnungen auf einen Punktgewinn noch grösser werden. Der nicht für möglich gehaltene Ausgleich wurde sieben Sekunden vor Schluss Tatsache. Neuzugang Ryan Lasch erzwang in seinem ersten Saisonspiel die Overtime. Und in dieser konnte Ex-Zuger Garrett Roe eine Minute vor Ablauf der Verlängerung den Sieg klarmachen. Verdient, auch aufgrund des Schussverhältnisses von 46:23 für den ZSC. Sportchef Reto Kläy meinte zu diesem denkwürdigen Abend:

«Wir haben das Spieldiktat fahrlässig aus der Hand gegeben. Wir müssen unsere Lehren daraus ziehen.»

Zug – ZSC Lions 6:7 (3:0, 3:4, 0:2, 0:1)

Bossard-Arena. – 0 Zuschauer. – SR Stricker/Piechaczek.

Tore: 1. (0:23) Zehnder (Albrecht, Klingberg) 1:0. 4. Simion 2:0. 9. Simion (Hofmann, Kovar) 3:0. 25. Shore (Thorell, Senteler/Ausschluss Krüger) 4:0. 28. (27:37) Hollenstein (Marti) 4:1. 29. (28:11) Diaz (Martschini) 5:1. 31. Hollenstein (Andrighetto, Geering/Ausschluss Alatalo) 5:2. 33. (32:31) Hofmann (Kovar) 6:2. 33. (32:57) Andrighetto (Hollenstein) 6:3. 38. Hollenstein (Geering/Ausschlüsse Zehnder/Albrecht) 6:4. 50. Andrighetto (Bodenmann, Hollenstein) 6:5. 60. (59:53) Lasch (Ausschlüsse Cadonau, Shore) 6:6. 65. Roe (Lasch, Geering) 6:7.

Strafen: 8-mal 2 plus 10 Minuten (Kovar) gegen Zug; 4-mal 2 Minuten gegen die ZSC Lions.

Zug: Genoni; Geisser, Diaz; Stadler, Schlumpf; Alatalo, Cadonau; Gross; Hofmann Gregory, Kovar, Simion; Zehnder, Albrecht, Klingberg Carl; Bachofner, Shore, Martschini; Thorell, Senteler, Leuenberger; Langenegger.

ZSC Lions: Flüeler (ab 4. Waeber); Marti, Noreau; Geering, Trutmann; Berni, Morant; Phil Baltisberger; Krüger, Roe, Lasch; Hollenstein, Andrighetto, Bodenmann; Sigrist, Diem, Wick; Prassl, Schäppi, Pedretti; Riedi.